Rolls-Royce Arcadia Droptail – tuyệt tác xa xỉ trị giá tới 779 tỷ đồng

Chi nhánh cá nhân hóa Coachbuild của Rolls-Royce tiếp tục cho giới thiệu tác phẩm mới nhất là chiếc xe siêu sang mui trần mang tên Rolls-Royce Arcadia Droptail 2024 mới. Đây là chiếc thứ 3 trong bộ sưu tập Droptail được ra mắt, sau 2 chiếc La Rose Noire Droptail và Amethyst Droptail. Như vậy, tại thời điểm này chỉ còn 1 chiếc Droptail nữa chưa được Rolls-Royce tiết lộ. Hãng xe sang Anh quốc nhận được yêu cầu từ một khách hàng thượng lưu thông qua bản phác thảo vẽ tay vào năm 2019 về một chiếc roadster mui trần có dáng thấp và những đường nét thân xe ấn tượng. Do đặc thù công việc phải liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia, vị khách hàng được Rolls-Royce mô tả là người “có niềm yêu thích đặc biệt với kiến trúc và thiết kế” này muốn “một không gian thanh bình” và “nơi ẩn náu khỏi những phức tạp trong cuộc sống kinh doanh của họ”. Tên gọi của Rolls-Royce Arcadia Droptail siêu sang lấy cảm hứng từ vương quốc thần thoại Arcadia, một vùng đất được mô tả trong thần thoại Hy Lạp cổ đại là “Thiên đường trên Trái đất”, nổi tiếng với những điều phi thường, vẻ đẹp tự nhiên và sự hài hòa hoàn hảo. Điều này khiến cho Arcadia Droptail có ý nghĩa trừu tượng hơn hẳn so với La Rose Noire “bông hồng đen” và Amethyst Droptail “thạch anh tím”. Thiết kế và họa tiết trang trí cho xe cũng được lấy cảm hứng từ các khu vực được vị khách hàng yêu thích trên khắp thế giới – bao gồm Singapore, Indonesia và Việt Nam – cũng như những khu vườn và kiến trúc đậm chất nhiệt đới ở những quốc gia này. Chúng được hòa trộn cùng phong cách lịch lãm Anh Quốc đặc trưng của Rolls-Royce. Mỗi chiếc Droptail đều mang trên mình dáng vẻ đặc trưng, thể hiện rõ nhất qua màu sơn ngoại thất. Nếu như chiếc La Rose Noire như một đóa hồng đen bí ẩn, Amethyst Droptail có tông màu tím tinh tế thì Arcadia Droptail lại cho thấy sự dịu dàng bởi màu trắng tổng thể và các điểm nhấn trang trí bằng gỗ gợi lên sự ấm áp. Sắc trắng độc đáo của Arcadia Droptail được tạo nên bởi lớp sơn có chứa các hạt nhôm và thủy tinh khiến thân xe lấp lánh dưới ánh sáng, tạo ảo giác về chiều sâu vô tận. Các bề mặt phía trên được trang trí bằng màu bạc Bespoke đậm chất kim loại và góp phần tạo nên tính tương phản trong 2 tông màu ngoại thất, tôn lên hình dáng và tỷ lệ của thân xe. Lớp sơn phản chiếu ánh sáng mặt trời và tạo bóng ấn tượng để thể hiện những nét thiết kế trang nhã. So với 2 chiếc Droptail đã từng ra mắt trước đó, Arcadia Droptail có một điểm khác biệt quan trọng nằm ở chất liệu sợi carbon được sử dụng cho các phần bên dưới của thân xe. Chúng được sơn một màu đồng nhất thay vì lộ ra toàn bộ hoặc một phần, qua đó góp phần tôn dáng xe một cách trực quan để tăng cường thể hiện ý tưởng về sự năng động và uyển chuyển. Để tôn vinh lớp hoàn thiện sáng bóng như gương trên những chiếc Rolls-Royce nổi tiếng trong lịch sử, một số thành phần trên Arcadia Droptail như viền lưới tản nhiệt bên ngoài, các mảnh cánh gió ‘gấp khúc’ và bộ mâm hợp kim 22 inch đều được đánh bóng hoàn toàn như gương. Thay vì phải lắp đặt cơ cấu mui đóng/mở cồng kềnh, xe được kèm