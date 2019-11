Siêu bản tải Ford F-150 Raptor 2019 hơn 4 tỷ ở Hà Nội

Siêu bán tải Ford F-150 Raptor giờ đây không còn quá xa lạ với giới đam mê xe tại Việt Nam vài năm trở lại đây, phiên bản của dòng xe bán tải hiệu suất cao này được đưa về khá nhiều thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân. Mới đây nhất là phiên bản nâng cấp F-150 Raptor 2019. So với phiên bản cũ, Ford F-150 Raptor đời 2019 được hãng xe Mỹ nâng cấp khá nhiều cả về trang bị và công nghệ. Về ngoại thất, phiên bản Raptor 2019 nhìn chung không có nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm. Xe vẫn nổi bật với những chiếc lốp cỡ lớn, chắn bùn hầm hố, dòng chữ "Ford" lớn đặt ngay trước lưới tản nhiệt. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất chính là việc hãng xe ôtô Ford đã tập trung cải thiện khả năng vận hành, xe được trang bị hệ thống treo với phuộc FOX Racing Shox 2019 với công nghệ - Live Valve mới mà bộ phận hiệu suất Ford Performance hợp tác cùng với Fox Racing® để phát triển cho F-150 Raptor 2019. Hệ thống sFOX Racing Shox Live Valve mới trang bị trên xe sẽ hoạt động bằng các cảm biến theo dõi những gì đang diễn ra và điều chỉnh thiết lập/ thay đổi tỷ lệ nén để của giảm xóc cho phù hợp với địa hình. Ngoài ra, Raptor 2019 cũng có một số thay đổi nhỏ như: bộ bánh xe beadlock (lốp không bị tuột ra khi hết hơi) và tấm ốp thùng sau hoàn toàn mới,... Về nội thất, khoang cabin của F-150 Raptor 2019 cũng gần như được giữ nguyên so với bản 2018. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ có thể thấy, phiên bản 2019 sẽ có thêm phần logo Raptor được gắn nổi bật trên vô-lăng, một số nút bấm mới phía trên màn hình thông tin giải trí. Và một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là ở hệ thống ghế ngồi. Raptor 2019 lần đầu tiên được trang bị tùy chọn ghế ngồi thể thao hiệu Recaro, rộng rãi, thoải mái, giúp tạo tư thế chắc chắn hơn cho người lái và hành khách khi xe vượt địa hình khó hay di chuyển ở tốc độ cao. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị tiêu chuẩn ghế ngồi bọc da, tích hợp tính năng sưởi ấm và thông gió. Một số trang bị khác trong cabin bao gồm: hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với màn hình 8 inch, có khả năng tương thích Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm với một số chi tiết ốp nhựa và kim loại sáng bóng trên bảng táp-lô. Hệ thống khởi động Start/Stop bằng nút bấm, cần số điện tử, lẫy chuyển số phía sau vô-lăng, cửa sở trời toàn cảnh chỉnh điện,... Hệ thống âm thanh cao cấp B&O. Về động cơ, Ford Raptor 2019 vẫn sử dụng động cơ V6 mạnh mẽ, dung tích 3.5 lít tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực và mô-men 692Nm. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp. Không thay đổi nhiều về ngoại hình và truyền động, nhưng Ford Raptor 2019 lại hoàn toàn lột xác trong khả năng vận hành và off-road. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm tính năng kiểm soát địa hình “Trail Control” hoàn toàn mới. Tính năng này giúp tăng khả năng off-road của xe lên 20% so với thông thường, giúp xe leo và đổ dốc một cách thuận tiện hơn, đồng thời giúp người lái dễ dàng kiểm soát trong các điều kiện địa hình khó. Hệ thống này sẽ tự động kiểm soát điều khiển động cơ, tự động điều chỉnh mức mô-men xoắn và áp lực phanh phù hợp. Trên thị trường thế giới hiện nay, F-150 được bán ra với nhiều biến thể khác nhau: XL, XLT, Lariat, King Ranch, Raptor, Platinum, và Limited cao cấp nhất. Đây cũng là mẫu xe bán tải cỡ lớn mạnh mẽ nhất của Ford. Giá xe Ford F-150 Raptor 2019 hiện đang được chào bán tại các đại lý tư nhân ở Việt Nam khoảng hơn 4,1 tỷ đồng. Video: Xem siêu bán tải Ford F-150 Raptor019 phô diễn sức mạnh.

