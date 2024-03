Rẻ nhưng vẫn ế, MG RX5 lại giảm đến 120 triệu đồng tìm khách

Trong bối cảnh hàng loạt hãng giảm giá niêm yết cho xe, các đại lý MG cũng không thể ngồi yên. Để tìm khách, đại lý MG hiện đang chạy chương trình ưu đãi cho các mẫu xe, một trong số đó có MG RX5 giảm giá mạnh. Cụ thể, một đại lý ở khu vực Hà Nội hiện đang giảm giá tiền mặt 100 triệu đồng cho dòng xe RX5. Ngoài ra, đại lý còn tặng 2 năm bảo hiểm vật chất trị giá 20 triệu đồng cho khách hàng mua mẫu SUV cỡ C này. Như vậy, MG RX5 giảm tới 120 triệu đồng tại đại lý.MG RX5 tại Việt Nam có giá niêm yết 739 triệu đồng cho bản STD và 829 triệu đồng cho bản LUX. Ngoài bất lợi về mặt thương hiệu và định kiến của người tiêu dùng Việt Nam đối với xe Trung Quốc, mẫu ô tô này còn sở hữu giá bán chưa thực sự cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Bên cạnh đó, MG RX5 cũng vấp phải sự cạnh tranh đến từ chính người anh em cùng thương hiệu và cùng phân khúc là HS. Quay trở lại thị trường Việt Nam vào hồi cuối tháng 1/2024, MG HS bản nâng cấp có giá dao động từ 699 - 749 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với RX5. Ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 9/2023, MG RX5 phải đối mặt với những đối thủ mạnh như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory và Honda CR-V. Mẫu xe nhà MG có thiết kế ngoại thất khá trẻ trung và cá tính. Bên cạnh đó là những trang bị ngoại thất như đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 19 inch, cửa cốp chỉnh điện và gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/sấy gương/tích hợp đèn báo rẽ. Trang bị nội thất của MG RX5 cũng khá dồi dào với ghế bọc da, vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp lẫy chuyển số, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 inch nằm dọc, cửa sổ trời, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 6 loa và sạc điện thoại không dây. Tuy nhiên, MG RX5 có một thua thiệt lớn so với các đối thủ khi không được trang bị các tính năng trợ lái nâng cao ADAS như những đối thủ cùng phân khúc. Thay vào đó, xe chỉ sở hữu trang bị an toàn khác cơ bản như 6 túi khí Camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe trước/sau, cảm biến áp suất lốp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát phanh khi vào cua, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Động cơ của MG RX5 là loại máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp ướt và hệ dẫn động cầu trước. VIdeo: Chi tiết mẫu xe SUV mẫu xe SUV MG RX5 tại Việt Nam.

Trong bối cảnh hàng loạt hãng giảm giá niêm yết cho xe, các đại lý MG cũng không thể ngồi yên. Để tìm khách, đại lý MG hiện đang chạy chương trình ưu đãi cho các mẫu xe, một trong số đó có MG RX5 giảm giá mạnh. Cụ thể, một đại lý ở khu vực Hà Nội hiện đang giảm giá tiền mặt 100 triệu đồng cho dòng xe RX5. Ngoài ra, đại lý còn tặng 2 năm bảo hiểm vật chất trị giá 20 triệu đồng cho khách hàng mua mẫu SUV cỡ C này. Như vậy, MG RX5 giảm tới 120 triệu đồng tại đại lý. MG RX5 tại Việt Nam có giá niêm yết 739 triệu đồng cho bản STD và 829 triệu đồng cho bản LUX. Ngoài bất lợi về mặt thương hiệu và định kiến của người tiêu dùng Việt Nam đối với xe Trung Quốc, mẫu ô tô này còn sở hữu giá bán chưa thực sự cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Bên cạnh đó, MG RX5 cũng vấp phải sự cạnh tranh đến từ chính người anh em cùng thương hiệu và cùng phân khúc là HS. Quay trở lại thị trường Việt Nam vào hồi cuối tháng 1/2024, MG HS bản nâng cấp có giá dao động từ 699 - 749 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với RX5. Ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 9/2023, MG RX5 phải đối mặt với những đối thủ mạnh như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory và Honda CR-V. Mẫu xe nhà MG có thiết kế ngoại thất khá trẻ trung và cá tính. Bên cạnh đó là những trang bị ngoại thất như đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 19 inch, cửa cốp chỉnh điện và gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/sấy gương/tích hợp đèn báo rẽ. Trang bị nội thất của MG RX5 cũng khá dồi dào với ghế bọc da, vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp lẫy chuyển số, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 inch nằm dọc, cửa sổ trời, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 6 loa và sạc điện thoại không dây. Tuy nhiên, MG RX5 có một thua thiệt lớn so với các đối thủ khi không được trang bị các tính năng trợ lái nâng cao ADAS như những đối thủ cùng phân khúc. Thay vào đó, xe chỉ sở hữu trang bị an toàn khác cơ bản như 6 túi khí Camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe trước/sau, cảm biến áp suất lốp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát phanh khi vào cua, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Động cơ của MG RX5 là loại máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp ướt và hệ dẫn động cầu trước. VIdeo: Chi tiết mẫu xe SUV mẫu xe SUV MG RX5 tại Việt Nam.