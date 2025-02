Điều ít biết về Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sinh ngày 19/7/1970 tại Christchurch, New Zealand. Ảnh: Wikipedia. Ông từng theo học tại Đại học Canterbury từ năm 1989 đến 1992, có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ảnh: NZ Herald. Trong những năm học trung học và đại học, ông Luxon từng làm nhân viên bán thời gian tại cửa hàng McDonald và Khách sạn Parkroyal. Ảnh: EPA. Trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến 2011, ông làm việc cho Unilever, chi nhánh tại Sydney (Australia), London (Anh), Chicago (Mỹ) và tại Toronto (Canada). Ảnh: Wikipedia. Năm 2011, ông Luxon làm việc tại hãng hàng không Air New Zealand và giữ chức Giám đốc điều hành tại hãng này trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2019. Ảnh: RNZ. Trong 8 năm ông Luxon lãnh đạo Air New Zealand, lợi nhuận của hãng này đã tăng lên mức kỷ lục. Ảnh: RNZ. Năm 2020, ông trở thành đại diện cử tri vùng Botany. Ảnh: Getty. Từ tháng 11/2021, ông Luxon được bầu làm lãnh đạo Đảng Quốc gia New Zealand. Ảnh: Getty. Ngày 14/10/2023, ông Christopher Luxon lãnh đạo Đảng Quốc gia giành chiến thắng trước Đảng Lao động trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023. Cuộc đàm phán liên minh giữa Đảng Quốc gia, ACT và New Zealand First kết thúc vào ngày 24/11 và ông Luxon tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand vào ngày 27/11/2023. Ảnh: NB.Thủ tướng Christopher Luxon cũng kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng An ninh và Tình báo Quốc gia New Zealand từ tháng 11/2023. Ảnh: RNZ. >>> Mời độc giả xem thêm video: Thái Lan có Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử (Nguồn video: Vnews)

