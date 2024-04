Rolls-Royce ra mắt bộ ba Spirit of Expression cho đại gia Trung Quốc

Bộ sưu tập Rolls-Royce Spirit of Expression siêu sang này gồm một chiếc Ghost Extended, một chiếc Phantom Extended và một chiếc sedan điện Spectre. Đây là những chiếc xe đầu tiên đến từ văn phòng khách hàng đặc biệt của Rolls-Royce tại Thượng Hải, Trung Quốc. Bắt đầu với chiếc Spectre phiên bản đặc biệt có tên riêng là Escapism. Chiếc xe mang thiết kế lấy cảm hứng từ "những khu rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ". Điều này được thể hiện ở ngoại thất xe mang hai tông màu Đỏ Lantana và Xám Tempest cực kỳ nổi bật. Cùng với đó là biểu tượng Thiếu phụ bay được chiếu sáng và bộ mâm 23 inch độc quyền. Chủ đề màu sắc tiếp tục được thể hiện trong cabin với da Xám Selby, Tím Silk và Cam Sunset. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce đặc biệt này còn có đường viền ghế ngồi màu cam, đường chỉ khâu tương phản và chữ lồng trên tựa đầu cũng như tấm lót trần Starlight với “màu sắc hoàng hôn”. Bên cạnh đó là vô lăng bọc da màu Tím Silk, mặt đồng hồ màu tím và các chi tiết ốp gỗ Obsidian Ayous. Thiết kế bên ngoài của chiếc Rolls-Royce Phantom Extended 2024 mới lấy cảm hứng từ “bầu không khí của một vịnh biển dưới bầu trời đêm”. Rolls-Royce Phantom Extended 2024 cũng có màu sắc được lấy cảm hứng từ quang cảnh tuyệt vời của bãi cát Cala Luna và vịnh biển Kabira, gợi nên quang cảnh một bãi biển dưới bầu trời đêm. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Extended cá nhân hoá này cũng có một đường coachline dọc theo thân xe được vẽ tay và trần xe mô phỏng bầu trời sao đặc biệt. Ngoài ra, trần xe còn được vẽ thêm “ngôi sao” màu trắng và xanh Galileo với 8 “ngôi sao băng”. Các chi tiết này được liên kết bởi các hình vẽ thiên văn, đường viền Obsidian Ayous và da ba màu. Chiếc xe cuối cùng trong bộ sưu tập đặc biệt này là Ghost Extended Expressionism. Chiếc xe siêu sang được sơn màu xanh Boracay Blue độc đáo kết hợp với một đường kẻ trang trí dọc thân xe có màu xanh Lime Green. Rolls-Royce Ghost Extended Expressionism 2024 mới cũng có bánh xe 21 inch với trung tâm màu xám Orbit Grey và các đường sọc nhỏ màu xanh Lime Green. Đi kèm với đó là bộ lốp có sọc trắng nổi bật. Cách kết hợp màu sắc tinh tế tiếp tục được hãng xe thể hiện phía bên trong cabin chiếc Ghost này với bộ 3 phối màu xanh Lime Green, đen và trắng Arctic. Chiếc xe này còn nổi bật với các họa tiết thiên văn và Starlight hai tông màu mô phỏng những lớp sóng biển và sao băng. Rolls-Royce cho biết, ba mẫu xe siêu sang trong bộ sưu tập Spirit of Expression này đều được chế tác thông qua đơn đặt hàng của những vị khách mua xe yêu thích sự khác biệt. Chính vì vậy, những chiếc xe này sẽ sớm được đưa khỏi “Đại bản doanh” của thương hiệu và sớm bàn giao tới tay chủ sở hữu thông qua triển lãm Auto China 2024 diễn ra từ ngày mai (25/4). Với bộ ba sản phẩm được chế tác đặc biệt này, Rolls-Royce tiếp tục thể hiện khả năng sáng tạo tuyệt vời trong việc nâng cấp các mẫu xe siêu sang của mình, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng. Video: Rolls-Royce ra mắt bộ ba Spirit of Expression 2024.

