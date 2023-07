"Soi" cận cảnh Genesis G90 Limousine 2023 độc nhất Việt Nam

Genesis G90 Limousine 2023 độc nhất Việt Nam mới đây đã xuất hiện trên đường phố Hà Nội, đây là lần xuất hiện hiếm hoi của chiếc sedan cỡ lớn. Vào hồi tháng 11 năm ngoái, Hyundai TC Motor đã trưng bày Genesis G90 Limousine 2023 mới nhân sự kiện khánh thành nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2 tại Ninh Bình. Vào thời điểm đó, Genesis G90 Limousine 2023 chỉ được trưng bày và cũng chưa có kế hoạch phân phối. Nhiều khả năng, chiếc Genesis G90 Limousine 2023 hạng sang của Chủ tịch tập đoàn Hyundai cũng chính là xe được trưng bày trong sự kiện. Như vậy, sau khoảng 7 tháng kể từ lần xuất hiện đầu tiên, nay xe đã được ra biển số. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe sedan hạng sang Genesis G90 Limousine 2023 có khá nhiều điểm khác biệt. Đầu tiên là trục cơ sở của phiên bản này được kéo dài thêm 190 mm giúp chiều dài cơ sở đạt 3.370 mm. Trong khi, chiều dài tổng thể, chiều rộng và cao lần lượt của mẫu xe này là 5.465 x 1.930 x 1.490 mm. Tiếp đến là bộ mâm kích thước 20 inch, dạng 6 cánh kép với thiết kế độc đáo và bề mặt phay kim loại. Cột B của Genesis G90 Limousine 2023 được mạ crôm sáng bóng, nổi bật. Thêm vào đó là hệ thống treo khí nén đa buồng và hệ thống đánh lái cầu sau chủ động tiêu chuẩn. Diện mạo của G90 thể hiện rõ ràng triết lý thiết kế của thương hiệu về phương diện “Athletic Elegance” (Thể thao lịch lãm). Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tạo hình như viên kim cương đã được tinh chỉnh, hai bên là cụm đèn pha mới với hai dải chạy song song. Trong khi đó ở phía đuôi xe, Genesis G90 Limousine 2023 gây ấn tượng với hai dải đèn LED chạy ngang hết bề rộng của xe. Cụm đèn hậu thiết kế hình bình hành nằm lọt giữa hai dải đèn này. Sâu xuống phía dưới là hệ thống ống xả đặt đối xứng hai bên và cản sau mạ crôm thể thao. Bên trong cabin, Genesis bao trùm lên không gian nội thất của G90 Limousine 2023 là sự tiện nghi, hiện đại và sang trọng. Chiếc sedan hạng sang cỡ lớn có nội thất được bọc da và ốp gỗ, mang tới cái nhìn cao cấp. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí nối liền với bảng đồng hồ kỹ thuật số đều có cùng kích thước 12,3 icnh. Thêm vào đó là một loạt các trang bị đáng chú ý khác như: vô lăng 2 chấu, hệ thống quét vân tay để khởi động máy, hệ thống điều hòa đi kèm màn hình nhỏ cũng như núm xoay chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm. Chưa hết, Genesis G90 Limousine 2023 còn cung cấp cho người dùng tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 23 loa với loa tweeter bật lên khi cần, hệ thống nước hoa trên xe với 3 mùi hương, 2 cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống đèn viền nội thất có thể chỉnh độc lập, 2 màn hình giải trí dạng cảm ứng 10,2 inch dành cho hành khách, rèm cửa. Ghế trước của Genesis G90 Limousine 2023 có tính năng mát-xa 4 chế độ và ghế VIP ở phía sau. Với lợi thế chiều dài cơ sở, Genesis G90 Limousine 2023 còn được trang bị cặp ghế dạng thương gia có khả năng ngả lớn và đệm đỡ chân. Tại đây, xe được trang bị mọi tính năng tiện nghi được điều khiển qua bệ trung tâm ở hàng sau với màn hình cảm ứng và núm xoay điều khiển tích hợp. Có thể thấy khoang cabin của G90 Limousine không thua kém các đối thủ châu Âu khác như Mercedes-Maybach S 450.Về truyền động, Genesis G90 Limousine 2023 được trang bị hệ truyền động mild hybrid, gồm máy xăng V6, tăng áp, dung tích 3.5L và bộ siêu nạp điện 48V. Tổng công suất đầu ra của hệ truyền động này là 415 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại chưa được nhà sản xuất công bố. Với khối động cơ này, Genesis G90 Limousine 2022 mạnh hơn 45 mã lực so với bản thường được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm tại thị trường Hàn Quốc. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn hoặc tuỳ chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Về các tính năng an toàn, Genesis G90 Limousine 2023 trang bị cho người dùng hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc Highway Driving Assist 2 và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh. G90 đóng vai trò là mẫu xe chủ lực của Genesis, nằm trong phân khúc cạnh tranh với các “ông lớn” như Lexus LS, Mercedes-Benz S-Class hay BMW 7. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Genesis G90 Limousine 2023 có mức khởi điểm từ 165,57 triệu Won (khoảng 3,2 tỷ đồng). Video: Lộ diện Genesis G90 Limousine hạng sang tại Việt Nam,

