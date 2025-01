Mỹ nhân đóng cảnh táo bạo phim cổ trang 19+, body nuột nà

Trong phim truyền hình cổ trang The queen who crowns, diễn viên Cha Joo Young đóng vai hoàng hậu Wongyeong. Mới đây, cảnh động phòng của Cha Joo Young và nam diễn viên Lee Hyun Wook gây tranh cãi vì quá táo bạo. Ảnh: Znews. Năm 2023, Cha Joo Young gây chú ý với vai cô tiếp viên hàng không Choi Hye Jeong trong phim truyền hình The Glory có Song Hye Kyo. Ảnh: Xportsnews. Trong The Glory, Cha Joo Young để lộ ngực trần hoàn toàn. Ảnh: Người Đưa Tin.Sắc vóc của Cha Joo Young đầy gợi cảm giúp cô tự tin thực hiện các cảnh quay táo bạo. Ảnh: Xportsnews. Nữ diễn viên phim The Glory không ngại ngần tăng cân để phù hợp với các vai diễn. Ảnh: Osen. Ở đời thường, Cha Joo Young chuộng váy áo tôn vòng một căng đầy. Ảnh: News1. Dù đóng vai phụ trong The Glory, nữ diễn viên sinh năm 1990 vẫn được nhiều khán giả chú ý. Ảnh: SNS. Sau The Glory, Cha Joo Young đắt show làm người mẫu ảnh. Ảnh: Instagram Cha Joo Young. "Ác nữ" quyến rũ của showbiz Hàn còn nhận được nhiều lời mời quảng cáo. Ảnh: Instagram Cha Joo Young. Cha Joo Young tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của Đại học Utah tại Mỹ. Trở về Hàn Quốc sau khi du học, cô làm người mẫu, diễn viên. Ảnh: Instagram Cha Joo Young. Ngoài The queen who crowns, The Glory, cô còn đóng Công tố viên chuyển sinh, Quái vật Chimera, Người tình ánh trăng, Yêu chàng điệp viên. Ảnh: Instagram Cha Joo Young. Xem video: "Ngắm sắc vóc “vô thực” của sao nữ “đẹp nhất thế giới”

