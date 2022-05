Renault Scenic Vision - chiếc SUV ngập công nghệ, có thể tái chế 95%

Giống với hầu hết các mẫu xe concept mới hiện nay, mẫu Renault Scenic Vision hoàn toàn mới của thương hiệu Pháp Renault cũng hướng đến điện khí hóa và tính bền vững. Nó được chế tạo để chạy bằng điện hoàn toàn và có thể tái chế nhiều nhất có thể, đồng thời thể hiện các công nghệ của tương lai. Ví dụ, nó sử dụng những chai sữa thủy tinh trong sàn xe, và sợi carbon từ máy bay. Renault Scenic Vision chạy điện được xem như "báo trước cho tương lai của một mẫu xe gia đình chạy điện 100% trong dòng sản phẩm Renault." CEO của Renault, Luca de Meo, cho biết mẫu concept này được thiết kế để làm ví dụ cho "chiến lược ESG" của thương hiệu và ba cột mục tiêu chính của nó: môi trường, an toàn, và hòa nhập. Scenic Vision có thể tái chế 95%, được làm từ 70% vật liệu tái chế, bao gồm cả các chai sữa. Điều đó cũng bao gồm bộ pin điện của xe, được ghép nối với một hệ thống truyền động hydro. Chiếc xe có sử dụng rất nhiều sợi carbon được tái chế từ ngành hàng không, và thậm chí một phần carbon đó, được sử dụng trong pin nhiên liệu, còn được làm từ chất thải giấy tái chế. Tương tự với chất liệu nhựa trong xe, 30% trong số đó có nguồn gốc sinh học. Mặt khác, Scenic Vision không sử dụng một chút chất liệu da thật nào. Thay vào đó, Renault đã sử dụng 100% polyester carbon tái chế. Ngay cả lốp xe cũng thân thiện với môi trường khi có nguồn gốc từ cao su tự nhiên, bền vững. Về màu sơn đen bên ngoài, các sắc tố đen của sơn có nguồn gốc từ các hạt được lấy từ khí quyển, đồng nghĩa là sơn không hề có sắc tố tổng hợp nào cả. Đối với hệ truyền động, một cục pin nhiên liệu hydro 16 kW được ghép cặp với một bộ pin điện. Tuy nhiên, pin nhiên liệu hydro chủ yếu được sử dụng như một bộ mở rộng phạm vi hoạt động. Renault nói chiếc xe này sẽ có phạm vi hoạt động lên tới 800 km, nhưng chỉ khi "mạng lưới các trạm hydro đủ lớn". Hơn nữa, Renault tuyên bố mẫu concept này có lượng khí thải carbon ít hơn 75% so với các phương tiện hiện có như Megane E-Tech, mẫu xe chia sẻ khung gầm với Nissan Ariya. Bộ pin trong Scenic Vision cũng được thiết kế để có ít carbon hơn 60% so với một loại pin tương đương, mà Renault cho biết là nhờ nguồn cung cấp khoáng chất carbon thấp. Dĩ nhiên, mẫu xe tân tiến này cũng phải thật an toàn. Theo nhà sản xuất, một hệ thống camera được lắp vào phần đầu xe sẽ giúp mở rộng tầm nhìn của người lái lên đến 24%. Nó sẽ hiển thị ảnh chụp góc rộng của bất cứ thứ gì ở phía trước xe trên một trong những màn hình được đặt trên mặt táp lô. Kính chắn gió cũng lớn hơn, cho phép tầm nhìn xa hơn. Renault cũng đã phát triển một loại hệ thống hỗ trợ người lái, mà hãng gọi là “giao diện đánh giá rủi ro”. Hệ thống này sẽ giúp “dự đoán các tình huống căng thẳng vào phút cuối”. Về cơ bản, hệ thống sẽ bù đắp cho sự thiếu chú ý của người lái xe và đưa ra những lời khuyên được cá nhân hóa để liên tục cải thiện việc lái xe của họ bằng các thông báo kiểu như “hãy bỏ điện thoại xuống”. Nó cũng sẽ đưa ra lời khuyên về sức khỏe được cá nhân hóa thông qua phân tích dữ liệu được thu thập bởi các camera và cảm biến bên trong cabin, ví như nhịp tim của người lái. Ngoài ra, mẫu concept còn có một hệ thống nhận dạng khuôn mặt mà sẽ biết mở cửa và điều chỉnh xe dựa trên sở