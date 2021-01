"Soi" BMW 3 Series 2021 trục cơ sở dài tại thị trường Ấn Độ

Về kích thước chính xác, G20 BMW 3 Series LWB mới có trục cơ sở dài hơn 110 mm so với 3 Series tiêu chuẩn, giúp tăng thêm 43 mm cho không gian duỗi chân của hành khách phía sau. Các ghế ngồi của 3 Series LWB 2021 cũng được trang bị đệm tốt hơn. Kết quả là BMW 3 Series LWB 2021 mới có chiều dài tổng thể 4.829 mm, chiều cao 1.463 mm (nhỉnh hơn một chút so với con số 1.435 mm tiêu chuẩn) và chiều rộng 1.827 mm giữ nguyên. Các số đo có một chút thay đổi nhưng diện mạo xe gần như vẫn giống hệt 3 Series thông thường, ngoại trừ việc cửa sau đã được kéo dài hơn. Hai phiên bản 330Li và 320Ld tại Ấn Độ đều cung cấp khoảng để chân rộng rãi hơn cho hành khách phía sau so với BMW 3 Series LWB ở Trung Quốc. Khách hàng Ấn Độ sẽ có hai lựa chọn động cơ khi mua BMW 3 Series LWB 2021, đó là động cơ xăng tăng áp 2.0L sản sinh công suất 258 mã lực / mô-men xoắn cực đại 400 Nm (330Li), và máy dầu diesel tăng áp 2.0L cho công suất 190 mã lực / 400 Nm. Cả hai động cơ đều được ghép nối với hộp số tự động 8 cấp. Những trang bị nổi bật của BMW 3 Series trục cơ sở dài mới tại Ấn Độ gồm đèn pha LED, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống đèn nền nội thất và hệ thống thông tin giải trí iDrive dự kiến sẽ giống trên 3 Series thông thường Video: Giới thiệu sedan hạng sang BMW 3 Series 2021 trục cơ sở dài.