theo một tấm ốp nhẹ có thể lắp đặt và tháo rời dễ dàng khi thời tiết thay đổi bất chợt. Nội thất bọc da được hoàn thiện với hai màu sắc Bespoke được đặt theo tên của khách hàng và dành riêng cho nhu cầu sử dụng của họ. Sắc trắng tiếp tục là tông màu chủ đạo tại đây, được kết hợp hài hòa với màu nâu cho phần ngoài của ghế ngồi và tựa đầu. Màu nâu này được các nghệ nhân Rolls-Royce Coachbuild tạo ra để phối cùng với gỗ Santos Straight Grain – thành phần xuất hiện nhiều nhất bên trong khoang cabin. Santos Straight Grain là một loại gỗ tinh tế, mật độ cao và là chất liệu chính của một món đồ nội thất tinh xảo trong nhà vị khách hàng. Dựa trên nguồn cảm hứng đó, Rolls-Royce ứng dụng loại gỗ này cho nội thất xe với mục tiêu làm nổi bật hình ảnh hoa văn thớ lồng vào nhau, tạo nên sự hấp dẫn thị giác và kết cấu phong phú. Đây là loại gỗ tốt nhất trong số các loại gỗ được sử dụng trong xe Rolls-Royce từ trước đến nay, đặt ra cho các nhà thiết kế một thách thức đặc biệt khi thao tác và làm khô vật liệu. Có tổng cộng 233 tấm gỗ Santos Straight Grain thượng hạng được sử dụng, trong đó riêng tấm gỗ cong tại phần nắp khoang hành lý phía sau tạo nên bởi 76 tấm. Phần còn lại tạo thành viền bao quanh người ngồi, kéo dài từ bảng điều khiển, qua các cánh cửa đến phần cong sau ghế. Đội ngũ Rolls-Royce đã phải vận dụng đến kỹ thuật dùng cho xe đua F1 khi thiết lập nên những tấm khung bằng sợi carbon để gỗ có thể phủ lên và cố định. Tổng thời gian dành để chế tác gỗ cho xe lên đến 8.000 giờ, tương đương khoảng 11 tháng liên tục. Song song với đó là quá trình thực hiện mặt đồng hồ kim gắn trên bảng táp-lô cũng vô cùng cầu kỳ, khi cần đến 2 năm để lên kế hoạch và 5 tháng lắp ráp. Họa tiết trang trí dạng vân Guilloché trên mặt đồng hồ được chạm khắc tinh tế với tổng cộng 119 vân. Ý nghĩa của con số này liên quan đến thời điểm lần đầu khách hàng được nhìn thấy chiếc Arcadia Droptail đang gần hoàn tất là vào năm 2023, cũng chính là năm thứ 119 hoạt động trong ngành chế tác xe của Rolls-Royce. Không dừng lại ở đó, các tiêu chuẩn kiểm tra và xác nhận của Rolls-Royce đối với mặt đồng hồ kim này còn đạt đến mức độ cao hơn, khi các chuyên gia nỗ lực thử nghiệm nhiều loại vật liệu khác nhau để đảm bảo đồng hồ có tuổi thọ cao. Một trong số đó là việc hoàn thiện các vạch phút bằng lớp phủ gốm thay vì anod hóa, đảm bảo độ ổn định theo thời gian cũng như giá trị thẩm mỹ. Các vạch giờ được vẽ thủ công cần camera phóng đại trợ giúp để đảm bảo độ chính xác, cũng như logo RR được gia công từ thép không gỉ. Cung cấp khả năng vận hành cho Arcadia Droptail là khối động cơ xăng V12 tăng áp kép với dung tích 6.6L có công suất 593 mã lực và mô-men xoắn cực đại 840 Nm. Cùng với hộp số tự động 8 cấp, hệ truyền động này cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 5 giây trước khi chạm đến ngưỡng vận tốc tối đa 250 km/h được giới hạn điện tử. Mức giá xe Rolls-Royce Arcadia Droptail cũng được tiết lộ là 25 triệu bảng Anh (tương đương 779 tỷ đồng), ngang với 2 chiếc Droptail gồm La Rose Noire Droptail và Amethyst Droptail từng ra mắt trước đó. Video: Rolls-Royce Arcadia Droptail – tuyệt tác siêu xa xỉ.