thích của người dùng hiện tại. Renault cho biết hệ thống này cũng có thể được cài đặt để thích ứng với tình trạng khuyết tật của người dùng, ví như khiếm thính. Đối với phần còn lại của nội thất, cabin được thống trị bởi một màn hình lớn ngay dưới kính chắn gió, và bảy màn hình nhỏ hơn. Bốn trong số đó dành cho người lái xe, hai dành cho gương camera, và một màn hình hiển thị phạm vi hoạt động khác ở bên phải người lái xe. Cabin cũng có vô lăng kiểu Công thức 1 tích hợp màn hình trackpad. Tất cả bốn ghế ngồi của xe đều được trang bị loa và micrô, và Renault tuyên bố chúng sẽ có thể cung cấp âm thanh riêng cho radio và phát nhạc, cũng như điều khiển bằng giọng nói. Xe cũng sẽ có thể truyền lại giọng nói của hành khách trong xe và nếu cần, khuếch đại giọng đó. Tính năng này sẽ tỏ ra hữu ích cho những người khiếm thính, và thêm lần nhấn mạnh cột mục tiêu “hòa nhập”. Việc không có cột trung tâm cũng sẽ tạo lối vào thuận lợi hơn cho những người khuyết tật liên quan đến vận động, hoặc người già. Renault đã hợp tác với nhạc sĩ điện tử và kỹ sư âm thanh người Pháp Jean-Michel Jarre để tạo ra âm thanh đặc thù cho mẫu xe concept mới của mình, và âm thanh này sẽ đến từ một trong bốn loa đặt ở cửa. Renault đã không hé lộ nhiều về âm thanh của chiếc xe, nhưng ý tưởng chung là cách tiếp cận “ít hơn là nhiều hơn”, tập trung quanh việc “quan tâm đến các nguồn lực”. Trên phương diện kích thước, Scenic Vision 2024 mới có trọng lượng 1.700 kg, dài 4.490 mm, rộng 1.900 mm, và cao 1.590 mm. Phiên bản sản xuất của nó hứa hẹn sẽ ra mắt vào năm 2024 và sẽ được chế tạo trên khung gầm giống Megane E-Tech, tuy nhiên đừng hi vọng nó sẽ giữ nguyên thiết kế và mọi công nghệ được thấy ở đây. Video: Giới thiệu Renault Scenic Vision - chiếc SUV ngập công nghệ.

Giống với hầu hết các mẫu xe concept mới hiện nay, mẫu Renault Scenic Vision hoàn toàn mới của thương hiệu Pháp Renault cũng hướng đến điện khí hóa và tính bền vững. Nó được chế tạo để chạy bằng điện hoàn toàn và có thể tái chế nhiều nhất có thể, đồng thời thể hiện các công nghệ của tương lai. Ví dụ, nó sử dụng những chai sữa thủy tinh trong sàn xe, và sợi carbon từ máy bay. Renault Scenic Vision chạy điện được xem như "báo trước cho tương lai của một mẫu xe gia đình chạy điện 100% trong dòng sản phẩm Renault." CEO của Renault, Luca de Meo, cho biết mẫu concept này được thiết kế để làm ví dụ cho "chiến lược ESG" của thương hiệu và ba cột mục tiêu chính của nó: môi trường, an toàn, và hòa nhập. Scenic Vision có thể tái chế 95%, được làm từ 70% vật liệu tái chế, bao gồm cả các chai sữa. Điều đó cũng bao gồm bộ pin điện của xe, được ghép nối với một hệ thống truyền động hydro. Chiếc xe có sử dụng rất nhiều sợi carbon được tái chế từ ngành hàng không, và thậm chí một phần carbon đó, được sử dụng trong pin nhiên liệu, còn được làm từ chất thải giấy tái chế. Tương tự với chất liệu nhựa trong xe, 30% trong số đó có nguồn gốc sinh học. Mặt khác, Scenic Vision không sử dụng một chút chất liệu da thật nào. Thay vào đó, Renault đã sử dụng 100% polyester carbon tái chế. Ngay cả lốp xe cũng thân thiện với môi trường khi có nguồn gốc từ cao su tự nhiên, bền vững. Về màu sơn đen bên ngoài, các sắc tố đen của sơn có nguồn gốc từ các hạt được lấy từ khí quyển, đồng nghĩa là sơn không hề có sắc tố tổng hợp nào cả. Đối với hệ truyền động, một cục pin nhiên liệu hydro 16 kW được