Siêu xe Lamborghini Aventador SV hơn 30 tỷ lăn bánh tại Sài Gòn

Mẫu siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV trong bài viết được đưa về nước hồi cuối năm 2016 và nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý bởi đây là siêu xe thuộc dạng cực hiếm tại Việt Nam. Sau gần 4 năm lăn bánh cùng nhiều lần đổi màu sơn ngoại thất, siêu phẩm Aventador LP750-4 SV Coupe nay sở hữu "bộ cánh" nguyên bản màu xanh dương đậm với nội thất bọc da đen cuốn hút. Lamborghini Aventador LP750-4 SV mang trong mình các hốc gió trước được thiết kế lại, ở bên hông xe được trang bị thêm cánh lướt gió mới và đuôi xe có sự thay đổi ở bộ khuếch tán, lưới tản nhiệt, ống xả nhưng đáng kể nhất là cánh lướt gió cố định cỡ lớn bằng carbon. Siêu phẩm Lamborghini Aventador LP750-4 SV Coupe được giới thiệu tới công chúng trên toàn thế giới lần đầu tiên vào tháng 3/2015 tại Geneva Motor Show, Thuỵ Sỹ. Vào thời điểm đó, Lamborghini tuyên bố siêu xe Aventador LP750-4 SV Coupe sẽ chỉ được sản xuất giới hạn với số lượng 600 chiếc trên toàn cầu. Nhờ ứng dụng vật liệu sợi carbon rộng rãi, Aventador SV coupe có trọng lượng nhẹ hơn 50kg so với bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, hệ thống giảm chấn thích ứng là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản SV. Các cảm biến sẽ điều chỉnh độ cứng giảm xóc tuỳ thuộc vào tốc độ, điều kiện đường… Xe sở hữu bộ mâm 21 inch đa chấu sơn đen nhám kết hợp với bộ lốp Pirelli của Aventador SV coupe. Những nâng cấp khí động học đáng chú ý của Aventador SV coupe bao gồm bộ líp cản trước sửa đổi và bộ khuếch tán phía sau cùng cánh gió cỡ lớn, hệ thống lái điện tử nâng cấp cho khả năng cơ động ở tốc độ cao, hệ thống treo bổ sung các thanh giằng giúp tăng độ ổn định. Hiệu quả khí động học của Aventador SV đã được cải thiện 150% so với "người tiền nhiệm", trong khi áp lực xuống mặt đường được cải thiện 170% so với bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, trọng lượng xe giảm 50 kg, chỉ còn ở mức 1.525 kg nhờ việc sử dụng chất liệu carbon siêu nhẹ. Xe sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6.5 lít mang đến công suất 750 mã lực với mô-men xoắn 690 Nm cho phép xe tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 2,8 giây trước khi đạt vận tốc đối đa 350 km/h. Giá siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV khi về Việt Nam thời điểm mới được các đơn vị nhập khẩu tư nhân bán ra không dưới 30 tỷ đồng. Video: Siêu xe Lamborghini Aventador.

