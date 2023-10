Những đại gia, người nổi tiếng "cưỡi" Rolls-Royce vướng vòng lao lý

Trong số những đại gia sở hữu xe Rolls-Royce vướng vòng lao lý đầu tiên phải kể đến là Bầu Kiên. Năm 2012, ông Nguyễn Đức Kiên sở hữu một chiếc xe Rolls-Royce Phantom phiên bản rồng (Year of the Dragon) có trị giá gần 50 tỷ. Tuy nhiên, khi ngồi chưa ấm chỗ chiếc xe siêu sang này thì ông Kiên đã vướng vào vòng lao lý, với hàng loạt tội danh lừa đảo và làm trái quy định tại ngân hàng ACB vào năm 2013. Vào năm 2017, đại gia Khải Silk cũng sở hữu một chiếc Rolls-Royce phiên bản rồng và cũng là chiếc “độc nhất vô nhị” và có giá đắt đỏ vào thời kỳ đó, tương đương 16 tỷ đồng. Cùng năm này, doanh nghiệp Khải Silk đã vướng vào hàng loạt scandal như bán hàng nhái, hàng Trung Quốc và sau đó buộc vị doanh nhân này phải đóng hàng loạt cửa hàng của mình trên toàn quốc. Bà Phạm Thị Diệu Hiền từng nắm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco). Bà Diệu Hiền đã sở hữu một chiếc xe Rolls-Royce Phantom nổi tiếng, với biển số tứ quý 3 có trị giá tương đương 25 tỷ đồng. Cũng trong năm 2012, gia đình bà Diệu Hiền lao đao vì sự cố nợ nần. Ngoài nợ ngân hàng, nợ đối tác, công ty của bà Hiền còn nợ cả tiền cá của dân. Theo một nguồn tin, tổng số nợ của công ty Bình An thời điểm đó là rất lớn, trên cả ngàn tỷ đồng. Đại gia nữ tiếp theo đi xe Rolls-Royce đó là Diệp Thị Bạch Dương nổi tiếng với chiếc xe Rolls-Royce mang biển số 77L – 7777, gọi là "Thất trùng thất". Hồi đó năm 2008, bà Bạch Dương đã bỏ ra 2,3 triệu USD để sở hữu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom này. Vào năm 2019, bà Bạch Dương đã vướng vào vòng lao lý với hàng loạt tội danh lừa đảo và đã sổ khám cùng rất nhiều lãnh đạo của thành phố ngày xưa. Đây cũng là một trong những vụ án khá nổi tiếng. Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, nổi tiếng với chuỗi khách sạn và bất động sản Mường Thanh trên toàn quốc. Năm 2019, vị đại gia này đã bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng và hiện tại thì ông cũng khá ẩn danh. Ông cũng là người sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông độc nhất vô nhị có giá tới 43 tỷ đồng. Bà Nguyễn Phương Hằng là một tín đồ của thương hiệu xe sang Rolls-Royce khi vị đại gia này từng sở hữu ít nhất 3 chiếc trị giá gần 100 tỷ đồng. Rolls-Royce đầu tiên mà bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng sở hữu đó là Phantom đời cũ mang biển kiểm soát 61A-007.89. Vào tháng 3 vừa qua, bà Hằng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước cá nhân và các tổ chức. Từng là người giàu top đầu Việt Nam, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã sở hữu tới 2 chiếc Rolls-Royce, bao gồm 1 chiếc Ghost mạ vàng và 1 chiếc Phantom Lửa Thiêng. Năm 2022, ông Quyết cũng đã bị bắt về tội thao túng thị trường trứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại thì vụ án cũng đang trong quá trình điều tra. Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Tân Hoàng Minh Group từ năm 1993 đến nay. Ngoài nổi tiếng với những dự án nhà ở sang trọng, ông cũng sở hữu nhiều xe sang và một chiếc Rolls-Royce Phantom VII "Year of the Dragon" trị giá hơn 35 tỷ đồng. Vào tháng 4 vừa qua, ông bị khởi tố để điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước khi bị bắt khẩn cấp vì tội danh lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh cũng thường xuyên khoe chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII giá khoảng 80 tỷ đồng. Tay cò siêu xe này còn từng nêu quan điểm của mình là "tất cả doanh nhân thành đạt, hay có điều kiện đều phải sở hữu xe Rolls-Royce". Mới đây, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, quê ở Trà Vinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trước khi “lấn sân” sang môtô phân khối lớn, “nữ hoàng nội y” cũng đã từng sở hữu nhiều dòng ôtô hạng sang. Một trong những mẫu xe gây ồn ào nhất đó là chiếc Rolls-Royce Ghost đời cũ, mức giá của chiếc xe này được đồn đoán gần 10 tỷ đồng. Video: "Vận đen" của các đại gia sở hữu Rolls-Royce (Nguồn: CafeLand).

