Sanyang Dijue 125 - tiết kiệm xăng, cốp rộng chỉ 19,3 triệu đồng

Hãng xe Đài Loan Sanyang (SYM) vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Sanyang Dijue 125 2025 mới. Mẫu xe này có hai phiên bản: phiên bản thời trang và phiên bản có ốp bảo vệ phong cách thể thao cá tính hơn. Mức giá xe Sanyang Dijue 125 2025 cho phiên bản thời trang bán ra là 7.980 nhân dân tệ (khoảng 27,7 triệu đồng) và phiên bản có ốp bảo vệ với giá 8.280 nhân dân tệ (khoảng 28,7 triệu đồng). Sau khi trình làng tại Đài Loan, mẫu xe ga Sanyang Dijue 125 2025 (hay còn có tên SYM Duke 125) sẽ được ra mắt tại thị trường Trung Quốc ngay trong tháng 1 này. Được biết, mức giá của Dijue 125 tại đại lục sẽ thấp hơn khoảng 30% so với mẫu xe đang bán tại Đài Loan. Như vậy, giá xe Sanyang Dijue 125 tại Trung Quốc sẽ vào khoảng 19,3 triệu đồng, là một mức giá rất hấp dẫn để thu hút người tiêu dùng. Dijue 125 nổi bật với thiết kế đơn giản, thực dụng và những đường nét mượt mà. Xe được trang bị sàn để chân phẳng, mang lại không gian rộng rãi cho người lái. Yên xe dài gần 80 cm, đảm bảo sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Một trong những điểm mạnh của Sanyang Dijue 125 là cốp chứa đồ rộng rãi với thể tích lên tới 37,5 lít, vượt trội hơn so với các mẫu xe như Honda Air Blade hay Vision, và lớn hơn 0,5 lít so với Honda LEAD. Cốp chứa đồ này cho phép người dùng mang theo nhiều vật dụng cần thiết, bao gồm cả hai mũ bảo hiểm 3/4. Là một mẫu xe ga giá rẻ, Sanyang Dijue 125 sử dụng hệ thống đèn halogen truyền thống để giảm chi phí. Bảng đồng hồ của xe cũng là dạng analog, tương tự như nhiều mẫu xe bình dân khác. Để đảm bảo an toàn, xe được trang bị phanh đĩa ở phía trước và phanh tang trống ở phía sau, cùng với hệ thống phanh kết hợp CBS. Về hiệu suất, xe tay ga Sanyang Dijue 125 2025 được trang bị động cơ 125cc, cho công suất tối đa 9,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm. Đặc biệt, động cơ này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, chỉ tiêu tốn 1,67 lít/100 km. Video: Giới thiệu mẫu xe tay ga SYM giá rẻ.

