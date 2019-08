"Chạm mặt" Aston Martin Vantage Roadster V8 tiền tỷ ở Sài Gòn

Mới đây, một chiếc siêu xe Aston Martin V8 Vantge Roadster hàng hiếm tại Việt Nam đã bị “bắt gặp” khi đang tham gia một buổi offline của những người chơi xe. Tuy không còn là cái tên quá nổi bật như lúc về nước cách đây 10 năm nhưng những chiếc V8 Vantage Roadster vẫn thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu xe nhờ sở hữu vẻ đẹp quý tộc và động cơ vô cùng mạnh mẽ. Tính đến nay chỉ có 3 chiếc Aston Martin V8 Vantage Roadster được đưa về nước, hai trong số đó hiện đang “cư trú” tại Sài Gòn bao gồm chiếc màu xám trong bài và một chiếc màu trắng. Chiếc còn lại sở hữu ngoại thất màu vàng nổi bật hiện đang đóng “hộ khẩu” tại thành phố biển Nha Trang. Xe sở hữu màu sơn xám cùng một số chi tiết màu vàng để làm tổng thể xe nổi bật hơn như viền lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu và ốp đuôi sau xe được sơn vàng. Xe sử dụng hệ thống mui gập mềm được làm từ vải nỉ có màu đen. Phần mui của xe có thể hoạt động mặc dù xe đang chạy nhưng Aston Martin khuyến cáo người lái chỉ nên vận hành hệ thống mui khi xe đang chạy dưới 50 Km/h để tránh những hư hỏng không đáng có xảy ra. Bên cạnh đó, nhờ sở hữu khoảng sáng gầm xe cao nên việc di chuyển trên những con đường xấu dường như không phải là một trở ngại lớn với người lái. Bộ mâm 5 chấu kép được sơn màu nòng súng ấn tượng, bên trong là hệ thống phanh đĩa hiệu suất cao an toàn và cùm phanh cỡ lớn được sơn màu đỏ nổi bật Tuy đã có tuổi đời hơn 10 năm nhưng chiếc Aston Martin V8 Vantage Roadster này vẫn giữ được ngoại hình vô cùng hút mắt, lớp sơn không cho thấy bất kì dấu hiệu nào của thời gian và vẫn giữ được độ bóng đáng kinh ngạc, xe sử dụng hệ thống đèn pha với hai bóng dạng halogen đời cũ nhưng vẫn hoạt động tốt và được chăm sóc thường xuyên. Phần đuôi xe có thiết kế đơn giản với hệ thống đèn hậu hình chữ V to bản, phía bên dưới là hệ thống ống xả được đặt đối xứng hai bên. Chủ nhân của mẫu xe mui trần này cũng rất chịu chi khi đã nâng cấp hệ thống ống xả nguyên bản sang hệ thống ống xả với âm thanh phát ra dữ dằn và có độ đanh hơn rất nhiều. So với hai chiếc V8 Vantage Roadster còn lại tại thị trường Việt Nam thì đây là chiếc duy nhất sở hữu động cơ V8, dung tích 4.7 lít, hai chiếc còn lại thuộc đời 2007 nên chỉ sở hữu động cơ V8, dung tích 4.3 lít, điều này khiến mẫu xe mui trần trong bài trở thành chiếc “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam. Xe sở hữu 420 mã lực và mô men xoắn đạt mức 472 Nm, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 Km/h trong vòng 4,5 giây, và có tốc độ tối đa là 280 Km/h. Tịa thị trường Việt Nam, mẫu giá Aston Martin V8 Vantage 2009 từng được chào bán ở mức 3 tỷ đồng.

