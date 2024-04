"Soi" Baojun Yep Plus 2024 từ 306 triệu đồng liệu có về Việt Nam?

Mới đây, Baojun Yue Plus 2024 mới hay còn có tên quốc tế là Baojun Yep Plus 2024 cũng đã chính thức ra mắt. Đây là phiên bản 5 cửa của dòng xe Baojun Yep được hé lộ sẽ sớm ra mắt tại thị trường Việt Nam ngay trong năm nay. Tương tự như mẫu xe 2 cửa, mẫu xe điện Baojun Yep Plus 2024 vẫn được định vị là mẫu SUV cỡ nhỏ thuần điện, nhưng là mẫu xe 5 cửa, sản phẩm mới ra mắt. Mức giá xe Baojun Yep Plus 2024 cho 2 cấu hình là 93.800 nhân dân tệ (tương đương 306 triệu đồng) và 103.800 nhân dân tệ (tương đương 339 triệu đồng). Bên cạnh việc ra mắt, thương hiệu Baojun cũng sẽ ra mắt các bộ phận sửa đổi chính thức, sẽ được ra mắt trong phần Baojun của ứng dụng chính thức của Wuling Motors. Hệ thống kênh thương hiệu Baojun sẽ được nâng cấp hơn nữa, hiện thương hiệu Baojun đã bao phủ 149 cửa hàng độc quyền tại 117 thành phố ở Trung Quốc Đến cuối năm số lượng cửa hàng độc quyền Baojun trên toàn quốc sẽ tăng lên hơn 300. Đồng thời, dựa vào hệ thống dịch vụ hùng mạnh gồm hơn 2.800 cửa hàng SAIC-GM-Wuling trên cả nước, tỷ lệ phủ sóng toàn thành phố đạt 98%, với điểm dịch vụ trung bình cứ 20 km/lần. Ngay từ vẻ ngoài, Baojun Yep Plus 2024 áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Square Box+" để tạo ra hình dạng của một chiếc hộp vuông. Về chi tiết, xe mới sử dụng lưới tản nhiệt đóng kín phía trước màu đen, có cổng sạc sạc nhanh và sạc chậm bên trong, cùng đèn LED chạy ban ngày bốn điểm giúp tăng chiều rộng thị giác cho xe. Hình dáng cản trước theo phong cách off-road được áp dụng phía dưới đầu xe, kết hợp với các đường gân nhô cao của nắp khoang động cơ khiến chiếc xe này trở nên hoang dã hơn một chút. Về phối màu, Baojun Yep Plus 2024 sẽ ra mắt 5 màu mới gồm Cloud Gray, Sea of Clouds White, Sky Blue, Aurora Green và Space Black.\ Nhìn từ bên hông, chiếc xe Baojun Yep Plus 2024 tiếp tục đặc điểm thiết kế của tổng thể hình hộp vuông vắn, sử dụng nhiều đường thẳng để tăng cường độ cứng cáp cho tổng thể xe, đồng thời vẫn đảm bảo không gian ngồi bên trong xe. Một tấm ốp trang trí cùng màu với thân xe được bổ sung phía sau cột C của Baojun Yep Plus 2024 tạo cảm giác phong cách. Ngoài ra, nóc xe còn được trang bị giá để hành lý, mâm xe được thay thế bằng mâm 5 chấu kép màu xám mới. So với mẫu xe ba cửa, điểm đặc biệt nhất của Baojun Yep Plus 2024 là đã hủy bỏ thiết kế "cặp học sinh nhỏ" và bổ sung thêm logo Baojun ở chính giữa đuôi xe. Chiếc xe mới sử dụng đèn pha ngựa vằn đô thị cổ điển và đèn hậu dạng đường ray, tiếp tục bố cục hình dạng bốn chiều ngang và bốn chiều dọc của gia đình. Đèn phanh trên cao được bổ sung phía trên đuôi xe, cửa cốp mở sang một bên. Xe thiết kế cửa sau mở sang một bên cổ điển, không chỉ mang lại không gian chứa đồ 12 lít mà còn có thể mở rộng để lắp một chiếc bàn nhỏ ở phía sau. Ở kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Baojun Yep Plus 2024 là 3996x1760x1726mm, chiều dài cơ sở 2560mm, khoảng sáng gầm xe đầy tải đạt 150mm, bán kính quay vòng chỉ 5,35m. Như vậy có thể thấy rằng, so với mẫu xe ba cửa, chiều dài cơ sở của Baojun Yep Plus 2024 đã tăng lên đáng kể, từ 2.110 mm lên 2.560 mm. Về nội thất, Baojun Yep Plus 2024 tiếp tục phong cách nội thất gia đình, xe sử dụng vô lăng ba chấu đa chức năng, kết hợp với đồng hồ LCD độc lập kích thước lớn phổ biến + màn hình điều khiển trung tâm treo và cửa gió điều hòa hình chữ nhật bo tròn. để tăng thêm không khí trẻ trung. Theo các quan chức, chiếc xe Baojun Yep Plus 2024 sử dụng vật liệu tiên tiến 3D Mesh thân thiện với môi trường với lượng khí thải thấp và không có mùi để đạt được độ bao phủ toàn bộ bằng da ở các khu vực tiếp xúc tần số cao như bảng điều khiển, tựa tay bốn cửa, ghế ngồi, v.v., cải thiện kết cấu. Hàng ghế trước và sau của xe được làm bằng mút hoạt tính siêu mềm và dày, tiêu chuẩn có tựa đầu độc lập, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Có thông báo chính thức rằng Baojun Yep Plus 2024 sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ điều hướng bộ nhớ thành phố không cần bản đồ được sản xuất hàng loạt, điều hướng tốc độ cao, AEB và bãi đậu xe thông minh toàn kịch bản, dễ sử dụng trên toàn quốc, ngay khi nó được tung ra và sẽ được kích hoạt ngay khi được giao. Về sức mạnh, dựa trên thiết kế thuần điện nguyên bản của kiến trúc Tianyu, Baojun Yep Plus 2024 áp dụng cách bố trí dẫn động cầu trước, động cơ có công suất tối đa 75kW (102 mã lực), cùng mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Xe có tốc độ tối đa 150 km/h và phạm vi di chuyển thuần điện CLTC lên tới 401 km. Baojun Yep Plus 2024 được định vị là mẫu SUV chạy điện cỡ nhỏ, hình dáng của nó là kiểu "hộp vuông", quả thực là hiếm có trong cùng cấp độ, điều này cũng làm nổi bật sự độc đáo của cuộc cạnh tranh thị trường mà gia đình Baojun Yep hoạt động. Baojun Yep Plus 2024 được định vị là mẫu SUV chạy điện cỡ nhỏ, hình dáng của nó là kiểu "hộp vuông", quả thực là hiếm có trong cùng cấp độ, điều này cũng làm nổi bật sự độc đáo của cuộc cạnh tranh thị trường mà gia đình Baojun Yep hoạt động. Tất nhiên, ngoài yếu tố định vị, xét theo giá bán của xe, nó sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh thị trường từ BYD Dolphin, Nezha AYA ... Với kiểu dáng hầm hố, địa hình và hình hộp, Baojun Yep Plus 2024 đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dùng đô thị. Video: Hé lộ SUV điện Baojun Yep Plus 2024 bản 5 cửa.

