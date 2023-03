Sehol E10X - xe ôtô điện chỉ từ 139 triệu đồng, rẻ hơn Honda SH350i

Vào cuối năm ngoái, trong bài kiểm tra thử nghiệm va chạm NCAP Latin, chiếc xe Sehol E10X chạy điện đã không thể đạt được điểm nào do không tự động ngắt điện sau khi va chạm, khiến không ít người sốc và hoang mang trước độ an toàn của mẫu xe điện đến từ Trung Quốc. Đến nay, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, JAC đã ra mắt phiên bản mới của mẫu xe Sehol E10X 2023 mới với điểm nhấn chính là phạm vi hoạt động 251 km, xe có giá niêm yết 72.900 nhân dân tệ, (tương đương 250 triệu đồng) chỉ bằng hoặc thấp hơn giá bán xe Honda SH tại Việt Nam. Chiếc xe điện Sehol E10X 2023 được trang bị 1 pin 25 kWh có thể được sạc nhanh từ 30% lên 80% chỉ trong 42 phút hoặc có thể sạc chậm từ 0% lên 100% trong 9 giờ. So với mẫu 301 km, dung lượng pin của mẫu 251 km đã giảm từ 30,2 kWh xuống 25 kWh nhưng các thông số về công suất của xe vẫn không thay đổi. Cụ thể, xe Sehol E10X 2023 được trang bị động cơ điện sản sinh ra công suất tối đa 48 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm, xe còn có hệ thống treo độc lập McPherson phía trước và hệ thống treo bán độc lập dầm xoắn phía sau. Sehol E10X có chiều dài 3.650mm, rộng 1.670mm và cao 1.540mm, chiều dài cơ sở 2.390mm và trọng lượng 1.080 kg. Xe có 10 lựa chọn màu sơn, 5 màu nội thất và sau cùng là có 3 bộ mâm kiểu cách khác nhau để khách hàng có thể tùy biến. Đối thủ chính của chiếc xe này là Wuling hongguang Mini EV, mẫu xe đã ghi nhận doanh số bán hàng giảm phân nửa vào năm ngoái so với cùng kỳ, điều này khiến không ít người cho rằng phân khúc xe điện giá siêu rẻ, từ 300 triệu quay đầu có dấu hiệu bão hòa. Về Sehol, đây là hãng xe trực thuộc JAC, được thành lập vào năm 2020, thương hiệu này ban đầu có tên là SOL và thuộc sở hữu của liên doanh giữa JAC và Volkswagen. Sau đó, VW đã mua phần lớn cổ phần trong liên doanh và sử dụng nó để chế tạo những chiếc ô tô mang nhãn hiệu Volkswagen trên nền tảng MEB của riêng mình. Liên doanh sau đó được đổi tên từ JAC Volkswagen thành Volkswagen An Huy. Điều đó có nghĩa là thương hiệu SOL không còn được sử dụng nữa và JAC đã tiếp quản nó, đổi tên thành Sehol dù tên tiếng Trung vẫn giữ nguyên. Hiện tại, Sehol bán xe chạy bằng xăng và xe điện. Video: Sehol E10X - xe ôtô điện chỉ từ 139 triệu đồng.

