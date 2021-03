Sedan hạng C Kia Cerato giảm tới 40 triệu đồng tại Việt Nam

Trong tháng 3/2021 này, mẫu xe sedan hạng C Kia Cerato sẽ nhận mức ưu đãi hấp dẫn từ 10 đến 40 triệu đồng tại các đại lý chính hãng tại Việt Nam, nhằm kích cầu doanh số.

xe sedan Kia Cerato đang là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc nhờ sở hữu hàng loạt những lợi thế vượt trội từ thiết kế, trang bị công nghệ, khả năng vận hành đến giá bán. Phân khúc sedan hạng C hiện được rất nhiều người dùng Việt Nam ưa chuộng bởi những mẫu xe trong phân khúc này được đánh giá là “vừa đủ” cho mọi nhu cầu. Trong đó, mẫuđang là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc nhờ sở hữu hàng loạt những lợi thế vượt trội từ thiết kế, trang bị công nghệ, khả năng vận hành đến giá bán.

Năm 2020 chứng kiến sự bứt phá khi doanh số Kia Cerato bỏ xa Mazda 3 - cựu vua doanh số của năm ngoái.Theo báo cáo của VAMA, Kia Cerato dẫn đầu phân khúc với lượng xe bán ra đạt 12.033 xe, bỏ xa các mẫu xe đối thủ. Đặc biệt, Kia Cerato cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020 đầy thử thách.

Tuy nhiên, bước sang tháng 2/2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời bước vào mùa thấp điểm khiến doanh số của các mẫu xe giảm mạnh. Trong đó, Kia Cerato chỉ có 312 xe được giao đến tay khách hàng, và đối thủ Mazda3 chỉ kém 9 xe.

Nhằm kích cầu doanh số, trong tháng 3/2021 này Kia Cerato được các đại lý giảm giá từ 10 – 40 triệu đồng, tùy từng chính sách của đại lý. Cụ thể: Kia Cerato 1.6 MT và 1.6 AT có mức giảm tiền mặt 10 triệu đồng, xuống còn lần lượt là 534 và 574 triệu đồng so với giá niêm yết.

Phiên bản Kia Cerato 1.6 Luxury giảm giá tiền mặt là 15 triệu đồng cùng với gói bảo hiểm vật chất, ngoài ra khách hàng còn được thêm nhiều phụ kiện có giá trị. Trong trường hợp khách hàng không nhận gói bảo hiểm vật chất và phụ kiên có thể được quy đổi tiền mặt với mức giảm cao nhất lên tới 35 triệu, sau khi trừ khuyến mại giá xe giảm xuống còn 604 triệu đồng so với giá niêm yết.

Còn phiên bản Kia Cerato 2.0 Premium có mức giảm tiền mặt 15 triệu đồng, xuống còn 670 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngoài ra, khách hàng sẽ nhận được một bộ phụ kiện Kialin (hộp đen)có giá trị. Riêng đối với phiên bản Kia Cerato 2.0 Premium 2020 có mức giảm tiền mặt là 35 – 40 triệu đồng, kèm theo gói khuyến mại phụ kiện bao gồm thảm trải sàn, nước hoa, dán kính…

Theo bảng giá mới của Kia Cerato vừa được cập nhật trên trang chủ Kia Việt Nam có sự khác biệt so với tháng trước. Cả 4 phiên bản của mẫu xe này đều tăng giá 10 triệu đồng so với giá tháng 11-2020.

Cụ thể, các phiên bản Cerato 1.6 MT, 1.6 AT Deluxe, 1.6 AT Luxury và 2.0 AT Premium có giá mới lần lượt là 544 triệu, 584 triệu, 639 triệu và 685 triệu đồng. Giá xe tháng trước dao động từ 534 triệu đến 675 triệu đồng.

Kia Cerato được THACO lắp ráp không chỉ phân phối ở trong nước mà còn xuất khẩu.

Theo đánh giá của các chuyên gia, có nhiều lý do giúp mẫu Kia Cerato có thể vững vàng ở ngôi vương phân khúc sedan hạng C. Trong đó, có những điểm mạnh không thể không kể tới là mẫu sedan của thương hiệu Kia nổi tiếng với thiết kế bắt mắt, công nghệ tiện nghi, an toàn vượt trội, cảm giác lái ấn tượng và giá bán tốt nhất phân khúc.



Giờ đây Kia Cerato được THACO lắp ráp không chỉ phân phối ở trong nước mà còn xuất khẩu. Cuối năm 2019, lô Cerato xuất khẩu đầu tiên được đưa sang Myanmar. Với tỷ lệ nội địa hóa đạt chuẩn 40%, mẫu xe này không bị đánh thuế nhập khẩu khi đưa sang các thị trường trong ASEAN, điều này thúc đẩy việc các mẫu mới của Kia Cerato ngày càng có mặt nhiều hơn trong khu vực.