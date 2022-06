Siêu du thuyền 3.200 tỷ của chủ tịch Tottenham Hotspur đến Cần Thơ

Joseph C. Lewis là một doanh nhân và nhà đầu tư người Anh. Theo thống kê của tờ Sunday Times năm 2021, Lewis có giá trị tài sản 4,33 tỷ USD. Ông Joe Lewis nổi tiếng với vai trò là chủ sở hữu CLB bóng đá Tottenham Hotspur. Ngoài ra, vị đại gia này còn sở hữu hàng chục công ty trên đa dạng ngành nghề ở nhiều quốc gia khác nhau.



Đây là lần thứ 3, Joe Lewis đưa siêu du thuyền Aviva trở lại thăm Cần Thơ. Trước đó, vào giữa tháng 5 và đầu tháng 6/ 2019, tỷ phú Joe Lewis đã ghé thăm Cần Thơ 2 lần chỉ trong một tháng.



Siêu du thuyền Aviva 3200 tỷ đồng này là một trong những khối tài sản mà vị tỉ phú người Anh vô cùng ưa thích khi ông thường xuyên sử dụng phương tiện này để đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới. "Aviva vừa là văn phòng, vừa là ngôi nhà của tôi phần lớn thời gian trong năm. Làm việc tại đây rất thư giãn vì Aviva có thể tới bất cứ đâu trên thế giới", tỷ phú người Anh khẳng định.



Aviva là tuyệt tác được tạo ra bởi những bậc thầy đứng đầu trong ngành hàng hải và thiết kế: xưởng đóng tàu Abeking & Rasmussen của Đức và thiết kế nội - ngoại thất của Reymond Langton Design Ltd.



Sở hữu chiều dài tổng thể 98m, rộng khoảng 10m, Aviva nằm trong top 50 du thuyền dài nhất thế giới. Siêu du thuyền có kết cấu 4 tầng, mỗi tầng có trần cao 2,6m, cửa sổ dài chạy dọc từng phòng và ban công kính bao quanh.



Bên cạnh đó, Aviva còn được trang bị "zero speed stabilizers" (Bộ ổn định tốc độ 0) giúp nó luôn giữ được độ ổn định khi neo đậu ngay cả ở vùng nước có sóng lớn.



Thủy thủ đoàn vận hành du thuyền lên tới 35 người. Các phòng dành cho khách có kích thước rộng rãi như căn hộ. Ngoài tiện nghi xa xỉ của một siêu du thuyền thường thấy, Aviva còn có thêm rạp chiếu phim sức chứa lớn. Trong khi đó, khu vực ăn uống ở boong sau có cửa bọc da giúp tăng sự riêng tư và yên tĩnh.



Aviva của tỷ phú Joe Lewis còn được thiết kế một sân tennis trong nhà lắp đặt trên du thuyền. Yêu cầu này của vị đại gia người Anh được coi là thách thức lớn với các kiến trúc sư, nhưng đó cũng là điều khiến Aviva trở nên khác biệt. Kể cả khi nó lướt sóng trên mặt nước với tốc độ cao, người chơi tennis bên trong vẫn có cảm giác như đang chơi ở đất liền.



Siêu du thuyền Aviva được hạ thủy tháng 1/2017, vận tốc tối đa đạt 20 hải lý/h (37km/h), vận tốc hành trình tối ưu là 14 hải lý/h (26km/h). Để sở hữu Aviva, Joe Lewis đã phải chi ra số tiền lên tới 150 triệu USD (khoảng 3.200 tỷ đồng).

Video: Siêu du thuyền Aviva của ông chủ Tottenham đến Việt Nam.





