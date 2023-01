"Bò vàng" Lamborghini Urus hơn 22 tỷ đồng mới về Việt Nam

Mới đây, một chiếc Lamborghini Urus màu vàng mới 100% đã được rao bán với giá 22,5 tỷ đồng. Đây là một trong 5 chiếc Urus mới đưa về theo dạng nhập khẩu chính hãng. Tại Việt Nam, số lượng Lamborghini Urus được ghi nhận hơn 15 chiếc. Chiếc Urus đề cập trong bài là sở hữu màu sơn vàng đặc trưng Giallo Auge. Được biết, xe Lamborghini Urus model 2022 và mức ODO chỉ mới lăn bánh hơn 70km. Hiện tại, "siêu bò" này đang được chào bán tại showroom ở Hà Nội. Đây là một showroom chuyên phân phối đa dạng những dòng xe siêu sang, siêu xe uy tín tại Hà Nội. Được ra mắt vào cuối năm 2017, Lamborghini Urus là nước đi táo bạo của thương hiệu siêu xe đến từ Ý nhằm tham gia vào phân khúc xe SUV đầy tính cạnh tranh hiện nay. Tuy xuất hiện muộn hơn so với những đối thủ khác, Urus lại là mẫu xe khai sinh ra phân khúc siêu SUV nhờ hiệu năng vận hành vượt trội. Hiện nay, Lamborghini Urus đang nắm giữ ngôi vương cho danh hiệu mẫu xe SUV nhanh nhất thế giới. Urus sở hữu thiết kế hầm hố nhưng không kém phần thể thao. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình tổ ong cỡ lớn, nan kép vắt ngang hốc gió phía trước, nắp ca-pô dập gân mạnh mẽ cùng cụm đèn chiếu sáng với dải LED ban ngày chữ “Y” nằm ngang đẹp mắt. Tên gọi "Urus" như truyền thống của Lamborghini, tên gọi của chiếc xe xuất phát từ những giống bò tót tràn đầy sinh lực. Urus, hay còn được biết tới với tên gọi Aurochs, là một giống bò nguyên thủy to lớn và mạnh mẽ, tổ tiên của những gia súc hiện đại. Giống bò tót Tây Ban Nha lừng danh cũng có họ hàng và dáng vẻ tương đồng với Aurochs. Siêu SUV Urus sở hữu kích thước 5.112 mm dài, 2.016 mm rộng, 1.638 mm cao, cùng chiều dài cơ sở 3.003 mm. Thân xe mang những đường nét thiết kế đầy cơ bắp, cột C có thiên hướng dốc về phần đuôi phía sau khiến cho vẻ ngoài của Urus không khác gì một mẫu xe Coupe gầm cao. Xe trang bị bộ mâm 5 chấu hình chữ Y kích thước 22 inch, ẩn sau là cùm phanh cỡ lớn sơn bạc kết hợp với đĩa phanh carbon ceramic có khả năng chịu nhiệt tốt. Cản sau có thiết kế thể thao, bộ khuếch tán gió cỡ lớn kết hợp cùng một cánh gió nhỏ bắt cố định vào cốp tạo cái nhìn năng động cho Urus. Logo “Lamborghini” bằng kim loại đặt ở vị trí trung tâm đuôi xe đầy kiêu hãnh. Xe sử dụng hệ thống ống xả với 4 chụp xả chia đều cho hai bên. Cụm đèn hậu chữ Y nằm ngang giống với đèn pha tạo sự khỏe khoắn cho xe. Bước vào bên trong, chiếc Lamborghini Urus sở hữu khoang nội thất 2 tông màu đen-nâu da bò cùng nhiều chi tiết ốp gỗ tự nhiên. Xe bố trí cấu hình 4 chỗ ngồi nên hàng ghế sau được gắn thêm bệ tỳ tay cùng khay để cốc. Vô-lăng 3 chấu bọc chất liệu Alcantara, tích hợp thêm hai lẫy chuyển số ở phía sau. Màn hình phía sau vô-lăng dạng điện tử hiển thị màu sắc nét. Chính giữa là vòng tua máy và tốc độ. Ghế ngồi trên Urus có thiết kế thể thao và logo