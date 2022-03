Renault Austral 2022 - tân binh SUV cỡ C "đấu" Honda CR-V

Sau những chiến dịch hé lộ dài hơi, cuối cùng thì hãng xe Pháp cũng vén màn mẫu xe SUV cỡ C mang tên Renault Austral 2022 mới. Đây là mẫu xe đầu tiên của hãng Renault được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ CMF-CD thế hệ thứ ba. Đồng thời, mẫu xe SUV Renault Austral 2022 sẽ là mẫu xe thay thế đàn anh Kadjar. Theo Renault, Austral mới có chiều dài 4.510 mm, chiều rộng 1.830 mm, chiều cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. Như vậy, xe có chiều dài cơ sở chỉ nhỉnh hơn Honda CR-V (2.660 mm) nhưng kém Mazda CX-5 (2.700 mm) hoặc Hyundai Tucson (2.755 mm). So với đàn anh Kadjar, Renault Austral 2022 gần như lột xác nhờ thiết kế ngoại thất tươi mới hơn. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở nắp ca-pô dập gân nổi bật và lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới đa điểm. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha thanh mảnh, bao gồm 4 bóng dàn hàng ngang, và được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Không dừng ở đó, Renault Austral 2022 còn có hốc gió trung tâm khá lớn, đi kèm chi tiết thiết kế như đuôi cá và 2 khe gió hình tam giác. Ở sườn xe, Renault Austral 2022 có nẹp màu đen bóng ở thân xe và hốc bánh. Các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc "lơ lửng". Bản tiêu chuẩn của xe dùng vành hợp kim 17 inch trong khi vành 20 inch là trang bị tùy chọn. Đằng sau Renault Austral 2022 xuất hiện cụm đèn hậu LED có tạo hình chữ "C" bên trong, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày, và nối với dải đèn LED nằm trên cửa cốp. Cản sau cũng được ốp màu đen bóng giống sườn xe và tích hợp bộ khuếch tán gió. Bước vào bên trong Renault Austral 2022, người lái có lẽ sẽ ngạc nhiên với không gian nội thất công nghệ cao của mẫu SUV cỡ C này. Có được điều đó là nhờ sự kết hợp giữa màn hình 12,3 inch của bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái 9,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí của xe tích hợp Google và có thể kết hợp với dàn âm thanh Harman Kardon Hi-Fi tùy chọn. Cụm điều khiển trung tâm của xe được thiết kế to bản và tách riêng hai hàng ghế trước. Thiết kế này nhằm tạo ra bệ tì tay để người lái sử dụng màn hình trung tâm của xe dễ dàng hơn. Nguyên nhân là do phần lớn các tính năng của xe đều được điều khiển qua màn hình này. Ngoài ra, Renault Austral 2022 còn có thể tích khoang hành lý dao động từ 500 - 575 lít, tùy thuộc vào việc xe được trang bị hàng ghế sau cố định hay có thể trượt. Ở Renault Austral 2022 phiên bản hybrid, thể tích khoang hành lý giảm xuống còn 430 lít hoặc 555 lít. Nếu muốn sở hữu Renault Austral 2022 thể thao hơn, khách hàng nên chọn bản trang bị có tên Esprit Alpine. Bản này chẳng những sở hữu màu sơn ngoại thất xám nhám Satin Shale Gray, vành hợp kim 20 inch, baga nóc màu đen cũng như logo "Alpine" bên ngoài mà còn có nội thất bọc Alcantara với chỉ khâu màu xanh dương, vô lăng bọc da Nappa và bàn đạp bằng nhôm. Tại thị trường châu Âu, Renault Austral 2022 hiện có 3 tùy chọn động cơ. Động cơ tiêu chuẩn của xe là hệ truyền động mild hybrid truyền thống, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.3L và cụm pin lithium-ion 12V, tạo ra công suất tối đa 138 mã lực nếu đi với hộp số sàn 6 cấp. Con số tương ứng khi đi với hộp số tự động X-Tronic tùy chọn là 158 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của hệ truyền động mild hybrid này là 6,2 lít/100 km. Tiếp đến là hệ truyền động mild hybrid Advanced dùng để thay thế máy dầu vốn đang bị thất sủng tại châu Âu. Hệ truyền động này gồm có động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L và cụm pin lithium-ion 48V với công suất tối đa 128 mã lực cùng lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình 5,3 lít/100 km. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid thực thụ mang tên E-Tech, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L và 1 mô-tơ điện. Trong đó, vai trò truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện chứ không phải động cơ xăng. Hệ truyền động E-Tech này tạo ra công suất tối đa 158 mã lực hoặc 197 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 4,6 lít/100 km. Chưa hết, Renault Austral 2022 còn dùng hệ thống treo dầm xoắn phía sau ở bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản cao cấp hơn được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết và hệ thống đánh lái cầu sau mang tên 4Control Advanced. Hãng Renault cho biết, Austral có đủ những hệ thống hỗ trợ người lái cần thiết để đạt tiêu chuẩn lái tự động cấp độ 2. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị cả camera 360 độ và đèn pha Matrix LED ở bản cao cấp. Hiện giá xe Renault Austral 2022 vẫn chưa được công bố. Dự kiến, đến quý IV năm nay, xe mới được bán ra thị trường. Video: Xem chi tiết Renault Austral 2022 mới.

