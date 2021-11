Sau “ultracar” Chaos 3.000 mã lực, A SP giới thiệu siêu xe Zion FCV

Cách đây vài ngày, công ty siêu xe Spyros Panapoulos Automotive của Hy Lạp (SPA) đã chính thức vén màn Chaos, một “ultracar” in 3D trang bị động cơ tăng áp kép V10 dung tích 4.0 lít, sản sinh lên tới 3.065 mã lực ở cấu hình cao cấp nhất. SPA tuyên bố táo bạo rằng Chaos sẽ có khả năng gia tốc như xe đua F1 và sẽ được dùng để thiết lập hàng loạt kỷ lục mới cho xe sản xuất. Nghe có vẻ thật tham vọng, nhưng Chaos không phải là sản phẩm duy nhất được SPA hé lộ. Công ty Hy Lạp còn công bố những hình ảnh đầu tiên về Zion FCV và Cubicle EV, hai mẫu xe khác mà họ cũng đang phát triển và sẽ là lựa chọn “bình dân” hơn so với mẫu ultracar ngông cuồng kia. Trong đó, Zion FCV là một mẫu xe sử dụng pin nhiên liệu hydro. Từ những hình ảnh máy tính, nó có dáng vẻ của một chiếc xe sang 5 chỗ với thiết kế gọn gàng, trơn mượt hón so với Chaos. Trên mặt kích thước, nó có chiều dài 5.030 mm, rộng 2.040 mm, cao 1.345 mm, và trục cơ sở 2.298 mm, và chạy bằng bộ la-zăng 22 inch. Tùy thuộc vào cấu hình, siêu xe Zion FCV sẽ có công suất đầu ra từ 680 đến 1.750 mã lực. Kết hợp với trọng lượng không tải là 2.150 kg, Zion FCV được giới thiệu là sẽ có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 1,8 đến 3,5 giây, tương ứng công suất đã đề cập. Khi có đủ không gian, siêu xe chạy bằng hydro này sẽ có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 250-350 km/h, trong khi cung cấp cự li di chuyển 780-1350 km khi nạp đầy năng lượng. Mặc dù không chia sẻ hình ảnh nào về nội thất, SPA nói rằng cabin sẽ có màn hình cảm ứng và hệ thống điều khiển thực tế tăng cường. Mặt khác, Cubicle là một mẫu xe điện 2 chỗ ngồi với công suất tối đa chỉ 220 mã lực và phạm vi di chuyển khoảng 280-310 km một lần sạc đầy. Được mệnh danh là mẫu xe điện đầu tiên của Hy Lạp, SPA mô tả Cubicle là "một phương tiện mới dành cho những người tập trung vào tính thực dụng và tìm kiếm một giải pháp di chuyển xanh", và có trang bị mái che cửa sổ trời toàn cảnh và tỷ lệ kích thước tương tự như Smart Fortwo. Cả hai mẫu xe này hiện chỉ mới tồn tại ở hình ảnh máy tính, và công ty Hy Lạp cũng chưa nói rõ khi nào sẽ giới thiệu chúng chính thức ở thế giới thực. Video: Giới thiệu siêu xe Chaos của Spyros Panapoulos Automotive.

Cách đây vài ngày, công ty siêu xe Spyros Panapoulos Automotive của Hy Lạp (SPA) đã chính thức vén màn Chaos, một “ultracar” in 3D trang bị động cơ tăng áp kép V10 dung tích 4.0 lít, sản sinh lên tới 3.065 mã lực ở cấu hình cao cấp nhất. SPA tuyên bố táo bạo rằng Chaos sẽ có khả năng gia tốc như xe đua F1 và sẽ được dùng để thiết lập hàng loạt kỷ lục mới cho xe sản xuất. Nghe có vẻ thật tham vọng, nhưng Chaos không phải là sản phẩm duy nhất được SPA hé lộ. Công ty Hy Lạp còn công bố những hình ảnh đầu tiên về Zion FCV và Cubicle EV, hai mẫu xe khác mà họ cũng đang phát triển và sẽ là lựa chọn “bình dân” hơn so với mẫu ultracar ngông cuồng kia. Trong đó, Zion FCV là một mẫu xe sử dụng pin nhiên liệu hydro. Từ những hình ảnh máy tính, nó có dáng vẻ của một chiếc xe sang 5 chỗ với thiết kế gọn gàng, trơn mượt hón so với Chaos. Trên mặt kích thước, nó có chiều dài 5.030 mm, rộng 2.040 mm, cao 1.345 mm, và trục cơ sở 2.298 mm, và chạy bằng bộ la-zăng 22 inch. Tùy thuộc vào cấu hình, siêu xe Zion FCV sẽ có công suất đầu ra từ 680 đến 1.750 mã lực. Kết hợp với trọng lượng không tải là 2.150 kg, Zion FCV được giới thiệu là sẽ có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 1,8 đến 3,5 giây, tương ứng công suất đã đề cập. Khi có đủ không gian, siêu xe chạy bằng hydro này sẽ có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 250-350 km/h, trong khi cung cấp cự li di chuyển 780-1350 km khi nạp đầy năng lượng. Mặc dù không chia sẻ hình ảnh nào về nội thất, SPA nói rằng cabin sẽ có màn hình cảm ứng và hệ thống điều khiển thực tế tăng cường. Mặt khác, Cubicle là một mẫu xe điện 2 chỗ ngồi với công suất tối đa chỉ 220 mã lực và phạm vi di chuyển khoảng 280-310 km một lần sạc đầy. Được mệnh danh là mẫu xe điện đầu tiên của Hy Lạp, SPA mô tả Cubicle là "một phương tiện mới dành cho những người tập trung vào tính thực dụng và tìm kiếm một giải pháp di chuyển xanh", và có trang bị mái che cửa sổ trời toàn cảnh và tỷ lệ kích thước tương tự như Smart Fortwo. Cả hai mẫu xe này hiện chỉ mới tồn tại ở hình ảnh máy tính, và công ty Hy Lạp cũng chưa nói rõ khi nào sẽ giới thiệu chúng chính thức ở thế giới thực. Video: Giới thiệu siêu xe Chaos của Spyros Panapoulos Automotive.