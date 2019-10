Siêu xe Lamborghini biển Lào chỉ 3,7 tỷ tại Vinh

Mới đây chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo màu vàng rực mang biển Lào bị bắt gặp tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đã khiến không ít giới mê xe theo dõi. Sau hơn 5 ngày đặt chân vào Việt Nam, "siêu bò" này mới bị bắt gặp lăn bánh tại thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Thông tin ban đầu cho biết, sau 5 ngày làm các thủ tục cần thiết, chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo màu vàng rực mang biển Lào đã được chấp nhận cho thông quan tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Chiếc xe chuyên dụng chở theo siêu xe Lamborghini Gallardo nhanh chóng tiến về Nghệ An. Lamborghini Gallardo biển Lào tiếp tục bị bắt gặp tại một khách sạn trên đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Người lái chiếc Lamborghini Gallardo màu vàng này cho hay sẽ vận chuyển xe lên Hà Nội trong thời gian sắp đến. Giá xe Lamborghini Gallardo được đồn đoán khoảng 160.000 đô la (tương đương 3,7 tỷ đồng). Lamborghini Gallardo màu vàng là chiếc siêu xe thứ 4 mang biển Lào vào Việt Nam định cư. Trước đó là siêu xe mui trần Ferrari 458 Spider biển "tứ quý" 8 của một hot girl Sài thành, McLaren 570S xuất hiện ở Nha Trang hay Audi R8 V8 đời cũ tại Hà Nội. Hiện dòng siêu xe Lamborghini Gallardo đã bị "khai tử" sau 10 năm có mặt trên thị trường. Trước khi chiếc Lamborghini Gallardo biển Lào vào Việt Nam, các đại gia Việt cũng sở hữu cho riêng mình không dưới 5 chiếc Lamborghini Gallardo bao gồm các phiên bản như tiêu chuẩn, Lamborghini Gallardo mui trần bản nâng cấp, Lamborghini Gallardo SE chỉ có 250 chiếc trên thế giới và cả Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera. Siêu xe Lamborghini Gallardo được sản xuất từ năm 2004 và được trang bị động cơ V10, dung tích 5.0 lít, sản sinh công suất tối đa 493 mã lực và mô-men xoắn cực đại 510 Nm. "Siêu bò" này có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 309 km/h Siêu xe Lamborghini Gallardo sở hữu thiết kế 2 chỗ ngồi, chiều dài cơ sở 2.560 mm, thân xe dài 4.300 mm, rộng 1.900 mm và cao 1.165 mm. Giá bán tại Mỹ thời điểm đó của Lamborghini Gallardo vào khoảng 160.000 USD. Việc mua một chiếc Gallardo thời điểm này được coi là lạ, bởi chiếc xe đã có tuổi đời tới cả chục năm. Đã từng có những chiếc siêu xe bị hư hỏng trong quá trình sử dụng và bỏ xó tại Việt Nam. Tuy nhiên, dường như chiếc Lamborghini này vẫn còn tốt bởi hình thức khá mới. Video: Chi tiết siêu xe Lamborghini Gallardo tại Việt Nam.