Sau những chiến dịch hé lộ dài hơi, cuối cùng thì hãng xe Pháp cũng vén màn mẫu xe SUV cỡ C mang tên Renault Austral 2022 mới. Đây là mẫu xe đầu tiên của hãng Renault được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ CMF-CD thế hệ thứ ba. Đồng thời, mẫu xe SUV Renault Austral 2022 sẽ là mẫu xe thay thế đàn anh Kadjar. Theo Renault, Austral mới có chiều dài 4.510 mm, chiều rộng 1.830 mm, chiều cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. Như vậy, xe có chiều dài cơ sở chỉ nhỉnh hơn Honda CR-V (2.660 mm) nhưng kém Mazda CX-5 (2.700 mm) hoặc Hyundai Tucson (2.755 mm). So với đàn anh Kadjar, Renault Austral 2022 gần như lột xác nhờ thiết kế ngoại thất tươi mới hơn. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở nắp ca-pô dập gân nổi bật và lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới đa điểm. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha thanh mảnh, bao gồm 4 bóng dàn hàng ngang, và được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Không dừng ở đó, Renault Austral 2022 còn có hốc gió trung tâm khá lớn, đi kèm chi tiết thiết kế như đuôi cá và 2 khe gió hình tam giác. Ở sườn xe, Renault Austral 2022 có nẹp màu đen bóng ở thân xe và hốc bánh. Các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc "lơ lửng". Bản tiêu chuẩn của xe dùng vành hợp kim 17 inch trong khi vành 20 inch là trang bị tùy chọn. Đằng sau Renault Austral 2022 xuất hiện cụm đèn hậu LED có tạo hình chữ "C" bên trong, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày, và nối với dải đèn LED nằm trên cửa cốp. Cản sau cũng được ốp màu đen bóng giống sườn xe và tích hợp bộ khuếch tán gió. Bước vào bên trong Renault Austral 2022, người lái có lẽ sẽ ngạc nhiên với không gian nội thất công nghệ cao của mẫu SUV cỡ C này. Có được điều đó là nhờ sự kết hợp giữa màn hình 12,3 inch của bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái 9,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí của xe tích hợp Google và có thể kết hợp với dàn âm thanh Harman Kardon Hi-Fi tùy chọn. Cụm điều khiển trung tâm của xe được thiết kế to bản và tách riêng hai hàng ghế trước. Thiết kế này nhằm tạo ra bệ tì tay để người lái sử dụng màn hình trung tâm của xe dễ dàng hơn. Nguyên nhân là do phần lớn các tính năng của xe đều được điều khiển qua màn hình này. Ngoài ra, Renault Austral 2022 còn có thể tích khoang hành lý dao động từ 500 - 575 lít, tùy thuộc vào việc xe được trang bị hàng ghế sau cố định hay có thể trượt. Ở Renault Austral 2022 phiên bản hybrid, thể tích khoang hành lý giảm xuống còn 430 lít hoặc 555 lít. Nếu muốn sở hữu Renault Austral 2022 thể thao hơn, khách hàng nên chọn bản trang bị có tên Esprit Alpine. Bản này chẳng những sở hữu màu sơn ngoại thất xám nhám Satin Shale Gray, vành hợp kim 20 inch, baga nóc màu đen cũng như logo "Alpine" bên ngoài mà còn có nội thất bọc Alcantara với chỉ khâu màu xanh dương, vô lăng bọc da Nappa và bàn đạp bằng nhôm. Tại thị trường châu Âu, Renault Austral 2022 hiện có 3 tùy chọn động cơ. Động cơ tiêu chuẩn của xe là hệ truyền động mild hybrid truyền thống, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.3L và cụm pin lithium-ion 12V, tạo ra công suất tối đa 138 mã lực nếu đi với hộp số sàn 6 cấp. Con số tương ứng khi đi với hộp số tự động X-Tronic tùy chọn là 158 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của hệ truyền động mild hybrid này là 6,2 lít/100 km. Tiếp đến là hệ truyền động mild hybrid Advanced dùng để thay thế máy dầu vốn đang bị thất sủng tại châu Âu. Hệ truyền động này gồm có động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L và cụm pin lithium-ion 48V với công suất tối đa 128 mã lực cùng lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình 5,3 lít/100 km. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid thực thụ mang tên E-Tech, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L và 1 mô-tơ điện. Trong đó, vai trò truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện chứ không phải động cơ xăng. Hệ truyền động E-Tech này tạo ra công suất tối đa 158 mã lực hoặc 197 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 4,6 lít/100 km. Chưa hết, Renault Austral 2022 còn dùng hệ thống treo dầm xoắn phía sau ở bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản cao cấp hơn được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết và hệ thống đánh lái cầu sau mang tên 4Control Advanced. Hãng Renault cho biết, Austral có đủ những hệ thống hỗ trợ người lái cần thiết để đạt tiêu chuẩn lái tự động cấp độ 2. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị cả camera 360 độ và đèn pha Matrix LED ở bản cao cấp. Hiện giá xe Renault Austral 2022 vẫn chưa được công bố. Dự kiến, đến quý IV năm nay, xe mới được bán ra thị trường. Video: Xem chi tiết Renault Austral 2022 mới.