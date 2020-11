Siêu xe McLaren 765LT bản giới hạn “nhăm nhe” về Việt Nam?

Thương hiệu siêu xe McLaren mặc dù có tuổi đời khá non trẻ so với những "lão làng" như Lamborghini hay Ferrari, nhưng lại tỏ ra không yếu thế trong cuộc đua "phủ sóng" số lượng xe lăn bánh ở thế giới cũng như tại Việt Nam. Hiện đã có hơn 20 chiếc siêu xe McLaren về Việt Nam chỉ trong 4 năm vừa qua. Và sắp tới đây thôi, một chiếc siêu xe McLaren mới "ra lò" trên thế giới hứa hẹn sẽ sớm có mặt trong nước để phục vụ các "thượng đế" Việt. Đơn vị này đã mang về nước đến hai chiếc Ferrari F8, trong đó, một xe thuộc diện đầu tiên ở Đông Nam Á mới tiết lộ sẽ sớm đưa mẫu xe giới hạn McLaren 765LT đặc biệt chỉ sản xuất 765 chiếc về Việt Nam đã khiến giới mê xe trong nước đứng ngồi không yên. Dù không tiết lộ màu sơn của chiếc siêu xe McLaren 765LT này nhưng hai tấm ảnh nội thất cũng đủ làm những người yêu xe "đứng hình" với gần như là bản tuỳ chọn cao cấp nhất. Hiện các đất nước Đông Nam Á khác như Indonesia, Malaysia, Singapore hay Thái Lan đều đã được giới thiệu mẫu siêu xe phiên bản giới hạn McLaren 765LT đời mới do tại các nước này có đại lý McLaren chính hãng, trong khi đó, giới nhà giàu Việt muốn mua siêu xe McLaren đều đặt hàng qua các công ty nhập khẩu tư nhân. Nếu chiếc McLaren 765LT về Việt Nam trong năm nay, đây rất có thể là chiếc siêu xe McLaren 765LT đầu tiên ở Đông Nam Á. Lý do là các nước Asean phải chờ đến Quý 1 năm sau mới được bàn giao siêu xe giới hạn McLaren 765LT. Hiện chưa rõ giá xe McLaren 765LT bao nhiêu khi về Việt Nam, chỉ biết rằng, tại thị trường Mỹ, siêu xe bản giới hạn McLaren 765LT được chào bán khoảng 358.000 đô la, tương đương 8,26 tỷ đồng. Mức giá bán siêu xe McLaren 765LT cao hơn 50.000 đô la so với giá xe McLaren 720S tại Mỹ. Còn giá xe McLaren 720S tại Việt Nam trên 21 tỷ đồng. Hiện tại, giá xe McLaren 765LT tại Singapore đang cao nhất thế giới khi bắt đầu từ 1,6 triệu SGD, tương đương 29,7 tỷ đồng. Mức giá này chưa kể chi phí mua giấy phép sử dụng xe COE tại Singapore. Siêu xe McLaren 765LT đang "nhăm nhe" về nước thực chất là phiên bản hiệu suất cao và sản xuất giới hạn của mẫu siêu xe McLaren 720S đã có không dưới 5 chiếc đang lăn bánh tại Việt Nam. Trong cách đặt tên truyền thống này, rất dễ nhận ra dụng ý của con số 765 chính là số lượng siêu xe McLaren 765LT được sản xuất trên toàn thế giới. Còn hai chữ LT là viết tắt của Long Tail. Hiện không rõ là có đại gia Việt nào đã đủ máu để lên kế hoạch mang về nước 1 trong 765 chiếc siêu xe McLaren 765LT được sản xuất hay không nhưng chắc chắn các đại gia Malaysia đã có suất mua siêu xe giới hạn McLaren 765LT. McLaren 765LT sẽ là một chiếc siêu xe đua drag đỉnh hơn nữa so với McLaren 720S . Đầu tiên chính là việc khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép quen thuộc của siêu xe McLaren 720S vẫn được trang bị cho McLaren 765LT. Nhưng các kỹ sư Anh đã "phù phép" lại nhằm mang đến cho xe công suất tối đa 755 mã lực, cao hơn 35 mã lực so với McLaren 720S. Ngoài ra là siêu xe McLaren 765LT còn có mô-men xoắn cực đại 800 Nm, tăng 30 Nm so với siêu xe McLaren 720S đang giữ nhiều danh hiệu ở các cuộc đua drag 400m hay 800m. Sức mạnh của khối động cơ trên siêu xe hàng hiếm McLaren 765LT sẽ chạy qua hộp số ly hợp kép bảy tốc độ đã có các tinh chỉnh làm cho việc sang số nhanh hơn 15% so với McLaren 720S. Có thể thấy xe có bộ cản va trước, nẹp sườn hoàn toàn bằng carbon và thiết kế rất hầm hố trông như một mẫu xe bước ra từ đường đua. Video: Giới thiệu chi tiết siêu xe McLaren 765LT.

