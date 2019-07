Siêu xe Ford GT mạnh nhất, bán ra tới hơn 27 tỷ đồng

Tại sự kiện Goodwood Festival of Speed đang diễn ra, Ford đã giới thiệu tới công chúng phiên bản GT mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Siêu xe Ford GT mạnh nhất này chỉ được sản xuất giới hạn 45 chiếc và có giá bán lên tới 1,2 triệu USD – gần gấp 3 lần mức giá của phiên bản tiêu chuẩn. Mẫu xe Ford GT Mk II được phát triển bởi bộ phận hiệu suất cao Ford Performance và đối tác kỹ thuật Multimatic. Xe sở hữu động cơ tăng áp kép EcoBoost V6 3.5L đã được hiệu chỉnh để cho ra công suất tối đa 700 mã lực (tăng 53 mã lực). Hộp số 7 cấp ly hợp kép Powershift cũng được điều chỉnh lại để phát huy tối đa sức mạnh của xe trên đường đua. Khả năng tản nhiệt của Ford GT Mk II được cải thiện đáng kể nhờ có thêm hệ thống làm mát gắn ngoài đuôi xe và một cửa hút gió trên nóc giúp tối ưu hóa luồng khí dẫn vào khoang máy. Hệ thống treo thủy lực cũ được thay thế bằng bộ giảm chấn tùy chỉnh DSSV mới của Multimatic. So với bản thường, Ford GT Mk II có một số khác biệt về ngoại hình bao gồm việc bổ sung các cánh gió nhỏ ở phía trước, cánh gió sau thiết kế dạng kép, bộ khuếch tán và cản trước/sau được làm mới. Gầm xe được hạ thấp để tăng khả năng bám đường. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ mâm 19 inch bằng nhôm rèn đi kèm dàn lốp đua chuyên dụng Michelin Pilot Sport GT, kẹp phanh carbon-gốm hiệu Brembo kích thước 15,5 inch ở bánh trước và 14,1 inch ở bánh sau. Tất cả thay đổi trên giúp Ford GT Mk II nhẹ hơn 90kg so với bản tiêu chuẩn, đồng thời gia tăng lực ép xuống mặt đường lên gấp 4 lần, theo tuyên bố của nhà sản xuất. Bên trong, Ford GT Mk II chỉ có một ghế đua Sparco với dây đai an toàn 4 điểm, khách hàng cũng có tùy chọn lắp thêm ghế phụ nếu muốn. Hệ thống thu thập dữ liệu MoTeC được tăng cường thêm một màn hình hiển thị hình ảnh từ camera phía sau để người dùng tiện theo dõi khi đua xe. GT Mk II sẽ có màn trình diễn vào cuối tuần này tại ngày hội tốc độ Goodwood 2019 - sự kiện diễn ra từ ngày 4/7 tới 7/7 tại Anh. Giá xe Ford GT Mk II bán ra lên tới 1,2 triệu USD (tương đương hơn 27 tỷ đồng), đắt gần gấp 3 lần mức giá của phiên bản tiêu chuẩn. Video: Ford GT Mk II phô diễn sức mạnh trên đường thử.

