Siêu xe Aston Martin DBS Superleggera Concorde giới hạn 10 chiếc

Được giới hạn sản xuất chỉ 10 chiếc, mẫu siêu xe Aston Martin DBS Superleggera Concorde sẽ cùng với Vanquish S Red Arrows, Vantage Blades và V12 Vantage S Spitfire 80 là những mẫu xe Anh quốc được lấy cảm hứng từ phương tiện hàng không. Được ủy quyền bởi Aston Martin Bristol, xe tự hào có một số tính năng độc đáo ở bên ngoài, ví dụ như màu sắc của British Airways được áp dụng cho các bộ phận khác nhau, mái bằng sợi carbon màu đen với đồ họa hình bóng của máy bay phản lực, logo 'Speedmarque' ở cánh trước và Huy hiệu chữ Q trên logo cánh chim của Martin Martin với một lớp men màu đen. Theo hãng siêu xe Aston Martin, cách phối màu chủ đạo của phiên bản Concorde sẽ dựa theo màu sắc truyền thống của hãng hàng không British Airways với ba tông màu đỏ, trắng và xanh. Tất nhiên, bộ ba màu sắc này sẽ xuất hiện ở khá nhiều chi tiết trên xe như logo, cánh gió, trang trí cản dưới... Ngoài ra, siêu phẩm đặc biệt nhà Aston Martin cũng sở hữu rất nhiều chi tiết được làm từ carbon siêu nhẹ. Ngoài màu sơn trắng tinh khôi, các chi tiết khác trên xe như lưới tản nhiệt, mâm xe và mui xe đều được sơn màu đen tuyền tương phản. Tất cả mọi thứ đều được làm hoàn toàn thủ công và hạn chế sự can thiệp của máy móc. Sau khi hoàn thiện, mỗi chiếc xe đều được đích thân hai nhà lãnh đạo bao gồm ông Alex Cruz, Chủ tịch British Airlines và ông Andy Palmer, Chủ tịch kiêm CEO của Aston Martin kiểm tra và ký lưu niệm. Dù vẫn mang trong mình ADN thiết kế chung của các mẫu DBS khác nhưng khoang cabin của phiên bản Concorde cũng sở hữu một chất riêng, một phong cách rất hàng không. Logo Concorde được dập nổi và in khéo léo ở ghế ngồi, thông số máy bay được in sau tấm che nắng phía trước hay logo dập nổi ngay trên đai an toàn, lẫy chuyển số bằng titan được làm từ lưỡi máy nén của Concorde, các tấm ốp đặc biệt, phù hiệu khóa dây an toàn làm từ nhôm rắn và thảm sàn độc đáo.... tất cả đều mang tới vẻ đẹp hoàn mỹ và sự sang trọng có thừa cho siêu phẩm Anh Quốc. "Aston Martin DBS Superleggera Concorde là một tuyệt phẩm mà chúng tôi muốn dành để vinh danh sự nỗ lực của các kỹ sư, các nhà sáng chế đã chế tạo ra mẫu máy bay thương mại nhanh nhất thế giới Concorde. Nó hội tụ đầy đủ các yếu tố tinh hoa không chỉ của Aston Martin mà còn của cả ngành hàng không", ông Andy Palmer cho biết. Về truyền động, Aston Martin DBS Superleggera Concorde vẫn sử dụng khối động cơ V12 tăng áp kép dung tích 5.2L như phiên bản tiêu chuẩn, khối động cơ này tạo ra công suất 715 mã lực và 900 Nm mô-men xoắn cực đại. Từ đó, siêu phẩm nước Anh chỉ mất 3,4 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Cuối cùng, Aston Martin cho biết, một phần số tiền thu được từ việc bán 10 siêu phẩm thuộc phiên bản Concorde sẽ dành cho một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ trẻ em kém may mắn. Video: Siêu phẩm Aston Martin DBS Superleggera Concorde.

