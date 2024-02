Sếp thiết kế của BMW bất ngờ "khoe" siêu xe i16 - kẻ kế nhiệm i8

Mới đây, Giám đốc thiết kế của hãng BMW là ông Domagoj Dukec đã chia sẻ những hình ảnh và thông tin về mẫu siêu xe BMW i16 mới. Mặc dù sắp đạt được kết quả như mong đợi nhưng dự án có tên gọi BMW i16 này từng đã bị gác lại vì đại dịch Covid-19. Giám đốc thiết kế của BMW đã đưa ra một loạt các bản phác thảo và hình ảnh dựng máy tính của chiếc xe thể thao, dường như kết hợp tỷ lệ của BMW i8 với các đường nét kiểu dáng và sơn 2 tông màu mượn từ mẫu concept BMW Vision M Next được ra mắt năm 2019. So với bản ý tưởng, thậm chí BMW i16 hoàn toàn mới còn hấp dẫn hơn khi kết hợp với các tỷ lệ thân của i8 và phần nào gợi nhớ về M1 - mẫu xe thương mại đầu tiên của bộ phận M. Ở phía trước, đèn pha của i16 lớn hơn đáng kể so với Vision M Next để đáp ứng các yêu cầu đăng kiểm, trong khi lưới tản nhiệt hình quả thận được bao quanh bởi các cửa hút gió bổ sung. Vòm mui và cửa cánh bướm dường như được chuyển từ đàn anh i8, mặc dù hông xe được bổ sung thêm các hốc gió mới. Phần đuôi xe chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu concept nổi bật với đèn hậu mỏng, biểu tượng BMW đối xứng lấy cảm hứng từ M1 và nắp động cơ chai làm 3 khe. Nhà thiết kế của BMW không đi sâu vào chi tiết cụ thể về hệ động lực của mẫu xe hiện đã bị khai tử. Tuy nhiên theo các tin đồn từ năm 2020 , i16 sẽ vẫn giữ hệ động lực plug-in hybrid của phiên bản tiền nhiệm i8, mặc dù có những cải tiến đáng kể về sức mạnh và phạm vi hoạt động. Cụ thể hơn, mẫu siêu xe BMW i16 được đồn đại là sẽ cung cấp công suất tổng khoảng 600 mã lực từ động cơ bốn xi-lanh tăng áp và động cơ điện. Ngoài ra, phạm vi hoạt động chỉ chạy điện dự kiến sẽ vượt quá 96km giữa các lần sạc. Cuối cùng, BMW i8 đã ngừng sản xuất vào năm 2020 mà không có mẫu xe kế nhiệm, do nhà sản xuất ôtô quyết định dừng dự án i16. Dukec gợi ý rằng đại dịch có thể đóng một vai trò nào đó dẫn tới việc này: “Trong khi chúng tôi thúc đẩy, thế giới đã thay đổi vào năm 2020. Và vì vậy, đáng tiếc là công việc trong dự án đã phải dừng lại”. Trên thực tế nếu những tin đồn là chính xác, i16 đã phải nhường chỗ cho XM trở thành mẫu xe kỷ niệm 50 năm bộ phận M để tiết kiệm chi phí. Trước đó 2 mẫu xe này được phát triển song song song với nhau và XM như chúng ta được biết vốn có tên là X8, được định vị như là một mẫu xe "chơi" hơn so với X7. Video: Xem chi tiết siêu xe BMW i16 mới.