Genesis G90 Limousine 2023 độc nhất Việt Nam mới đây đã xuất hiện trên đường phố Hà Nội, đây là lần xuất hiện hiếm hoi của chiếc sedan cỡ lớn. Vào hồi tháng 11 năm ngoái, Hyundai TC Motor đã trưng bày Genesis G90 Limousine 2023 mới nhân sự kiện khánh thành nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2 tại Ninh Bình. Vào thời điểm đó, Genesis G90 Limousine 2023 chỉ được trưng bày và cũng chưa có kế hoạch phân phối. Nhiều khả năng, chiếc Genesis G90 Limousine 2023 hạng sang của Chủ tịch tập đoàn Hyundai cũng chính là xe được trưng bày trong sự kiện. Như vậy, sau khoảng 7 tháng kể từ lần xuất hiện đầu tiên, nay xe đã được ra biển số. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe sedan hạng sang Genesis G90 Limousine 2023 có khá nhiều điểm khác biệt. Đầu tiên là trục cơ sở của phiên bản này được kéo dài thêm 190 mm giúp chiều dài cơ sở đạt 3.370 mm. Trong khi, chiều dài tổng thể, chiều rộng và cao lần lượt của mẫu xe này là 5.465 x 1.930 x 1.490 mm. Tiếp đến là bộ mâm kích thước 20 inch, dạng 6 cánh kép với thiết kế độc đáo và bề mặt phay kim loại. Cột B của Genesis G90 Limousine 2023 được mạ crôm sáng bóng, nổi bật. Thêm vào đó là hệ thống treo khí nén đa buồng và hệ thống đánh lái cầu sau chủ động tiêu chuẩn. Diện mạo của G90 thể hiện rõ ràng triết lý thiết kế của thương hiệu về phương diện “Athletic Elegance” (Thể thao lịch lãm). Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tạo hình như viên kim cương đã được tinh chỉnh, hai bên là cụm đèn pha mới với hai dải chạy song song. Trong khi đó ở phía đuôi xe, Genesis G90 Limousine 2023 gây ấn tượng với hai dải đèn LED chạy ngang hết bề rộng của xe. Cụm đèn hậu thiết kế hình bình hành nằm lọt giữa hai dải đèn này. Sâu xuống phía dưới là hệ thống ống xả đặt đối xứng hai bên và cản sau mạ crôm thể thao. Bên trong cabin, Genesis bao trùm lên không gian nội thất của G90 Limousine 2023 là sự tiện nghi, hiện đại và sang trọng. Chiếc sedan hạng sang cỡ lớn có nội thất được bọc da và ốp gỗ, mang tới cái nhìn cao cấp. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí nối liền với bảng đồng hồ kỹ thuật số đều có cùng kích thước 12,3 icnh. Thêm vào đó là một loạt các trang bị đáng chú ý khác như: vô lăng 2 chấu, hệ thống quét vân tay để khởi động máy, hệ thống điều hòa đi kèm màn hình nhỏ cũng như núm xoay chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm. Chưa hết, Genesis G90 Limousine 2023 còn cung cấp cho người dùng tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 23 loa với loa tweeter bật lên khi cần, hệ thống nước hoa trên xe với 3 mùi hương, 2 cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống đèn viền nội thất có thể chỉnh độc lập, 2 màn hình giải trí dạng cảm ứng 10,2 inch dành cho hành khách, rèm cửa. Ghế trước của Genesis G90 Limousine 2023 có tính năng mát-xa 4 chế độ và ghế VIP ở phía sau. Với lợi thế chiều dài cơ sở, Genesis G90 Limousine 2023 còn được trang bị cặp ghế dạng thương gia có khả năng ngả lớn và đệm đỡ chân. Tại đây, xe được trang bị mọi tính năng tiện nghi được điều khiển qua bệ trung tâm ở hàng sau với màn hình cảm ứng và núm xoay điều khiển tích hợp. Có thể thấy khoang cabin của G90 Limousine không thua kém các đối thủ châu Âu khác như Mercedes-Maybach S 450.Về truyền động, Genesis G90 Limousine 2023 được trang bị hệ truyền động mild hybrid, gồm máy xăng V6, tăng áp, dung tích 3.5L và bộ siêu nạp điện 48V. Tổng công suất đầu ra của hệ truyền động này là 415 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại chưa được nhà sản xuất công bố. Với khối động cơ này, Genesis G90 Limousine 2022 mạnh hơn 45 mã lực so với bản thường được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm tại thị trường Hàn Quốc. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn hoặc tuỳ chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Về các tính năng an toàn, Genesis G90 Limousine 2023 trang bị cho người dùng hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc Highway Driving Assist 2 và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh. G90 đóng vai trò là mẫu xe chủ lực của Genesis, nằm trong phân khúc cạnh tranh với các “ông lớn” như Lexus LS, Mercedes-Benz S-Class hay BMW 7. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Genesis G90 Limousine 2023 có mức khởi điểm từ 165,57 triệu Won (khoảng 3,2 tỷ đồng). Video: Lộ diện Genesis G90 Limousine hạng sang tại Việt Nam,