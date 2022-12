Dàn xe Hàn từ Genesis đến Hyundai "rồng, rắn" đi hỏi vợ ở Hà Nội

Trong nhiều năm qua, đã có không ít dàn xe ăn hỏi và rước dâu thu hút chú ý vì sự xuất hiện của những chiếc xe sang hoặc siêu xe. Tuy nhiên, hiếm có dàn xe ăn hỏi và rước dâu nào lại chủ yếu là xe Hàn Quốc tại Việt Nam như trong bài viết này. Được biết, lễ ăn hỏi này diễn ra vào hôm 14/12/2022 vừa qua ở Thành phố Hà Nội. Chú rể là lãnh đạo trẻ tuổi của một tập đoàn lắp ráp và phân phối xe có tiếng tại Việt Nam. Qua những hình ảnh được đăng lên mạng xã hội, có thể thấy sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe Hàn Quốc đi hỏi vợ cho anh chàng may mắn này. Các mẫu xe xuất hiện chủ yếu thuộc 2 thương hiệu Hyundai và Genesis. Trong đó, xe đón dâu được trang trí hoa cưới và dẫn đầu đoàn là chiếc sedan hạng sang Genesis G90 Limousine đời mới nhất. Mẫu Genesis G90 Limousine 2022 tại Việt Nam này đã ra mắt thị trường nội địa Hàn Quốc vào hồi tháng 12/2021. Đây là phiên bản trục cơ sở dài của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn Genesis G90. Không chỉ sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn 190 mm, mẫu xe sang Genesis G90 Limousine 2022 còn có những điểm nhấn khác biệt so với bản thường như vành la-zăng 20 inch với thiết kế riêng và cột B mạ crôm sang trọng hơn. Động cơ của Genesis G90 Limousine 2022 là máy xăng V6, tăng áp, dung tích 3.5L với sự hỗ trợ của bộ siêu nạp điện 48V, tạo ra công suất tối đa 415 mã lực. So với Genesis G90 2022 thông thường, xe mạnh hơn 45 mã lực. Động cơ còn kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Ngoài Genesis G90 Limousine 2022, trong đoàn xe ăn hỏi còn có sự góp mặt của một chiếc G90 đời mới nhất. G90 2022 được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, tạo ra công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Không chỉ có Genesis G90 và G90 Limousine, đoàn xe ăn hỏi này còn có sự tham gia của những chiếc SUV hạng sang mang thương hiệu Genesis GV80. Lần đầu tiên ra mắt vào tháng 1/2020, mẫu xe SUV Genesis GV80 được xem là đối thủ của BMW 5-Series và Mercedes GLE. Là SUV hạng sang nên Genesis GV80 đương nhiên có trang bị khá ấn tượng với đèn pha và đèn hậu LED chia 2 tầng, vành hợp kim có đường kính từ 19 - 22 inch, nội thất 5 chỗ, 6 chỗ hoặc 7 chỗ... Nằm bên dưới nắp ca-pô của Genesis GV80 là 3 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ diesel SmartStream D3.0, tạo ra công suất tối đa 278 mã lực và mô-men xoắn cực đại 589 Nm. Thứ hai là động cơ xăng SmartStream G2.5 T-GDI 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 304 mã lực và mô-men xoắn cực đại 442 Nm. Cuối cùng là động cơ xăng SmartStream G3.5 T-GDI với 6 xi-lanh, tăng áp, dung tích 3.5L, cho công suất tối đa 380 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Thành viên đáng chú ý tiếp theo trong dàn xe ăn hỏi này là mẫu xe ôtô điện Hyundai Ioniq 5 2022 mới. Đây là mẫu xe đã từng được giới thiệu tại Việt Nam vào hồi tháng 4 năm nay nhưng hiện chưa được phân phối. Tập đoàn Thành Công đã lên kế hoạch lắp ráp Hyundai Ioniq 5 tại Việt Nam vào tháng 7/2023. Tại Việt Nam, Hyundai Inoiq 5 chỉ có một tùy chọn động cơ sử dụng một mô tơ điện, dẫn động cầu sau. Tốc độ đối đa của xe đạt 185 km/h, khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 7.4s. Hệ thống pin 72.6 kWh tiêu chuẩn, tương thích bộ sạc nhanh DC 350 kW với tốc độ sạc từ 10-80% trong 18 phút và khoảng 1 giờ với trạm sạc 50 kW. Quãng đường xe đi được đạt 450 km cho mỗi lần sạc đầy. Xuất hiện nổi bật trong đoàn xe Hàn đi ăn hỏi còn có bộ đôi Hyundai Elantra N 2023 mới được đồn sắp ra mắt Việt Nam. Trong đó, có 1 chiếc sơn màu xanh dương Performance Blue và 1 chiếc màu đỏ. Đây là phiên bản mãnh mẽ hơn, thể thao hơn của mẫu sedan hạng C đang phân phối chính hãng tại Việt Nam. So với Elantra bản thường, Hyundai Elantra N 2023 có một số đặc điểm nhận dạng như hốc gió trung tâm cỡ lớn, bộ chẻ khí mới dưới cản trước, ốp sườn, vành la-zăng 19 inch, lốp Michelin Pilot 4S 245/35ZR19, bộ khuếch tán gió sau, cánh gió đuôi cố định và đèn hậu lấy cảm hứng từ xe đua Công thức 1. Trên lưới tản nhiệt, cùm phanh và cửa cốp sau đều có logo "N". Đặc biệt, Hyundai Elantra N 2023 còn được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn. Cụ thể, xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 276 mã lực và mô-men xoắn cực đại 392 Nm. Động cơ đồng hành cùng hệ dẫn động cầu trước, hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Ngoài những cái tên mang thương hiệu Hàn dược liệt kê, trong đoàn ô ô ăn hỏi còn có một số chiếc xe khác như Mercedes-Maybach GLS, Rolls-Royce, BMW Z4, Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade, Hyundai Creta, Hyundai Genesis, Kia Carnival và Toyota Land Cruiser... Video: Dàn xe Hàn từ Genesis đến Hyundai đi hỏi vợ ở Hà Nội.