ghép cặp với một bộ pin điện. Tuy nhiên, pin nhiên liệu hydro chủ yếu được sử dụng như một bộ mở rộng phạm vi hoạt động. Renault nói chiếc xe này sẽ có phạm vi hoạt động lên tới 800 km, nhưng chỉ khi "mạng lưới các trạm hydro đủ lớn". Hơn nữa, Renault tuyên bố mẫu concept này có lượng khí thải carbon ít hơn 75% so với các phương tiện hiện có như Megane E-Tech, mẫu xe chia sẻ khung gầm với Nissan Ariya. Bộ pin trong Scenic Vision cũng được thiết kế để có ít carbon hơn 60% so với một loại pin tương đương, mà Renault cho biết là nhờ nguồn cung cấp khoáng chất carbon thấp. Dĩ nhiên, mẫu xe tân tiến này cũng phải thật an toàn. Theo nhà sản xuất, một hệ thống camera được lắp vào phần đầu xe sẽ giúp mở rộng tầm nhìn của người lái lên đến 24%. Nó sẽ hiển thị ảnh chụp góc rộng của bất cứ thứ gì ở phía trước xe trên một trong những màn hình được đặt trên mặt táp lô. Kính chắn gió cũng lớn hơn, cho phép tầm nhìn xa hơn. Renault cũng đã phát triển một loại hệ thống hỗ trợ người lái, mà hãng gọi là “giao diện đánh giá rủi ro”. Hệ thống này sẽ giúp “dự đoán các tình huống căng thẳng vào phút cuối”. Về cơ bản, hệ thống sẽ bù đắp cho sự thiếu chú ý của người lái xe và đưa ra những lời khuyên được cá nhân hóa để liên tục cải thiện việc lái xe của họ bằng các thông báo kiểu như “hãy bỏ điện thoại xuống”. Nó cũng sẽ đưa ra lời khuyên về sức khỏe được cá nhân hóa thông qua phân tích dữ liệu được thu thập bởi các camera và cảm biến bên trong cabin, ví như nhịp tim của người lái. Ngoài ra, mẫu concept còn có một hệ thống nhận dạng khuôn mặt mà sẽ biết mở cửa và điều chỉnh xe dựa trên sở thích của người dùng hiện tại. Renault cho biết hệ thống này cũng có thể được cài đặt để thích ứng với tình trạng khuyết tật của người dùng, ví như khiếm thính. Đối với phần còn lại của nội thất, cabin được thống trị bởi một màn hình lớn ngay dưới kính chắn gió, và bảy màn hình nhỏ hơn. Bốn trong số đó dành cho người lái xe, hai dành cho gương camera, và một màn hình hiển thị phạm vi hoạt động khác ở bên phải người lái xe. Cabin cũng có vô lăng kiểu Công thức 1 tích hợp màn hình trackpad. Tất cả bốn ghế ngồi của xe đều được trang bị loa và micrô, và Renault tuyên bố chúng sẽ có thể cung cấp âm thanh riêng cho radio và phát nhạc, cũng như điều khiển bằng giọng nói. Xe cũng sẽ có thể truyền lại giọng nói của hành khách trong xe và nếu cần, khuếch đại giọng đó. Tính năng này sẽ tỏ ra hữu ích cho những người khiếm thính, và thêm lần nhấn mạnh cột mục tiêu “hòa nhập”. Việc không có cột trung tâm cũng sẽ tạo lối vào thuận lợi hơn cho những người khuyết tật liên quan đến vận động, hoặc người già. Renault đã hợp tác với nhạc sĩ điện tử và kỹ sư âm thanh người Pháp Jean-Michel Jarre để tạo ra âm thanh đặc thù cho mẫu xe concept mới của mình, và âm thanh này sẽ đến từ một trong bốn loa đặt ở cửa. Renault đã không hé lộ nhiều về âm thanh của chiếc xe, nhưng ý tưởng chung là cách tiếp cận “ít hơn là nhiều hơn”, tập trung quanh việc “quan tâm đến các nguồn lực”. Trên phương diện kích thước, Scenic Vision 2024 mới có trọng lượng 1.700 kg, dài 4.490 mm, rộng 1.900 mm, và cao 1.590 mm. Phiên bản sản xuất của nó hứa hẹn sẽ ra mắt vào năm 2024 và sẽ được chế tạo trên khung gầm giống Megane E-Tech, tuy nhiên đừng hi vọng nó sẽ giữ nguyên thiết kế và mọi công nghệ được thấy ở đây. Video: Giới thiệu Renault Scenic Vision - chiếc SUV ngập công nghệ.