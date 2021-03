Siêu bán tải Ford F-150 phiên bản xe cảnh sát từ hơn 1 tỷ đồng

Dù mẫu xe biểu tượng của cảnh sát Mỹ - Ford Crown Victoria P71 đã được ngừng sản xuất 10 năm, Ford vẫn duy trì được vị thế hãng sản xuất xe cảnh sát nhiều nhất. Nhằm tiếp tục chiếm lĩnh thị trường, hãng vừa cho ra mắt Ford F-150 Police Responder 2021 mới. Xe được cải tiến so với bản thương mại nhằm phù hợp với nhiệm vụ của cảnh sát. Giá xe Ford F-150 Police Responder khoảng 44.000 USD tại thị trường Mỹ (tương đương hơn 1 tỷ đồng). Mẫu siêu bán tải Ford F-150 Police Responder được phát triển từ mẫu F-150 SuperCrew. Xe được trang bị động cơ EcoBoost V6 3.5L giống bản thương mại, công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 678 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của mẫu bán tải được tăng lên mức 193 km/h, khả năng bứt tốc 0-96 km/h trong 5,2 giây. Theo Greg Ebel - Giám đốc thương hiệu Ford Police Vehicle: "Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết họ muốn chiếc xe có thêm sức kéo, khả năng off-road tốt nhưng lại lo ngại về tốc độ và khả năng xử lý. Đó là lý do mà mẫu F-150 này có sức kéo lên đến 5 tấn và tải trọng 920 kg. F-150 Police Responder cũng có mức mô-men xoắn theo đúng yêu cầu và hệ dẫn động 4 bánh để dễ dàng chuyển đổi trạng thái vận hành từ đô thị đến địa hình phức tạp" Ford F-150 Police Responder có lốp đa dụng, cho khả năng xử lý tốt, vào của ổn định, tăng tốc nhanh và không bị ảnh hưởng khi đi off-road. Mẫu bán tải này cũng được trang bị gói nâng cấp FX4 Off-road, gồm tấm chắn gầm, giảm xóc có thể điều chỉnh, trục sau khóa vi sai điện tử và chức năng kiểm soát đổ dốc. Ngoài ra, mẫu xe này còn có những công nghệ tiên tiến như hỗ trợ tăng tốc khi vào cua. Bên cạnh đó còn có chức năng mang chìa khóa khỏi xe, hệ thống điện, còi hú và đèn ưu tiên vẫn hoạt động bình thường, nhưng chiếc xe sẽ đứng im cho đến khi chìa khóa đến gần để chống trộm. Một nâng cấp công nghệ khác hỗ trợ cảnh sát là hệ thống giải trí SYNC 4 được cập nhật liên tục, sử dụng hệ thống viễn thông riêng của Ford nhằm ngăn chặn sự gián đoạn khi tuần tra. F-150 Police Responder cũng có công tắc một chạm độc quyền của cơ quan cảnh sát, có thể tạm thời vô hiệu hóa tất cả công nghệ an toàn trong trường hợp cảnh sát chủ động đâm vào xe khác. Video: Giới thiệu Ford F-150 Police Responder 2021 mới.

