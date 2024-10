Skoda Enyaq iV chạy 500 km/lần sạc, sắp lắp ráp tại Việt Nam

Skoda Enyaq iV tại Việt Nam là mẫu xe thuần điện đầu tiên mang nhãn hiệu Skoda, được phát triển từ nền tảng Volskwagen MEB, có kích thước tương tự như Volkswagen ID.4. Tên xe xuất phát từ chữ “enya” trong tiếng Gael của người Ireland cổ, có nghĩa là “cội nguồn sự sống”. Skoda Enyaq iV 2025 mới có kích thước lần lượt 4.648 x 1.877 x 1.618 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 2.765 mm. Với những con số này, Skoda Enyaq iV nhỉnh hơn về chiều dài, chiều rộng nhưng thấp hơn một chút so với Hyundai Tucson (4.630 x 1.865 x 1.695 mm). Thiết kế SUV mang phong cách thể thao là một trong những điểm thu hút khi mang lại bộ khung đầy cá tính cho dòng xe điện đến từ Cộng hòa Séc. Phần đầu xe thiết kế thể thao với lưới tản nhiệt mạ chrome tách biệt và cụm đèn pha LED ma trận thẳng đứng tạo điểm nhấn. Đuôi xe thiết kế vát nhẹ về phía sau, kết hợp cùng cột C nghiêng tạo nét mượt mà, liền mạch. Cản sau thiết kế gọn gàng với tông đen tương phản. Bên trong nội thất của Enyaq iV rất tối giản, không có nhiều sự xuất hiện của nút bấm vật lý. Màn hình trung tâm có kích thước 13 inch tích hợp toàn bộ các chức năng của xe cũng như có khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Đồng hồ tốc độ là màn hình 5,3 inch có thể tùy biến nhiều kiểu thông tin và giao diện. Ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí với tính năng sưởi và làm mát. Các tiện nghi khác gồm sạc điện thoại không dây, kính lái kỹ thuật số HUD, cửa sổ trời toàn cảnh hay khả năng cập nhật phần mềm qua WiFi cho phép nâng cấp và bổ sung tính năng mới. Khách hàng có thể chọn nhiều phiên bản với mô-tơ điện dao động từ 146 mã lực (109 kW) đến 302 mã lực (225 kW), pin từ 55 kWh đến 83 kWh, tầm di chuyển 340-500 km. Pin sạc bằng điện AC 7,7 kW, 3-pha 11 kW hoặc DC 50 kW tiêu chuẩn, 125 kW cao cấp. Tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh toàn thời gian. Phiên bản trưng bày tại triển lãm VMS 2024 lần này là bản RS hiệu năng cao, trang bị 2 mô-tơ điện ở cả 2 trục bánh xe tạo nên hệ dẫn động 4 bánh, có tổng công suất 300 mã lực (220 kW), mô-men xoắn cực đại 460 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 6,5 giây và đạt vận tốc tốc đa 180 km/h. Bản này có thể được lắp pin 77 kWh hoặc 82 kWh, trong đó loại pin lớn hơn vẫn cung cấp tầm di chuyển lên tới 497 km. Ở mảng an toàn và hỗ trợ người lái, Skoda Enyaq iV sở hữu gói hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, gồm hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, camera hỗ trợ đỗ xe, Cruise Control, đèn tự động hay nhận diện biển báo. Khi Skoda công bố kế hoạch tham chiến Việt Nam hồi năm 2022, mức giá xe Skoda Enyaq iV chưa công bố nhưng được tiết lộ sẽ mở bán vào năm 2025 và sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Ninh. Tuy nhiên hiện chưa rõ liệu hãng CH Séc có thay đổi gì với kế hoạch này hay không. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Skoda Enyaq iV tại Việt Nam.

Skoda Enyaq iV tại Việt Nam là mẫu xe thuần điện đầu tiên mang nhãn hiệu Skoda, được phát triển từ nền tảng Volskwagen MEB, có kích thước tương tự như Volkswagen ID.4. Tên xe xuất phát từ chữ “enya” trong tiếng Gael của người Ireland cổ, có nghĩa là “cội nguồn sự sống”. Skoda Enyaq iV 2025 mới có kích thước lần lượt 4.648 x 1.877 x 1.618 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 2.765 mm. Với những con số này, Skoda Enyaq iV nhỉnh hơn về chiều dài, chiều rộng nhưng thấp hơn một chút so với Hyundai Tucson (4.630 x 1.865 x 1.695 mm). Thiết kế SUV mang phong cách thể thao là một trong những điểm thu hút khi mang lại bộ khung đầy cá tính cho dòng xe điện đến từ Cộng hòa Séc. Phần đầu xe thiết kế thể thao với lưới tản nhiệt mạ chrome tách biệt và cụm đèn pha LED ma trận thẳng đứng tạo điểm nhấn. Đuôi xe thiết kế vát nhẹ về phía sau, kết hợp cùng cột C nghiêng tạo nét mượt mà, liền mạch. Cản sau thiết kế gọn gàng với tông đen tương phản. Bên trong nội thất của Enyaq iV rất tối giản, không có nhiều sự xuất hiện của nút bấm vật lý. Màn hình trung tâm có kích thước 13 inch tích hợp toàn bộ các chức năng của xe cũng như có khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Đồng hồ tốc độ là màn hình 5,3 inch có thể tùy biến nhiều kiểu thông tin và giao diện. Ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí với tính năng sưởi và làm mát. Các tiện nghi khác gồm sạc điện thoại không dây, kính lái kỹ thuật số HUD, cửa sổ trời toàn cảnh hay khả năng cập nhật phần mềm qua WiFi cho phép nâng cấp và bổ sung tính năng mới. Khách hàng có thể chọn nhiều phiên bản với mô-tơ điện dao động từ 146 mã lực (109 kW) đến 302 mã lực (225 kW), pin từ 55 kWh đến 83 kWh, tầm di chuyển 340-500 km. Pin sạc bằng điện AC 7,7 kW, 3-pha 11 kW hoặc DC 50 kW tiêu chuẩn, 125 kW cao cấp. Tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh toàn thời gian. Phiên bản trưng bày tại triển lãm VMS 2024 lần này là bản RS hiệu năng cao, trang bị 2 mô-tơ điện ở cả 2 trục bánh xe tạo nên hệ dẫn động 4 bánh, có tổng công suất 300 mã lực (220 kW), mô-men xoắn cực đại 460 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 6,5 giây và đạt vận tốc tốc đa 180 km/h. Bản này có thể được lắp pin 77 kWh hoặc 82 kWh, trong đó loại pin lớn hơn vẫn cung cấp tầm di chuyển lên tới 497 km. Ở mảng an toàn và hỗ trợ người lái, Skoda Enyaq iV sở hữu gói hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, gồm hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, camera hỗ trợ đỗ xe, Cruise Control, đèn tự động hay nhận diện biển báo. Khi Skoda công bố kế hoạch tham chiến Việt Nam hồi năm 2022, mức giá xe Skoda Enyaq iV chưa công bố nhưng được tiết lộ sẽ mở bán vào năm 2025 và sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Ninh. Tuy nhiên hiện chưa rõ liệu hãng CH Séc có thay đổi gì với kế hoạch này hay không. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Skoda Enyaq iV tại Việt Nam.