Trong số những đại gia sở hữu xe Rolls-Royce vướng vòng lao lý đầu tiên phải kể đến là Bầu Kiên. Năm 2012, ông Nguyễn Đức Kiên sở hữu một chiếc xe Rolls-Royce Phantom phiên bản rồng (Year of the Dragon) có trị giá gần 50 tỷ. Tuy nhiên, khi ngồi chưa ấm chỗ chiếc xe siêu sang này thì ông Kiên đã vướng vào vòng lao lý, với hàng loạt tội danh lừa đảo và làm trái quy định tại ngân hàng ACB vào năm 2013. Vào năm 2017, đại gia Khải Silk cũng sở hữu một chiếc Rolls-Royce phiên bản rồng và cũng là chiếc “độc nhất vô nhị” và có giá đắt đỏ vào thời kỳ đó, tương đương 16 tỷ đồng. Cùng năm này, doanh nghiệp Khải Silk đã vướng vào hàng loạt scandal như bán hàng nhái, hàng Trung Quốc và sau đó buộc vị doanh nhân này phải đóng hàng loạt cửa hàng của mình trên toàn quốc. Bà Phạm Thị Diệu Hiền từng nắm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco). Bà Diệu Hiền đã sở hữu một chiếc xe Rolls-Royce Phantom nổi tiếng, với biển số tứ quý 3 có trị giá tương đương 25 tỷ đồng. Cũng trong năm 2012, gia đình bà Diệu Hiền lao đao vì sự cố nợ nần. Ngoài nợ ngân hàng, nợ đối tác, công ty của bà Hiền còn nợ cả tiền cá của dân. Theo một nguồn tin, tổng số nợ của công ty Bình An thời điểm đó là rất lớn, trên cả ngàn tỷ đồng. Đại gia nữ tiếp theo đi xe Rolls-Royce đó là Diệp Thị Bạch Dương nổi tiếng với chiếc xe Rolls-Royce mang biển số 77L – 7777, gọi là "Thất trùng thất". Hồi đó năm 2008, bà Bạch Dương đã bỏ ra 2,3 triệu USD để sở hữu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom này. Vào năm 2019, bà Bạch Dương đã vướng vào vòng lao lý với hàng loạt tội danh lừa đảo và đã sổ khám cùng rất nhiều lãnh đạo của thành phố ngày xưa. Đây cũng là một trong những vụ án khá nổi tiếng. Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, nổi tiếng với chuỗi khách sạn và bất động sản Mường Thanh trên toàn quốc. Năm 2019, vị đại gia này đã bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng và hiện tại thì ông cũng khá ẩn danh. Ông cũng là người sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông độc nhất vô nhị có giá tới 43 tỷ đồng. Bà Nguyễn Phương Hằng là một tín đồ của thương hiệu xe sang Rolls-Royce khi vị đại gia này từng sở hữu ít nhất 3 chiếc trị giá gần 100 tỷ đồng. Rolls-Royce đầu tiên mà bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng sở hữu đó là Phantom đời cũ mang biển kiểm soát 61A-007.89. Vào tháng 3 vừa qua, bà Hằng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước cá nhân và các tổ chức. Từng là người giàu top đầu Việt Nam, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã sở hữu tới 2 chiếc Rolls-Royce, bao gồm 1 chiếc Ghost mạ vàng và 1 chiếc Phantom Lửa Thiêng. Năm 2022, ông Quyết cũng đã bị bắt về tội thao túng thị trường trứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại thì vụ án cũng đang trong quá trình điều tra. Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Tân Hoàng Minh Group từ năm 1993 đến nay. Ngoài nổi tiếng với những dự án nhà ở sang trọng, ông cũng sở hữu nhiều xe sang và một chiếc Rolls-Royce Phantom VII "Year of the Dragon" trị giá hơn 35 tỷ đồng. Vào tháng 4 vừa qua, ông bị khởi tố để điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước khi bị bắt khẩn cấp vì tội danh lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh cũng thường xuyên khoe chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII giá khoảng 80 tỷ đồng. Tay cò siêu xe này còn từng nêu quan điểm của mình là "tất cả doanh nhân thành đạt, hay có điều kiện đều phải sở hữu xe Rolls-Royce". Mới đây, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, quê ở Trà Vinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trước khi “lấn sân” sang môtô phân khối lớn, “nữ hoàng nội y” cũng đã từng sở hữu nhiều dòng ôtô hạng sang. Một trong những mẫu xe gây ồn ào nhất đó là chiếc Rolls-Royce Ghost đời cũ, mức giá của chiếc xe này được đồn đoán gần 10 tỷ đồng. Video: "Vận đen" của các đại gia sở hữu Rolls-Royce (Nguồn: CafeLand).