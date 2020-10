Siêu xe không mui McLaren Elva Gulf Theme sắp ra mắt

Vào tháng 7, McLaren đã tái hợp tác với Gulf Racing để cho ra mắt các phiên bản đặc biệt có ngoại thất màu xanh lam và cam. Điều này đã được áp dụng lên các mẫu xe như McLaren F1 GTR, Ford GT hay một số xe đua của Porsche... và mới đây là McLaren Elva Gulf Theme 2021. Giờ đây, McLaren cùng Gulf Oil tiếp tục cho ra mắt siêu xe mới mang phong cách Elva Gulf Theme do McLaren Special Operations (MSO) chế tạo. Điểm khác biệt giữa McLaren Elva Gulf Theme và Elva tiêu chuẩn chỉ là màu sơn trang trí. Mẫu roadster mới sẽ ra mắt thế giới tại sự kiện Goodwood SpeedWeek, diễn ra từ ngày 18/10 tại Goodwood Motor Circuit, Anh quốc. Đây là sự kiện thay thế sau khi sự kiện Goodwood Festival of Speed năm nay bị hoãn do dịch Covid-19. Cùng với McLaren P1, Senna và Speedtail, McLaren Elva thuộc dòng sản phẩm Ultimate của hãng siêu xe Anh quốc. Chỉ với 149 chiếc được sản xuất, siêu xe này là một trong những chiếc McLaren hiếm nhất thế giới. McLaren Elva có khối lượng nhẹ, không có mui xe và kính chắn gió, đồng thời sử dụng hệ thống quản lý khí động học chủ động (AAMS), tạo thành một mui xe ảo trên khu vực buồng lái. Phiên bản Elva Gulf có ngoại hình bắt mắt, một đường màu cam trang trí chạy dọc giữa thân xe tương phản với màu xanh lam chủ đạo. "Trái tim" của chiếc roadster là khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho công suất 804 mã lực và mô-men là 800 Nm. Bộ phận MSO cũng sẽ cung cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa trên siêu xe này. Ansar Ali - Giám đốc điều hành của MSO cho biết: "Phong cách Elva Gulf Theme của MSO là một kỷ niệm nổi bật về lịch sử của McLaren trong lĩnh vực đua xe thể thao và mối quan hệ hợp tác mới giữa chúng tôi và Gulf Oil". "MSO cam kết sẽ phát triển thêm nghệ thuật thiết kế này và mở rộng những dự án đặc biệt, với các tùy chọn các nhân hóa mà chúng tôi có thể cung cấp", ông Ansar Ali nói thêm. Tuy nhiên, giá xe McLaren Elva Gulf Theme chưa được tiết lộ. Liên minh giữa McLaren và Gulf bắt đầu từ những năm 1960, thương hiệu Gulf xuất hiện trên các mẫu xe đua F1, Indy và Can-Am của McLaren từ năm 1968 đến năm 1973. Phong cách McLaren Elva Gulf mới của MSO là sự tiếp nối cho mối quan hệ giữa 2 thương hiệu mang tính biểu tượng này. Video: Chi tiết siêu xe không mui McLaren Elva Gulf Theme.

Vào tháng 7, McLaren đã tái hợp tác với Gulf Racing để cho ra mắt các phiên bản đặc biệt có ngoại thất màu xanh lam và cam. Điều này đã được áp dụng lên các mẫu xe như McLaren F1 GTR, Ford GT hay một số xe đua của Porsche... và mới đây là McLaren Elva Gulf Theme 2021. Giờ đây, McLaren cùng Gulf Oil tiếp tục cho ra mắt siêu xe mới mang phong cách Elva Gulf Theme do McLaren Special Operations (MSO) chế tạo. Điểm khác biệt giữa McLaren Elva Gulf Theme và Elva tiêu chuẩn chỉ là màu sơn trang trí. Mẫu roadster mới sẽ ra mắt thế giới tại sự kiện Goodwood SpeedWeek, diễn ra từ ngày 18/10 tại Goodwood Motor Circuit, Anh quốc. Đây là sự kiện thay thế sau khi sự kiện Goodwood Festival of Speed năm nay bị hoãn do dịch Covid-19. Cùng với McLaren P1, Senna và Speedtail, McLaren Elva thuộc dòng sản phẩm Ultimate của hãng siêu xe Anh quốc. Chỉ với 149 chiếc được sản xuất, siêu xe này là một trong những chiếc McLaren hiếm nhất thế giới. McLaren Elva có khối lượng nhẹ, không có mui xe và kính chắn gió, đồng thời sử dụng hệ thống quản lý khí động học chủ động (AAMS), tạo thành một mui xe ảo trên khu vực buồng lái. Phiên bản Elva Gulf có ngoại hình bắt mắt, một đường màu cam trang trí chạy dọc giữa thân xe tương phản với màu xanh lam chủ đạo. "Trái tim" của chiếc roadster là khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho công suất 804 mã lực và mô-men là 800 Nm. Bộ phận MSO cũng sẽ cung cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa trên siêu xe này. Ansar Ali - Giám đốc điều hành của MSO cho biết: "Phong cách Elva Gulf Theme của MSO là một kỷ niệm nổi bật về lịch sử của McLaren trong lĩnh vực đua xe thể thao và mối quan hệ hợp tác mới giữa chúng tôi và Gulf Oil". "MSO cam kết sẽ phát triển thêm nghệ thuật thiết kế này và mở rộng những dự án đặc biệt, với các tùy chọn các nhân hóa mà chúng tôi có thể cung cấp", ông Ansar Ali nói thêm. Tuy nhiên, giá xe McLaren Elva Gulf Theme chưa được tiết lộ. Liên minh giữa McLaren và Gulf bắt đầu từ những năm 1960, thương hiệu Gulf xuất hiện trên các mẫu xe đua F1, Indy và Can-Am của McLaren từ năm 1968 đến năm 1973. Phong cách McLaren Elva Gulf mới của MSO là sự tiếp nối cho mối quan hệ giữa 2 thương hiệu mang tính biểu tượng này. Video: Chi tiết siêu xe không mui McLaren Elva Gulf Theme.