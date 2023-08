Dự đoán giá bán Skoda Karoq và Kodiaq sắp ra mắt tại Việt Nam

Skoda được sáng lập từ năm 1895 và đã trở thành một trong những thương hiệu ôtô có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Thương hiệu sẽ cho ra mắt Skoda Karoq và Kodiaq 2023 tại Việt Nam cuối tháng 9/2023. Một trong những điều đang cộng đồng quan tâm chính là giá bán của các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc sắp được mở bán trong thời gian tới đây. Skoda Việt Nam đã nhập khẩu Karoq và Kodiaq từ Liên minh châu Âu về Việt Nam và mở bán từ cuối tháng 9 năm 2023. Skoda Việt Nam hiện chưa chính thức công bố giá bán cho các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, ta có thể phán đoán phần nào khi đặt các dòng xe vào phân khúc của nó. Karoq là chiếc xe 5 chỗ thuộc phân khúc SUV hạng C. Karoq sẽ cạnh tranh trực tiếp với Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Ford Territory, Kia Sportage,... Các xe này có giá giao động từ 800 triệu đến 1 tỷ 100 triệu. Dòng Kodiaq được nhập về bản 7 chỗ, thuộc phân khúc SUV hạng D. Kodiaq sẽ cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen Tiguan, Peugeot 5008, Hyundai SantaFe, Kia Sorento, Mazda CX-8,... đang được phân phối tại Việt Nam. Các xe này có giá giao động từ hơn 1 tỷ đến 1 tỷ 500 triệu. Cá biệt dòng Volkswagen Tiguan có giá từ 1 tỷ 700 triệu đến 1 tỷ 900 triệu. Skoda cũng thuộc Tập đoàn Volkswagen cùng 7 thương hiệu khác (Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Volkswagen) và chịu ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, giá của sản phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác bao gồm chính sách của nhà phân phối (với Skoda là TC Motor) và giá của dòng xe trên thế giới. Tại Séc, giá xe Karoq Skoda bản Style là 790 900 Koruna Séc (Kč) (tương đương 850 triệu đồng Việt Nam). Trong khi đó, với dòng Skoda Kodiaq 7 chỗ, phiên bản Style động cơ 2.0 Turbo được cho là sẽ mở bán tại Việt Nam trong năm nay, cũng có giá lên đến 1 069 900 Kč (tương đương 1 tỷ 150 triệu đồng). Tại Anh, Kodiaq loại 7 chỗ đang được niêm yết với giá 35 840 £ đến 40 445 £, tức là khoảng 1 tỷ 100 triệu đến 1 tỷ 222 triệu đồng Việt Nam. Trong khi đó, giá của Volkswagen Tiguan tại Anh giao động từ 30 855 £ (khoảng 932 triệu đồng) tới 50 455 £ (khoảng 1 tỷ 524 triệu đồng). Riêng mẫu Tiguan Elegance hiện đang bán với giá 36 980 £ tức là khoảng 1 tỷ 118 triệu đồng. Vậy so với thương hiệu Volkswagen tại châu Âu, Skoda được định giá ngang bằng hoặc có phần nhỉnh hơn tại một số phiên bản. Nhìn chung, giá của hai dòng xe Kodiaq và Karoq tại châu Âu không hề rẻ hơn so với các dòng xe cùng phân khúc. Như vậy, rất có thể khi được bày bán tại Việt Nam, người tiêu dùng sẽ đón nhận Skoda với mức giá ngang tầm Volkwagen, tức là không thể kỳ vọng một mức giá rẻ như những chiếc xe công nghệ giá rẻ của Trung Quốc. Video: Bắt gặp mẫu xe SUV Skoda Karoq đi kiểm định tại Hà Nội.

