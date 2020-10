Ratical Kiwi 1927 độ siêu hầm hố đang rao bán 1,85 tỷ đồng

Essex là thương hiệu xe cổ điển tồn tại ở cuối thập niên 1910 cho tới đầu 1930. Ngày nay, những chiếc xe Essex còn tồn tại trên thế giới đều được coi là bảo vật đáng lưu giữ trong viện bảo tàng, hoặc nằm trong tay một nhà sưu tập xe cổ. Tuy nhiên, chiếc Ratical Kiwi đời 1927 ở đây đã được độ đến mức không thể nhận ra được nữa. Chiếc Essex "Ratical Kiwi" 1927 này được độ bởi David Jeffrey của Bellarat Customs đến từ New Zealand. Dựa trên một chiếc xe Essex cổ, nhưng nó đã được độ đến mức không thể nhận ra hình dáng ban đầu nữa. Được biết đến với cái tên “Ratical Kiwi”, chiếc xe độ phong cách “rat rod” này đã được trưng bày tại triển lãm xe độ SEMA Show 2019, và giờ đây đang được chào bán qua mạng eBay với giá yêu cầu 79.980 USD (tương đương 1,85 tỷ đồng). Chiếc xe được chế tạo và độ bởi David Jeffrey của Bellarat Customs ở New Zealand, và kể từ lúc ra đời cho tới nay, nó đã xuất hiện trên vô số tạp chí chuyên môn ở cả Mỹ và New Zealand. Trông như thể một chiếc xe bước ra từ thế giới phim “Mad Max”, Ratical Kiwi độ khủng này có gầm thấp và thân vỏ hoàn thiện the phong cách cổ điển pha khoa học giả tưởng. Thông tin rao bán trên eBay cho biết rằng Ratical Kiwi có trang bị một động cơ Chevrolet V8 dung tích 7.4 lít mà bao gồm bộ tản nhiệt và đầu pít tông độ, và hoạt động phối hợp một hộp số GM 70R4. Bên cạnh đó, chiếc xe Ratical Kiwi hàng hiếm này còn lắp đặt một trục bánh Jaguar X300 ở phía trước và hai trục bánh Jaguar X300 khác ở phía sau, qua đó biến thành một phương tiện 3 trục 6 bánh to lớn, quái dị thật sự. Chưa hết, chiếc xe còn lắp cả đĩa phanh và kẹp phanh Jaguar cũng như một bộ la-zăng bằng crôm cỡ 18 inch ở phía trước và 22 inch ở phía sau. Chống đỡ tất cả những trang bị trên là một khung gầm độ đặc biệt. Tương tự như bên ngoài, nội thất của xe cũng được độ lại hoàn toàn với ghế da họa tiết bắt mắt, cùng hệ thống lái đúng kiểu máy móc cách đây cả 1 thế kỷ. Video: Ngắm chiếc xe cổ Ratical Kiwi 1927 độ siêu hầm hố.

Essex là thương hiệu xe cổ điển tồn tại ở cuối thập niên 1910 cho tới đầu 1930. Ngày nay, những chiếc xe Essex còn tồn tại trên thế giới đều được coi là bảo vật đáng lưu giữ trong viện bảo tàng, hoặc nằm trong tay một nhà sưu tập xe cổ. Tuy nhiên, chiếc Ratical Kiwi đời 1927 ở đây đã được độ đến mức không thể nhận ra được nữa. Chiếc Essex "Ratical Kiwi" 1927 này được độ bởi David Jeffrey của Bellarat Customs đến từ New Zealand. Dựa trên một chiếc xe Essex cổ, nhưng nó đã được độ đến mức không thể nhận ra hình dáng ban đầu nữa. Được biết đến với cái tên “Ratical Kiwi”, chiếc xe độ phong cách “rat rod” này đã được trưng bày tại triển lãm xe độ SEMA Show 2019, và giờ đây đang được chào bán qua mạng eBay với giá yêu cầu 79.980 USD (tương đương 1,85 tỷ đồng). Chiếc xe được chế tạo và độ bởi David Jeffrey của Bellarat Customs ở New Zealand, và kể từ lúc ra đời cho tới nay, nó đã xuất hiện trên vô số tạp chí chuyên môn ở cả Mỹ và New Zealand. Trông như thể một chiếc xe bước ra từ thế giới phim “Mad Max”, Ratical Kiwi độ khủng này có gầm thấp và thân vỏ hoàn thiện the phong cách cổ điển pha khoa học giả tưởng. Thông tin rao bán trên eBay cho biết rằng Ratical Kiwi có trang bị một động cơ Chevrolet V8 dung tích 7.4 lít mà bao gồm bộ tản nhiệt và đầu pít tông độ, và hoạt động phối hợp một hộp số GM 70R4. Bên cạnh đó, chiếc xe Ratical Kiwi hàng hiếm này còn lắp đặt một trục bánh Jaguar X300 ở phía trước và hai trục bánh Jaguar X300 khác ở phía sau, qua đó biến thành một phương tiện 3 trục 6 bánh to lớn, quái dị thật sự. Chưa hết, chiếc xe còn lắp cả đĩa phanh và kẹp phanh Jaguar cũng như một bộ la-zăng bằng crôm cỡ 18 inch ở phía trước và 22 inch ở phía sau. Chống đỡ tất cả những trang bị trên là một khung gầm độ đặc biệt. Tương tự như bên ngoài, nội thất của xe cũng được độ lại hoàn toàn với ghế da họa tiết bắt mắt, cùng hệ thống lái đúng kiểu máy móc cách đây cả 1 thế kỷ. Video: Ngắm chiếc xe cổ Ratical Kiwi 1927 độ siêu hầm hố.