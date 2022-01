Range Rover SV nhận đặt hàng tại Việt Nam, từ 23,859 tỷ đồng

Kể từ khi ra mắt tại Nhà hát Opera Hoàng gia ở London, trước sự chứng kiến của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về nghệ thuật, văn hóa, kinh doanh và thể thao, Land Rover đã nhận được nhu cầu lớn chưa từng có dành cho mẫu xe Range Rover 2022 mới, tạo nên sức hấp dẫn vô cùng ấn tượng trên toàn cầu của mẫu SUV sang trọng nguyên bản. Hơn 2 triệu cấu hình riêng lẻ đã được khách hàng xây dựng tại trang web chính thức của Land Rover, tạo nên làn sóng đặc biệt về sức hút của mẫu SUV sang trọng nguyên bản này trên toàn cầu. Nick Collins, Giám đốc Điều hành các Chương trình Xe của Jaguar Land Rover, cho biết: “Range Rover mới là chiếc SUV hạng sang đáng mơ ước, thanh lịch và có khả năng vận hành tốt nhất trên thế giới”. Mẫu xe Range Rover thế hệ mới dễ dàng kết hợp sự hiện đại ngoạn mục với vẻ đẹp thẩm mỹ cùng sự tinh tế trong công nghệ và khả năng kết nối liền mạch – và lần đầu tiên đi cùng không gian nội thất rộng rãi cho tối đa 7 người lớn. Mẫu xe Range Rover Mới có các tùy chọn động cơ xăng sáu xi-lanh lai điện nhẹ (mild-hybrid) hiệu quả, và động cơ xăng V8 mạnh mẽ hoàn toàn mới. Khách hàng cũng có các lựa chọn tùy chọn nội thất với bốn, năm hoặc bảy chỗ ngồi trên các biến thể Trục cơ sở tiêu chuẩn (SWB) và Trục cơ sở kéo dài (LWB). Một phiên bản Range Rover chạy hoàn toàn bằng điện – đồng thời là chiếc Land Rover đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện – sẽ xuất hiện trong đại gia đình vào năm 2024. Mẫu xe Range Rover mới được phân phối với phiên bản Autobiography, cùng với phiên bản First Edition độc quyền để kỷ niệm năm đầu tiên sản xuất. Cả hai biến thể Trục cơ sở tiêu chuẩn (SWB) và Trục cơ sở kéo dài (LWB) có năm chