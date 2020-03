Siêu bán tải Ford F-150 Raptor Black Edition 2020, giá gấp 3 lần Ranger Raptor

Nhắc đến những mẫu siêu bán tải thì Ford F-150 là một trong những cái tên đình đám nhất trên thế giới, dòng xe này luôn nhận được sự yêu thích đến từ khách hàng ở gần như mọi thị trường và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Không chỉ vậy, thương hiệu xe hơi đến từ Mỹ còn cho ra lò những phiên bản hiệu năng cao của dòng siêu bán tải này mà Ford F-150 Raptor Black Edition là một trong những cái tên như vậy với sự hầm hố quen thuộc. Tuy nhiên, đối với khách hàng Việt Nam, để sở hữu một Ford F-150 nói chung và Ford F-150 Raptor Black Edition nói riêng là điều không dễ dàng bởi xe không được phân phối chính hãng. Điều này đồng nghĩa, người dùng chỉ có thể lựa chọn hàng nhập khẩu tư nhân với mức giá tương đối cao, đó là sự đánh đổi với những người muốn dùng "hàng độc" ở nước ta. Theo tin tức ô tô mới nhất, Ford F-150 Raptor Black Edition 2020 đã cập bến thị trường trong nước, đây là một trong những phiên bản đặc biệt của dòng bán tải cỡ lớn này với ngoại hình đen toàn bộ. Vẫn theo truyền thống của Ford, chiếc F-150 Raptor sở hữu ngoại hình hầm hố đúng chất Mỹ với những đường nét thiết kế cứng cáp. Ở phần đầu, Ford F-150 Raptor Black Edition có lưới tản nhiệt dạng tổ ong với dòng chữ "FORD" quen thuộc tích hợp camera quan sát trước, cản trước xe được mạ bạc. Ở sườn xe, Ford F-150 Raptor Black Edition mặc dù vạm vỡ nhưng chỉ sở hữu bộ mâm kích thước 17 inch màu titan, đổi lại bộ lốp cực lớn sẽ phù hợp hơn giúp xe chinh phục mọi địa hình. Cùng với đó, chiếc bán tải siêu to này còn có hệ thống treo thích Live Van hỗ trợ tài xế khi chạy địa hình. Gương chiếu hậu có camera lề, đèn xi-nhan LED có tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương, cảnh báo điểm mù... Bước xuống đuôi, Ford F-150 Raptor Black Edition vẫn có thiết kế đèn hậu giống cụm đèn pha phía trước với công nghệ LED. Đặc biệt, hệ thống Radar được tích hợp ngay trên đèn hậu giúp cảnh báo phương tiện cắt ngang trong gói an toàn của xe. Ngoài ra, siêu bán tải Ford F-150 Raptor Black Edition 2020 còn được trang bị ống xả 2 bên, cản sau cứng cáp kèm móc kéo, camera/cảm biến lùi đầy đủ và hệ thống đèn LED chiếu sáng ở trần sau xe. Bên trong khoang lái, Ford F-150 Raptor Black Edition 2020 gần như không thay đổi so với những bản trước đây với độ rộng rãi, những chi tiết đều được thiết kế to bản. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp hiển thị hệ thống camera 360 độ, hệ thống điều hoà và gài cầu ngay phía dưới. Chất liệu da mềm trên bảng táp-lô cũng là một trong những chi tiết hoàn thiện đáng chú ý của F-150 Raptor cùng những đường chỉ khâu trắng kết hợp. Ford F-150 Black Edition 2020 vận hành nhờ khối động cơ EcoBoost 3.5L mới nhất được Ford phát triển với khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn cho công suất 450 mã lực và 550 Nm mô-men xoắn. Cỗ máy khủng trên kết hợp với hộp số tự động 10 cấp kết hợp hệ dẫn động 4 bánh. Hiện tại, khách hàng có thể đặt mua xe qua đại lý tư nhân Sơn Tùng Auto với mức giá khoảng 4 tỷ đồng, cao gấp 3 lần Ranger Raptor đang phân phối chính hãng tại Việt Nam.

