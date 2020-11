McLaren MP4-12C HS cực hiếm, siêu đắt đỏ đến Hồng Kông

Cách đây khoảng 8 năm, hãng siêu xe Anh quốc đã tạo ra 5 chiếc siêu xe McLaren MP4-12C phiên bản High Sport dưới sự sản xuất của bộ phận cá nhân hoá McLaren Special Operations (MSO). Tuy nhiên, nhu cầu của các đại gia tăng cao nên hãng McLaren quyết tâm cho ra đời 5 chiếc xe khác nâng tổng số xe McLaren MP4-12C High Sport lên 10 chiếc. Và chiếc trong bài viết của chúng tôi chính là 1 trong 10 xe McLaren MP4-12C HS trên toàn thế giới McLaren MP4-12C HS chỉ có 10 chiếc trên toàn thế giới mới được trưng bày ở Hồng Kông. Chiếc siêu xe McLaren MP4-12C HS đến Hồng Kông có màu trắng. Xe được mua lại từ thị trường Mỹ với giá bán không được hé lộ, tuy nhiên, Tinxe.vn có thể khẳng định các đại gia Hồng Kông sẽ phải chi hơn 15 tỷ đồng để sở hữu McLaren MP4-12C HS. Hiện tại, 1 trong 10 chiếc siêu xe McLaren MP4-12C High Sport đã có mặt tại đại lý McLaren Hồng Kông theo diện cho mượn. Chiếc xe đặc biệt này do một người hâm mộ dòng siêu xe McLaren ở Hương Cảng cất công mua từ Mỹ về Hồng Kông để sưu tập và khá hào phóng khi cho đại lý siêu xe McLaren ở đây mượn để trưng bày đến hết ngày 9/11. Theo đánh giá của chúng tôi, so với các phiên bản McLaren MP4-12C thường, siêu xe đặc biệt McLaren MP4-12C HS có body kit thể thao theo phong cách xe đua GT3 với nhiều khe hút gió hơn, cùng với mâm 5 cánh chữ Y độc đáo. Đầu xe với hốc gió thiết kế mới hoàn toàn so với bản tiêu chuẩn. Chiếc xe đến Hồng Kông còn độc đáo hơn bởi nước sơn màu trắng "bạch mã" và đây chính là 1 trong 5 chiếc McLaren MP4-12C HS đầu tiên ra lò trên thế giới, một nguồn tin của Tinxe cho hay. Bên cạnh màu trắng, chiếc siêu xe giới hạn McLaren MP4-12C HS đầu tiên đến Hồng Kông còn có nhiều chi tiết carbon ở ngoại thất. McLaren MP4-12C High Sport được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất 667 mã lực, cao hơn 75 mã lực so với con số 592 mã lực của McLaren MP4-12C mà chúng tôi đã có dịp ngắm tại Singapore, kéo theo khả năng vận hành cũng được cải thiện đáng kể. Sức mạnh được truyền tới cầu sau qua hộp số 7 cấp ly hợp kép. Chỉ có 10 chiếc siêu xe đặc biệt được sản xuất, giá xe McLaren MP4-12C High Sport bán ra từ 420.000 đô la cho đến 570.00 đô la, tức 8,7 tỷ đồng đến 11,8 tỷ đồng, theo tỷ giá hối đoái giữa đồng USD và VND vào năm 2012. Còn giá xe McLaren MP4-12C High Sport hiện nay trên thị trường có thể hơn 1 triệu đô la. Video: Chạm mặt siêu xe McLaren MP4-12C High Sport.

