Siêu xe Aston Martin Vantage 15 tỷ lăn bánh ở SG

Là một trong hai chiếc xe đầu tiên được đại lý Aston Martin Hồ Chí Minh đưa về nước vào đầu năm nay, siêu xe Aston Martin Vantage này nhanh chóng tìm được chủ nhân khi còn chưa được mang ra khỏi cảng. Chủ nhân chiếc xe, anh Hoàng Kim Khánh, là một doanh nhân thành đạt hoạt động trong ngành chăm sóc sắc đẹp. Không chỉ nổi tiếng trong ngành chăm sóc sắc đẹp, anh còn nổi tiếng trong giới chơi siêu xe với bộ sưu tập gồm những mẫu xe đình đám như Lamborghini Aventador S, Bentley Mulsanne EWB, Aston Martin Vantage hay mới nhất là Bentley Bentayga V8 phiên bản đặc biệt được sản xuất trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập hãng xe sang Bentley. Chiếc Aston Maritn Vantage thế hệ mới này sở hữu màu sơn xanh lá đẹp mắt được Aston Martin đặt tên là Lime Essence. Đây cũng chính là màu sơn được hãng xe thể thao Anh Quốc dùng để ra mắt mẫu xe này. Xe được trang bị bộ mâm 10 chấu được sơn hai màu đen và cắt kim cương bạc vô cùng bắt mắt. V8 Vantage 2019 được hãng siêu xe Aston Martin thiết kế với những đường nét hiện đại nhằm tối ưu hóa khí động học cho xe. Lưới tản nhiệt lớn ôm trọn lấy phần cản trước, mang đến cho Vantage 2019 hiệu quả khí động học cao hơn. Phía sau, phần đuôi xe được vuốt cao phía trên nắp cốp, tạo thành một cánh gió tích hợp. Luồng gió dưới gầm xe được tối ưu hóa bằng bộ khuếch tán cỡ lớn được phát triển chung với mẫu xe đua Vantage GTE. Điểm nhấn của đuôi xe phải kể đến dãy đèn hậu dạng LED với thiết kế uốn lượn ôm vào phần cánh gió. Xe cũng sở hữu phần đèn sương mù phía sau được tích hợp vào khuếch tán gió dưới gầm, giống với những mẫu xe đua. Bên trong, khoang lái của chiếc Aston Martin Vantage thế hệ mới này được bọc da màu đen với nhiều điểm nhấn cùng chỉ khâu tương phản màu cam vô cùng nổi bật. Khoang nội thất cũng được ốp sợi carbon tại nhiều vị trí như bảng điều khiển trung tâm, táp-lô, ốp cửa cùng vô-lăng. Aston Martin ssở hữu động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG phát triển và sản xuất. Động cơ này có khả năng sản sinh công suất cực đại 503 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 685 Nm, ngang với đàn anh DB11. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau của xe thông qua hộp số ZF 8 cấp, nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 313 km/h. Xe sở hữu hệ thống treo trước là loại đôi xương đòn, trong khi giảm xóc sau là loại đa liên kết. Ngoài ra, hệ thống treo giảm chấn thích ứng chủ động ADS Bilstein DampTronic tích hợp công nghệ Skyhook cho phép tùy chỉnh 3 chế độ vận hành: Sport (thể thao), Sport Plus (hiệu năng cao) và Track ( đường đua)... Về mặt tiện ích, New Vantage sở hữu các trang bị tiêu chuẩn như: nút khởi động Start/Stop, hỗ trợ đỗ xe với các cảm biến ở xung quanh xe, hệ thống thông tin giải trí COMAND Online của Mercedes-Benz, với màn hình trung tâm LCD 8 inch và hệ thống âm thanh của Aston Martin. Giá xe Aston Martin Vantage mới được phân phối chính hãng bởi đại lý Aston Martin TP HCM với mức giá khởi điểm từ 14,988 tỷ đồng. Video: Trên tay siêu xe Aston Martin Vantage chínhn hãng tại Việt Nam.