bò tót được dập nổi trên tựa đầu. Hàng ghế phía trước có thể chỉnh điện đa hướng, hàng ghế sau trang bị hệ thống điều hoà tự động 2 vùng độc lập điều chỉnh trên màn hình cảm ứng. Ngoài ra, ghế ngồi có thể gập gọn dễ dàng giúp tăng không gian cho khoang chứa đồ phía sau. Hệ thống giải trí của Lamborghini chia thành hai màn hình, màn hình phía trên hiển thị thông tin giải trí và định vị GPS, điện thoại và thông tin trạng thái xe, còn màn hình bên dưới để điều chỉnh nhiệt độ. Đáng chú ý, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp đến từ thương hiệu Bang & Olufsen. Về nguyên bản, Lamborghini đem tới cho Urus 4 chế độ lái mặc định và 2 chế độ lái tùy chọn nhằm tạo thuận tiện trong quá trình vận hành bao gồm STRADA (đường phố), SPORT (thể thao), CORSA (đường đua) và NEVE (đường tuyết) và hai chế độ tùy chọn là TERRA (off-road) và SABBIA (đi trên cát). Tuy nhiên, chiếc xe này lại chỉ được trang bị 4 chế độ lái bao gồm Strada, Sport, Corsa và Neve cùng một chế độ riêng biệt mang tên Ego. Lamborghini Urus được trang bị động cơ 4 lít V8 tăng áp kép có khả năng sản sinh công suất 650 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 850 Nm tại 2250 vòng/phút. Với tỉ lệ 162,7 mã lực/lít cũng như tỷ lệ công suất trên trọng lượng tốt nhất ở mức 3,38 kg/mã lực. Hơn nữa, với khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,6 giây và khả năng đạt 200 km/h trong 12,8 giây, siêu SUV Lamborghini Urus có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 305 km/h. Video: Chi tiết Lamborghini Urus độ Mansory Venatus.

Mới đây, một chiếc Lamborghini Urus màu vàng mới 100% đã được rao bán với giá 22,5 tỷ đồng. Đây là một trong 5 chiếc Urus mới đưa về theo dạng nhập khẩu chính hãng. Tại Việt Nam, số lượng Lamborghini Urus được ghi nhận hơn 15 chiếc. Chiếc Urus đề cập trong bài là sở hữu màu sơn vàng đặc trưng Giallo Auge. Được biết, xe Lamborghini Urus model 2022 và mức ODO chỉ mới lăn bánh hơn 70km. Hiện tại, "siêu bò" này đang được chào bán tại showroom ở Hà Nội. Đây là một showroom chuyên phân phối đa dạng những dòng xe siêu sang, siêu xe uy tín tại Hà Nội. Được ra mắt vào cuối năm 2017, Lamborghini Urus là nước đi táo bạo của thương hiệu siêu xe đến từ Ý nhằm tham gia vào phân khúc xe SUV đầy tính cạnh tranh hiện nay. Tuy xuất hiện muộn hơn so với những đối thủ khác, Urus lại là mẫu xe khai sinh ra phân khúc siêu SUV nhờ hiệu năng vận hành vượt trội. Hiện nay, Lamborghini Urus đang nắm giữ ngôi vương cho danh hiệu mẫu xe SUV nhanh nhất thế giới. Urus sở hữu thiết kế hầm hố nhưng không kém phần thể thao. