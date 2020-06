Siêu bán tải Ford F-150 2021 chính thức ra mắt

Ford F-150 cuối cùng đã chính thức ra mắt thế hệ thứ 14 tại thị trường Mỹ. Liệu những thay đổi của mẫu xe thế hệ mới có giúp nó giữ vững vị trí xe bán chạy nhất nước Mỹ, điều mà thế hệ thứ 13 (2015-2020) đã thực hiện vô cùng thành công? Ngoại hình xe nổi bật và nam tính hơn. Trong khi nội thất được thay đổi toàn diện về độ tiện nghi, đa dụng và công nghệ cao. Chiếc xe thế hệ mới không chỉ đẹp hơn mà còn cứng cáp hơn, có sức kéo và sức bền tốt hơn đi cùng khả năng tùy biến linh hoạt cho mọi hoạt động sản xuất, lao động. Theo hãng xe Mỹ, thân xe của F-150 mới được làm từ thép và hợp kim nhôm, có độ cứng theo chuẩn xe quân sự. Các chi tiết đều được làm lại với thiết kế nam tính, góc cạnh hơn. Cản trước cao hơn, mâm và hốc bánh lớn hơn, giúp gia tăng khả năng vượt địa hình cho xe. Hãng xe Mỹ cho biết, họ cung cấp hơn 11 tùy chọn về lưới tản nhiệt cho các khách hàng mua Ford F-150 2021 mới. Đó có thể là kiểu lưới tản nhiệt lục giác đơn giản với các nan ngang, hoặc cũng có thể là lưới tản nhiệt kẻ sọc to bản... Về thẩm mỹ, kiểu đèn pha mới với dải LED vuông góc cũng là một chi tiết mới mẻ, giúp nhận diện thế hệ mới. Ford F-150 thế hệ mới cũng là mẫu xe có tính khí động học cao nhất của dòng khi xe được trang bị hệ thống đóng mở lưới tản nhiệt và cản gió tự động, kết hợp cùng thiết kế thân xe và đuôi xe kiểu hình học mới, giúp giảm sức cản gió và tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất Ford F-150 thế hệ mới thay đổi ấn tượng. Chiếc xe không chỉ sở hữu màn hình lớn, hệ điều hành Sync 4, chất liệu nội thất tốt hơn mà còn có khả năng tùy biến nội thất khá tốt, hỗ trợ chủ xe tối đa trong công việc. Điểm nổi bật chính là màn hình rất lớn, nằm giữa 2 khe điều hòa của Ford F-150 mới. Bên cạnh đó là cụm đồng hồ kỹ thuật số. F-150 bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch và màn hình cụm đồng hồ 4 inch nằm giữa 2 đồng hồ analog. Phiên bản cao cấp hơn sẽ có màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, 2 tùy chọn màn hình cụm đồng hồ 8 hoặc 12,3 inch. Thế hệ F-150 mới sử dụng hệ điều hành Sync 4, tương thích Apple CarPlay, Android Auto, AppLink, và cập nhật nhiều tính năng mới. Xe cũng có FordPass Connect app, cho phép người dùng đóng/ mở chiếc xe, kiểm tra tình trạng xe và khởi động xe bằng smartphone. Xe còn có 4G LTE wi-fi hotspot, định vị, hệ thống âm thanh B&O Sound System (by Bang & Olufsen) 8 loa với radio HD hoặc loại B&O Sound System Unleashed (by Bang & Olufsen) 18 loa với Radio HD Trái tim của Ford F-150 thế hệ thứ 14 là động cơ hybrid PowerBoost mới. Đây là sự kết hợp giữa động cơ EcoBoost V6 tăng áp kép 3.5L cùng mô tơ điện 35-kilowatt và hệ pin lithium-ion1.5 kwh. Ngoài sức kéo và vận hành tốt, Ford F-150 2021 còn sở hữu nhiều tiện ích thú vị như: Tính năng gập bệ tì tay và cần số để tạo thành bàn làm việc (Interior Work Surface), khoang chứa đồ dưới ghế, tính năng gập khoang tải từ xa, ghế ngã thẳng ở phiên bản Max Recline... Video: Ford F-150 2021 chính thức ra mắt.

