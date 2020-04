Siêu xe Bugatti Divo hơn 117 tỷ đồng sắp tới tay khách hàng

Siêu xe Bugatti Divo dành cho đường đua với nhiều đặc điểm giống Chiron. Chỉ 40 chiếc được sản xuất, giá bán 5,4 triệu/chiếc. Con số này chưa bằng 0,3% lượng Ferrari 488 bán ra thị trường châu Âu năm ngoái. Lượng xe sản xuất cực thấp tạo nên độ khan hiếm và quý giá của Bugatti Divo. Ngoài ra, mỗi chiếc lại mang đặc điểm riêng do được chế tác thủ công, cá nhân hóa theo yêu cầu khách hàng. Kỹ thuật chế tác thân xe (coachbuilt) Bugatti Divo do Achim Anscheidt đảm nhận, mục tiêu là tăng tối đa tốc độ, khí động học và nhiệt động học của siêu xe. So với Chiron, Bugatti Divo đã cải thiện đáng kể luồng khí di chuyển qua thân xe, tăng lực ép xuống mặt đường, đồng thời cải thiện khả năng làm mát động cơ. Quan trọng hơn, trọng lượng của Bugatti Divo chỉ có 456 kg, trong khi lực ép xuống mặt đường là 236 kg (hơn Chiron 90kg) nhờ phần đuôi xe cao hơn và rộng hơn 23% so với Chiron. Thử nghiệm tại đường đua Nardò miền nam Italy, Bugatti Divo hoàn thành một vòng đường đua nhanh hơn 8 giây so với Chiron. Ngoài khí động học cải tiến, ưu điểm này còn đến từ động cơ 1.479 mã lực cực mạnh.Hãng siêu xe Bugatti chưa công bố ngày tháng cụ thể giao siêu xe Divo, chỉ biết rằng khách hàng sẽ nhận được xe trong năm nay. Video: Ngắm siêu xe đắt giá Bugatti Divo mới.

