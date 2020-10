Siêu thuyền buồm chạy bằng gió có thể chở 7.000 xe ôtô

Một siêu thuyền buồm chạy bằng gió có thể thay đổi cách chúng ta vận chuyển hàng hóa, giảm lượng khí thải carbon liên quan đến năng lượng truyền thống mà vẫn đang được sử dụng bởi 90% các nhà sản xuất. Wallenius Marine OceanBird là một con tàu concept, kích thước đủ lớn có thể chở 7000 chiếc ô tô cùng lúc và chạy hoàn toàn bằng sức gió. Tàu chở hàng là một ngành kinh doanh khổng lồ trên toàn thế giới và các thương hiệu lớn đã nỗ lực đưa ra những thay đổi để sử dụng ít nhiên liệu hóa thạch hơn. Điều đó bao gồm việc giảm tốc độ, bởi vì các tàu chở hàng vốn đã thực hiện những chuyến đi dài và ổn định mà có mất thêm chút thời gian cũng không sao. Nhưng một giải pháp thay thế chạy bằng năng lượng gió sẽ có thể vừa tăng tốc độ vừa không đặt nặng nhu cầu đối với cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch toàn cầu. Mẫu thuyền buồm OceanBird của Wallenius Marine có 5 "cánh buồm" giống cánh máy bay hoặc cánh quạt máy bay trực thăng, sử dụng luồng không khí thổi tới ở các tốc độ khác nhau để kéo con thuyền về phía trước. Hiện tại, nó có thể đạt vận tốc 10 hải lý/giờ (18,52 km/h) và sẽ thực hiện chuyến đi xuyên Đại Tây Dương trong 12 ngày so với 8 ngày trên một con tàu chở hàng chạy bằng nhiên liệu hóa thạch thông thường. Trang ScientAlert có đưa tin về những cánh buồm khổng lồ và thông minh như sau: “Các cánh buồm có thể thu vào đứng cao 80 mét, và sẽ được điều khiển bằng các thuật toán mà tính toán chính xác cách sử dụng hiệu quả nhất nguồn năng lượng gió bên ngoài đại dương. Một động cơ phụ, chạy bằng nhiên liệu sạch, sẽ được lắp đặt trong vai trò dự phòng, và sử dụng khi ra vào bến cảng.” Do vậy, giống như Toyota Prius và những mẫu xe ôtô hybrid khác, siêu thuyền khổng lồ tân tiến này sẽ sử dụng động cơ chạy bằng nhiên liệu để đi và sau đó là năng lượng gió tiết kiệm để thực hiện hành trình lênh đênh trên biển. Thêm vào đó, nhóm phát triển đã thực hiện nhiều thay đổi đối với hình dạng của thân tàu và bổ sung sức mạnh máy tính giúp tính toán cấu hình tốt nhất có thể để đạt tốc độ cao nhất tại mọi thời điểm. Kết quả cuối cùng là một thiết kế tàu bóng bẩy hơn, thông minh hơn mà công ty nói rằng cũng có thể được sử dụng để cải thiện tàu du lịch. Nhìn chung, Wallenius Marine cho biết họ đã cắt giảm 90% lượng khí thải. Trong khi ngành vận tải hàng hóa toàn cầu đã thực hiện nhiều bước để giảm lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, quy mô khổng lồ của ngành và nhu cầu hiện tại đồng nghĩa là ngành vẫn chiếm khoảng 2% tổng lượng khí thải toàn cầu. OceanBird hiện vẫn chỉ đang trong giai đoạn thiết kế, với một thiết kế hoàn chỉnh sẽ ra đời trong năm tới và có thể sản xuất sớm nhất vào năm 2024. Wallenius Marine muốn tạo sự quan tâm ngay bây giờ, nhưng họ cũng hi vọng việc chia sẻ ý tưởng sẽ khuyến khích những người khác trong ngành tiếp tục đổi mới. Hàng hóa sẽ luôn cần lưu thông trên khắp thế giới, làm cho việc vận chuyển hàng hóa trở thành một ngành mà ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể có một tác động hữu hình và tức thì. Video: Ngắm siêu thuyền Wallenius Marine OceanBird.

