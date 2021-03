Rolls-Royce Ghost 2021 về Campuchia, giới nhà giàu Việt "phát thèm"

Thương hiệu xe siêu sang Rolls-Royce đã trình làng phiên bản hoàn toàn mới của dòng xe Ghost vào tháng 9/2020 và đến nay, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 mới đã về đến Campuchia theo diện nhập khẩu cũng như phân phối chính hãng. Những hình ảnh do đại lý Rolls-Royce Motor Cars Phnom Penh ở Campuchia chia sẻ cho thấy, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 này thuộc phiên bản trục cơ sở dài và có màu sơn tím quý phái cùng với đó là nhiều chi tiết mạ crôm sáng bóng. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Extended 2021 mới đến Campuchia đã có chủ nhân đặt mua từ trước đó. Hiện vẫn chưa có chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới nào được đưa về Việt Nam nên việc các đại gia Campuchia được cho đã sở hữu ít nhất 2 chiếc xe Rolls-Royce Ghost 2021 đã khiến giới mê xe trong nước không khỏi phát hờn. Ở ngoại hình, Rolls-Royce Ghost 2021 có sự lột xác ở thiết kế đèn pha LED và đèn hậu LED nhằm giúp xe trở nên khác biệt so với thế hệ trước đó. Chưa hết, những chiếc Rolls-Royce Ghost thế hệ hoàn toàn mới còn nhận được sự thay đổi thiết kế ở cản va trước, lưới tản nhiệt, la-zăng và cản va sau. Bên trong khoang lái của Rolls-Royce Ghost 2021 có điểm nhấn chính là chi tiết trang trí hoàn toàn mới có tên Illuminated Fascia. Về cơ bản, đây là "bầu trời sao" nằm trong mặt táp-lô, thành quả sau 2 năm và hơn 10.000 giờ lao động của các kỹ sư của hãng Rolls-Royce. Được đặt trong mặt táp-lô ở vị trí trước mặt ghế phụ lái, Illuminated Fascia đi kèm logo "Ghost" phát sáng nằm giữa hơn 850 "ngôi sao". Khi người lái tắt máy xe, chòm sao trên mặt táp-lô sẽ biến mất hoàn toàn. Những tính năng đáng chú ý khác của Rolls-Royce Ghost Extended 2021 bao gồm mở cửa chỉnh điện, hệ thống âm thanh Bespoke Audio 18 loa, trần xe bầu trời sao Starlight Headliner mới và hệ thống phát Wi-Fi. Illuminated Fascia đi kèm logo "Ghost" phát sáng nằm giữa hơn 850 "ngôi sao". Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ hoàn toàn mới sẽ dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực tại vòng tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút như trước. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, cho phép chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost phiên bản 2021 tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 96 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Mức giá xe Rolls-Royce Ghost 2021 tại Campuchia vẫn chưa công bố, nhưng chắc chắn rẻ hơn nhiều so với Việt Nam do mức thuế và phí. Video: Rolls-Royce Ghost 2021 - xe siêu sang đầy ắp công nghệ.

