"Siêu biển" 30E-777.77 của Kia Morning gắn cho Mercedes-AMG G63

Để tạo sự khác biệt so với hàng trăm xe Mercedes-AMG G63 "vạn người mê", mới đây một đại gia Hà Nội đã quyết định định danh siêu biển 30E-777.77 cho Mercedes-AMG G63 hơn 10 tỷ đồng của mình, màn chơi biển này rất hợp lý. Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu có được, chiếc siêu biển số 30E-777.77 từng rất nổi tiếng khi được lắp trên chiếc xe Kia Morning, chủ nhân là đại gia Tùng "Vàng", nổi tiếng với thú vui chơi siêu xe, kinh doanh nhiều mặt hàng xa xỉ, từ điện thoại, đến đồng hồ. Tất nhiên việc "ve sầu thoát xác" của siêu biển 30E-777.77 từ Kia Morning được rất nhiều người ngợi khen, vì xứng tầm với chiếc xe Mercedes-AMG G63 nhiều hơn, thay vì lắp trên xe Kia Morning.Về biển ngũ quý 7, theo cách đọc của nhiều người, số 7 là thất, mất mát nên biển ngũ quý 7 không đẹp vì sẽ gây ra những tang thương, mất của... Thậm chí các con số đẹp như 6,8,9 mang ý lộc, tài và thọ khi đi cùng 7 đều xấu như 78 là thất bát, 76 là mất lộc và 79 ngoài nghĩa thần tài lớn còn là thất thọ. Ngoài ra, số 7 còn trùng với tháng 7 âm lịch, là tháng mà người Việt Nam quá quen thuộc với cái tên "tháng cô hồn", kiêng kỵ và công việc làm ăn rất chán. Nhưng số 7 trong Phật Giáo rất được coi trọng vì mang ý nghĩa gia đình như lễ Vu Lan Báo Hiếu vào ngày rằm tháng 7, là ngày để con cái tưởng nhớ và báo hiếu công sinh thành và dưỡng dục của các bậc làm cha làm mẹ của mình. Mặt khác ngũ quý còn đại diện cho ngũ hành mà ngũ hành lại được cho là sự tồn tại duy trì và phát triển của vạn vật. Học thuyết ngũ hành được Đông y vận dụng để chữa bệnh và là yếu tố của sự trường thọ. Bởi thế mà biển số ngũ quý 7 được sử dụng như để phòng chống bệnh tật. Vì vậy, tùy vào cách hiểu và đọc của từng người mà biển số ngũ quý 7 sẽ đẹp và xấu. Còn về chiếc xe Mercedes-AMG G63, xe có kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao 4.763 x 1.855 x 1.938 mm, thông số này vẫn nhỏ hơn Lexus LX570, Land Rover Range Rover hay BMW X7. Ở thế hệ thứ 2, mẫu xe này có tên là Mercedes-AMG G63 thay vì Mercedes-Benz G63 AMG như trước. Điểm ấn tượng dễ nhận thấy nhất chính là sự lột xác ở phần đầu xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63, lưới tản nhiệt Panamericana rất thể thao bao gồm các thanh nan dạng đứng được mạ crôm hoặc sơn tối màu. Nắp capô cũng được làm mới trong khi 2 đèn xi-nhan đặt hai bên hông vẫn giữ nguyên. Sự thay đổi kế tiếp của Mercedes-AMG G63 thế hệ thứ hai (W463) nằm ở cản va trước, hốc gió trước. Hệ thống đèn chiếu sáng trên Mercedes-AMG G63 đã được nâng cấp lên dạng LED toàn phần và thiết kế lại hoàn toàn. Phía sau Mercedes-AMG G63 cũng có sự thay đổi, cụm đèn hậu được thiết kế lại gọn gàng hơn, cản sau trông vạm vỡ so với bản cũ. Còn lại, Mercedes-AMG G63 vẫn giữ nguyên bánh xe dự phòng ở ngay cửa sau với chất liệu bằng thép không gỉ mang nét đặc trưng của dòng xe Mercedes-Benz G-Class qua nhiều năm. Mercedes-AMG G63 Việt Nam chia thành 2 "trường phái" là chính hãng và nhập ngoài với một điểm khác biệt chính là ống xả. Mercedes-AMG G63 được trang bị khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, giúp Mercedes-AMG G63 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Nhờ hệ thống treo độc lập phía trước và hệ thống treo liên kết 5 điểm phía sau, Mercedes-AMG G63 có khả năng off-road tốt hơn so với phiên bản trước đó. Người lái còn có thể sử dụng chức năng Dynamic Select ở cụm điều khiển để tùy chọn chế độ lái Slippery, Comfort, Sport, Sport+ hoặc tự thiết lập chế độ lái Individual. Video: Chi tiết SUV Mercedes-AMG G63 Edition 55 tại Việt Nam.

