Rolls-Royce Ghost Extended tới 18 tỷ đồng tại Trung Quốc

Vào hồi cuối tháng 9/2020 vừa qua, phiên bản trục cơ sở dài mang tên Extended của mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới đã chính thức trình làng. Chẳng bao lâu sau đó, Rolls-Royce Ghost Extended 2021 đã nhanh chóng trình làng tại một số thị trường như Trung Quốc và Úc. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" của mẫu xe siêu sang này. Đúng như tên gọi, Rolls-Royce Ghost Extended 2021 mới sở hữu chiều dài 5.716 mm và chiều dài cơ sở 3.465 mm, tăng 170 mm so với Rolls-Royce Ghost 2021 tiêu chuẩn. Ngoài ra, Rolls-Royce Ghost Extended 2021 còn có trọng lượng 2.599 kg, nặng hơn 46 kg so với bản thường. Với kích thước kể trên, Ghost Extended 2021 mang đến khoảng duỗi chân cho hành khách ngồi trên ghế sau rộng hơn bất kỳ mẫu xe cùng thương hiệu Rolls-Royce nào, trừ Phantom Extended. Do đó, Rolls-Royce Ghost Extended 2021 là mẫu xe limousine dành cho những người muốn tận hưởng cảm giác ông chủ trên hàng ghế sau. Bên ngoài, Rolls-Royce Ghost Extended 2021 sở hữu thiết kế gần như giống hệt phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn, trừ cửa sau được kéo dài. Trên đầu xe xuất hiện lưới tản nhiệt mới khiến vị trí của biểu tượng Spirit of Ecstasy cũng phải thay đổi. Không còn nằm ngay trên viền mạ crôm của lưới tản nhiệt như trước, biểu tượng này được chuyển vào nắp ca-pô. Bên trong lưới tản nhiệt còn có 20 đèn LED giúp chi tiết này phát sáng trong đêm. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED và laser mới, có thể chiếu sáng ở khoảng cách đến 610 m. Cũng giống như Phantom thế hệ thứ 8, Rolls-Royce Ghost Extended 2021 được trang bị đèn pha chếch dần về phía nắp ca-pô. Ngoài ra, đèn báo rẽ nằm tách riêng của Rolls-Royce Ghost cũ đã biến mất trên thế hệ mới. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của Rolls-Royce Ghost Extended 2021 không thay đổi đáng kể. Các chuyên gia thiết kế của hãng Rolls-Royce chỉ bổ sung đường dập gân mới nằm ở vị trí gần bệ cửa, gợi liên tưởng đến thiết kế tàu, và bộ vành khác biệt cho mẫu xe này. Đằng sau, Rolls-Royce Ghost Extended 2021 được trang bị nóc dốc, đèn hậu LED vuông vắn và nắp cốp khá tròn trịa khiến người ta nghĩ tới cả Phantom lẫn chiếc xe có một không hai Swepttail. Bên trong Rolls-Royce Ghost Extended 2021 có một điểm nhấn đáng chú ý nhất là ghế Serenity có thể ngả về phía sau. Ở giữa 2 ghế sau sẽ có một tủ lạnh nhỏ để làm mát rượu champagne. Tủ lạnh này có 2 chế độ làm mát với nhiệt độ 6°C và 11°C. Mức nhiệt độ 6°C phù hợp với rượu champagne không phải là rượu lâu năm. Trong khi đó, với rượu champagne lâu năm, người dùng nên chọn mức nhiệt độ 11°C. Chưa hết, hãng Rolls-Royce còn đặt sẵn 2 ly pha lê ở giữa 2 ghế sau. Cụm điều khiển dành cho hành khách phía sau còn có nắp đậy bên trên. Ngoài trang bị kể trên và hàng ghế sau rộng rãi hơn, Rolls-Royce Ghost Extended 2021 không có gì khác so với bản thường. Xe cũng có mặt táp-lô ốp gỗ hình đôi cánh được bê từ Rolls-Royce Phantom sang và cụm điều khiển trung tâm trông hiện đại và đẹp mắt hơn. Đằng sau vô lăng còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với thiết kế cổ điển nhưng trường tồn với thời gian. Tâm điểm của không gian nội thất bên trong mẫu sedan đến từ xứ sở sương mù là chi tiết trang trí hoàn toàn mới có tên Illuminated Fascia. Về cơ bản, đây là "bầu trời sao" nằm trong mặt táp-lô - thành quả sau 2 năm và hơn 10.000 giờ lao động của hãng Rolls-Royce. Được đặt trong mặt táp-lô ở vị trí trước mặt ghế phụ lái, Illuminated Fascia đi kèm logo "Ghost" phát sáng nằm giữa hơn 850 "ngôi sao". Khi người lái tắt máy xe, chòm sao trên mặt táp-lô sẽ biến mất hoàn toàn. Những tính năng đáng chú ý khác của Rolls-Royce Ghost Extended 2021 bao gồm mở cửa chỉnh điện, hệ thống âm thanh Bespoke Audio 18 loa, trần xe bầu trời sao Starlight Headliner mới và hệ thống phát Wi-Fi. Cũng như bản thường, Rolls-Royce Ghost Extended 2021 sẽ dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tihs 6,75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại tua máy 1.600 vòng/phút như trước. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp và cho phép Rolls-Royce Ghost Extended 2021 tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chỉ 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h như bản thường dù nặng hơn 46 kg. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ quan sát cả ngày lẫn đêm, hỗ trợ phát hiện người đi bộ, 4 camera xung quanh xe mang đến hình ảnh 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ tự đỗ xe và hệ thống phanh tự khô. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Rolls-Royce Ghost 2021 dao động từ 4,5 - 5,3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 15,3- 18 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Extended 2021.

