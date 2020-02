Chi tiết Toyota Camry AWD 2020 từ 612 triệu đồng tại Mỹ

So với bản FWD, mức chênh của Toyota Camry AWD 2020 mới không lớn. Cụ thể, phiên bản LE AWD - 26.370 USD (tương đương khoảng 612 triệu đồng), chỉ chênh 1.400 USD so với LE FWD. Mức giá xe Toyota Camry AWD 2020 chênh này cũng tương tự với các bản cao hơn, lần lượt gồm SE, XLE, XSE, và Nightshade tại thị trường Mỹ. Mẫu xe sedan Toyota Camry AWD 2020 được giới thiệu từ đầu tháng 11 năm ngoái nhưng khi đó chưa có giá. Bản đời cao XSE khởi điểm từ 31.405 USD (khoảng hơn 428 triệu đồng) được trang bị nhiều tiện nghi hơn. Mức giá xe Toyota Camry AWD 2020 mới này hiện vẫn chưa bao gồm phí giao xe tại thị trường Mỹ, thường sẽ cộng thêm khoảng 900 USD. Với mức chênh 1.400 USD so với bản FWD, AWD có sự khác biệt đáng kể về hiệu suất. Toyota chỉ trang bị động cơ 2.5L 4 xi-lanh cho bản AWD, đạt công suất 205 mã lực, mô-men xoắn 251 Nm. Toyota Camry AWD 2020 sẽ tới tay khách hàng Mỹ ngay mùa xuân năm nay. Đây cũng là mẫu sedan bán chạy nhất tại thị trường này, phiên bản Camry AWD mới được xuất hiện tại đây sau 28 năm vắng bóng. Video: Đánh giá sedan Toyota Camry AWD 2020 mới.

