Siêu phẩm McLaren Sabre 824 mã lực cực hiếm lộ diện

Kể từ thời điểm giới thiệu lần đầu cho đến nay, McLaren luôn giữ trạng thái im lặng với những thông tin liên quan đến siêu xe Sabre. Tuy nhiên, người hâm mộ mới đây đã có một cái nhìn toàn diện hơn về siêu xe McLaren Sabre khi chiếc xe đầu tiên được giao đến tay khách hàng bởi đại lý McLaren Beverly Hills. Một số tin đồn trước đó chỉ ra rằng McLaren Sabre bản giới hạn sử dụng hệ thống truyền động hybrid với công suất lên đến hơn 1000 mã lực. Tuy nhiên, các tin đồn này không hoàn toàn đúng khi Sabre được trang bị động cơ đốt trong loại V8 4.0L tăng áp kép. Thông cáo báo chí không công bố những thông số kỹ thuật cụ thể của động cơ này, ngoại trừ sức mạnh ấn tượng với con số 824 mã lực và 800 Nm. McLaren đã cung cấp cho trang tin Motor1 một tuyên bố chính thức liên quan đến siêu xe Sabre, nhưng đáng tiếc là không có quá nhiều thông tin mang tính cụ thể. McLaren Sabre mang ý nghĩa to lớn với bất kỳ ai bởi độ hiếm của nó. Cụ thể, đây là mẫu siêu xe được thiết kế và cá nhân hóa bởi McLaren Special Operations (MSO) - bộ phận đặc biệt chịu trách nhiệm sản xuất các dòng xe hiệu suất cao. Với số lượng giới hạn 15 chiếc ít ỏi, McLaren Sabre được thiết kế dành riêng cho Mỹ với những tiêu chuẩn và trang bị phù hợp cho thị trường này. Điều này đồng nghĩa với việc cả thị trường Châu Âu và Châu Á đều không có cơ hội diện kiến McLaren Sabre. Không chỉ vậy, siêu xe McLaren Sabre còn mang tính cá nhân hóa rất cao khi các nhà thiết kế và kỹ sư của bộ phận MSO sẽ làm việc trực tiếp với từng khách hàng để đáp ứng theo nhu cầu của mỗi người. Do đó, mỗi chiếc McLaren Sabre đều là độc nhất và duy nhất trên toàn thế giới. Chiếc McLaren Sabre đầu tiên đã về tay chủ nhân của mình tại Mỹ, và quá trình vận chuyển sẽ bắt đầu diễn ra trong những tháng tiếp theo. Cũng theo McLaren, do tính chất siêu độc quyền của Sabre nên hãng sẽ không tiết lộ chi tiết thông số kỹ thuật và thiết kế của từng chiếc xe cũng như thông tin của khách hàng. Video: Siêu xe McLaren Sabre 824 mã lực cực hiếm xuất hiện trên phố.