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình tổ ong cỡ lớn, nan kép vắt ngang hốc gió phía trước, nắp ca-pô dập gân mạnh mẽ cùng cụm đèn chiếu sáng với dải LED ban ngày chữ “Y” nằm ngang đẹp mắt. Tên gọi "Urus" như truyền thống của Lamborghini, tên gọi của chiếc xe xuất phát từ những giống bò tót tràn đầy sinh lực. Urus, hay còn được biết tới với tên gọi Aurochs, là một giống bò nguyên thủy to lớn và mạnh mẽ, tổ tiên của những gia súc hiện đại. Giống bò tót Tây Ban Nha lừng danh cũng có họ hàng và dáng vẻ tương đồng với Aurochs. Siêu SUV Urus sở hữu kích thước 5.112 mm dài, 2.016 mm rộng, 1.638 mm cao, cùng chiều dài cơ sở 3.003 mm. Thân xe mang những đường nét thiết kế đầy cơ bắp, cột C có thiên hướng dốc về phần đuôi phía sau khiến cho vẻ ngoài của Urus không khác gì một mẫu xe Coupe gầm cao. Xe trang bị bộ mâm 5 chấu hình chữ Y kích thước 22 inch, ẩn sau là cùm phanh cỡ lớn sơn bạc kết hợp với đĩa phanh carbon ceramic có khả năng chịu nhiệt tốt. Cản sau có thiết kế thể thao, bộ khuếch tán gió cỡ lớn kết hợp cùng một cánh gió nhỏ bắt cố định vào cốp tạo cái nhìn năng động cho Urus. Logo “Lamborghini” bằng kim loại đặt ở vị trí trung tâm đuôi xe đầy kiêu hãnh. Xe sử dụng hệ thống ống xả với 4 chụp xả chia đều cho hai bên. Cụm đèn hậu chữ Y nằm ngang giống với đèn pha tạo sự khỏe khoắn cho xe. Bước vào bên trong, chiếc Lamborghini Urus sở hữu khoang nội thất 2 tông màu đen-nâu da bò cùng nhiều chi tiết ốp gỗ tự nhiên. Xe bố trí cấu hình 4 chỗ ngồi nên hàng ghế sau được gắn thêm bệ tỳ tay cùng khay để cốc. Vô-lăng 3 chấu bọc chất liệu Alcantara, tích hợp thêm hai lẫy chuyển số ở phía sau. Màn hình phía sau vô-lăng dạng điện tử hiển thị màu sắc nét. Chính giữa là vòng tua máy và tốc độ. Ghế ngồi trên Urus có thiết kế thể thao và logo bò tót được dập nổi trên tựa đầu. Hàng ghế phía trước có thể chỉnh điện đa hướng, hàng ghế sau trang bị hệ thống điều hoà tự động 2 vùng độc lập điều chỉnh trên màn hình cảm ứng. Ngoài ra, ghế ngồi có thể gập gọn dễ dàng giúp tăng không gian cho khoang chứa đồ phía sau. Hệ thống giải trí của Lamborghini chia thành hai màn hình, màn hình phía trên hiển thị thông tin giải trí và định vị GPS, điện thoại và thông tin trạng thái xe, còn màn hình bên dưới để điều chỉnh nhiệt độ. Đáng chú ý, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp đến từ thương hiệu Bang & Olufsen. Về nguyên bản, Lamborghini đem tới cho Urus 4 chế độ lái mặc định và 2 chế độ lái tùy chọn nhằm tạo thuận tiện trong quá trình vận hành bao gồm STRADA (đường phố), SPORT (thể thao), CORSA (đường đua) và NEVE (đường tuyết) và hai chế độ tùy chọn là TERRA (off-road) và SABBIA (đi trên cát). Tuy nhiên, chiếc xe này lại chỉ được trang bị 4 chế độ lái bao gồm Strada, Sport, Corsa và Neve cùng một chế độ riêng biệt mang tên Ego. Lamborghini Urus được trang bị động cơ 4 lít V8 tăng áp kép có khả năng sản sinh công suất 650 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 850 Nm tại 2250 vòng/phút. Với tỉ lệ 162,7 mã lực/lít cũng như tỷ lệ công suất trên trọng lượng tốt nhất ở mức 3,38 kg/mã lực. Hơn nữa, với khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,6 giây và khả năng đạt 200 km/h trong 12,8 giây, siêu SUV Lamborghini Urus có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 305 km/h. Video: Chi tiết Lamborghini Urus độ Mansory Venatus.