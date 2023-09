BMW Vision Neue Klasse thiết kế đột phá, tương lai của ôtô điện

BMW Vision Neue Klasse concept mới đã ra mắt trong khuôn khổ triển lãm IAA Mobility 2023 đang diễn ra tại Munich, Đức. Đây là một bản concept vô cùng táo bạo, hướng đến tương lai đồng thời tri ân những dấu ấn lịch sử tạo nên thương hiệu BMW. Những gì được thể hiện trên Vision Neue Klasse cũng sẽ dần được đưa vào các dòng xe BMW thế hệ kế tiếp, mở đầu bằng dòng sedan 3-Series dự kiến ra mắt năm 2026. Các tín đồ hâm mộ BMW sẽ dễ dàng nhận ra rằng tên gọi của bản concept mới này gợi nhớ đến dòng BMW Neue Klasse 1962 đến 1972, chuỗi sản phẩm nổi tiếng khi giúp hãng xe Đức vượt qua khủng hoảng tài chính vào thập niên 50 trước đó và góp phần xác lập tên tuổi BMW gắn liền với những chiếc sedan mang phong cách thể thao. Giờ đây, ban lãnh đạo hãng xe xứ Bavaria hy vọng chiếc ý tưởng BMW Vision Neue Klasse chạy điện cũng sẽ giúp mở ra một thời kỳ mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thương hiệu. Về tổng thể, Vision Neue Klasse là một chiếc sedan thuần điện, mang trên mình sự pha trộn giữa tính chất hiện đại và các đường nét cổ điển, trong đó nhiều chi tiết thể hiện rõ sự tri ân đến các mẫu xe BMW kinh điển trong quá khứ. Mũi xe vuốt nhọn ra phía trước và ở đầu xe được tạo hình giống với lưới tản nhiệt hình bầu dục quen thuộc, nhưng thực chất đây là một dải đèn kỹ thuật số, có khả năng chớp tắt ánh sáng theo nhịp độ nhất định, tạo ấn tượng rằng chiếc xe này đang... thở. Các cột cửa sổ được làm rất mảnh mai, cộng với phần kính cửa sổ đều có bề mặt lớn, khiến cho thân xe toát lên vẻ to lớn, rộng rãi. Thân xe được làm theo phong cách tối giản, hầu như không có những đường gân dập nổi như các mẫu xe đương đại. Chỉ có duy nhất một đường gấp khúc dễ nhận ra nằm ở phía dưới, có tác dụng nối liền 2 trục bánh xe và phân chia mảng miếng ở phía đầu cũng như đuôi xe. Ở ngay bên dưới viền cửa sổ bên hông xe là một dải màn hình e-Ink cực mỏng, sử dụng công nghệ hiển thị tương tự như những gì các loại máy đọc sách eReader đang có. Khi nhận thấy có người đến gần xe, dải này sẽ sáng lên và đóng vai trò như tay nắm cửa ở dạng cảm ứng. Phía đuôi xe là dải đèn hậu độc đáo, với các thành phần được in 3D và sắp xếp khéo léo nhằm tạo hiệu ứng nổi bật, nhất là khi các bóng LED màu đỏ ở phía sau được kích hoạt. Vision Neue Klasse trang bị bộ mâm 21 inch với thiết kế tối ưu cho hiệu quả khí động học tốt nhất có thể, trong khi vẫn giữ được vẻ bình dị, đơn giản, không phô trương. Xe cũng được lắp đặt các camera hướng ra phía sau thay cho gương chiếu hậu, nhưng thành phần này khó có khả năng xuất hiện trên xe thương mại hoàn chỉnh. Bên trong nội thất xe là một không gian hiện đại với những tiện ích kỹ thuật số thông minh, tiên tiến. Trên kính lái, chạy xuyên suốt theo bề ngang ở viền bên dưới là một dải màu tối mang tên Panoramic Vision. Đây sẽ là cách BMW hiện thực hóa hệ thống thông tin iDrive thế hệ kế tiếp: chiếu hình ảnh trực tiếp lên kính chứ không hiển thị hết toàn bộ ở màn hình trung tâm nữa. Ở chính giữa táp-lô vẫn là một màn hình "truyền thống", người sử dụng có thể chọn lọc những thông tin quan trọng đối với họ và chuyển chúng lên kính lái, cho phép quan sát dễ dàng hơn khi đang lái xe. Bên cạnh đó, BMW cũng sẽ cung cấp hệ thống HUD với các thông tin thiết yếu nhất ở dạng tối giản nhất để hiển thị tại vùng kính lái ngay sau vô-lăng. Tông màu nội thất là sự phối hợp giữa trắng và vải corduroy vàng, tạo nên sự ấm áp và cũng phù hợp với tiêu chí tri ân quá khứ. Vô-lăng được vát phẳng ở cả 4 cạnh. Bệ tựa tay trung tâm chạy từ trước qua đến đằng sau, chia tách 4 ghế ngồi nhưng phía dưới lại rỗng, góp phần củng cố cảm giác thông thoáng cho hành khách. Mẫu Vision Neue Klasse cũng đánh dấu màn ra mắt của nền tảng xe thuần điện hoàn toàn mới do BMW dày công nghiên cứu nhiều năm qua. Nền tảng này có kiến trúc điện 800 volt và sở hữu thiết kế pin mới, có mật độ năng lượng cao hơn 20% so với trước. BMW cho biết, nhờ kết hợp những cải tiến về khí động học, hiệu suất mô-tơ điện tốt hơn và khả năng kiểm soát nhiệt độ tối ưu hơn, phạm vi hoạt động có thể tăng lên tới 30% so với các loại xe điện đang có trên thị trường. Bản xe thương mại hoàn thiện dựa trên Vision Neue Klasse sẽ được sản xuất chủ yếu tại nhà máy BMW đặt tại Hungary, tuy nhiên hãng cũng sẽ cân nhắc thêm về phương án huy động sự hỗ trợ từ nhà máy ở Mỹ, nhằm tận dụng tốt hơn các ưu đãi về xe điện của liên bang tại đây. Một nhà máy sản xuất pin mới cũng đang được BMW lên kế hoạch ở South Carolina. Các cơ sở sản xuất của họ sẽ không sử dụng bất kỳ nhiên liệu hóa thạch nào mà sẽ tập trung vào vật liệu tái chế. Video: Giới thiệu sedan điện BMW Vision Neue Klasse thiết kế đột phá.

