Rolls-Royce Cullinan nội thất khảm trai độc nhất, không dưới 17 tỷ đồng

Chiếc Rolls-Royce Cullinan siêu sang có tên gọi The Pearl Cullinan được cá nhân hóa theo yêu cầu của một khách hàng tại Dubai. Đây là món quà mà vị khách này dành tặng cha nhân dịp sinh nhật 90 tuổi. Hãng xe Anh Quốc cho biết, The Pearl Cullinan của Rolls-Royce được đặt hàng vào đầu năm 2022 và sau 18 tháng hoàn thiện, chiếc xe đã được bàn giao tới khách hàng cách đây vài ngày. Điểm nhấn đắt giá nhất của chiếc xe là màu ngoại thất được lấy cảm hứng từ một viên ngọc trai đặc biệt trong bộ sưu tập của chủ xe. Do đó, đây là chiếc Rolls-Royce Cullinan duy nhất trên thế giới có màu sắc này. Rolls-Royce cho biết để tạo ra màu sơn đúng ý khách hàng, hãng đã phải thực hiện tới 30 lần thử nghiệm khác nhau. Mỗi lần như vậy, hãng đều phải gửi xe tới tận nhà khách để kiểm tra màu sắc thực tế dưới ánh nắng dữ dội của vùng Trung Đông. Cuối cùng, khi màu ngoại thất đã được thông qua, chiếc Cullinan tiếp tục được hoàn thiện bằng việc sơn mạ vàng hồng cho biểu tượng thiếu phụ bay. Bên trong nội thất, hàng ghế trước của chiếc Rolls-Royce đặc biệt này được bọc da màu xám Cashmere Grey. Hàng ghế sau bọc màu đỏ Ardent Red - màu sắc của những tấm vải nhung dùng để trưng bày ngọc trai. Điểm đặc biệt trong khoang cabin là 2 chiếc bàn làm việc ở hàng ghế sau. Hãng xe siêu sang Anh Quốc cho biết mỗi chiếc bàn này đều được làm từ 1.351 miếng ngọc trai. Tấm ốp mặt táp lô bằng gỗ óc chó cũng được khảm xà cừ cực kỳ tinh xảo. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống đèn trần Starlight với cảm hứng thiết kế lấy từ những bầu trời đầy sao tại Trung Đông. Như thường lệ, Rolls-Royce không cho biết giá của những mẫu xe độc bản. Tuy nhiên, xét đến việc một chiếc giá xe Rolls-Royce Cullinan thường từ 350.000 USD (khoảng 8,5 tỷ đồng) thì The Pearl Cullinan chắc chắn có giá không dưới 700.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng). Video: Chi tiết Rolls-Royce Cullinan nội thất khảm trai độc nhất thế giới.

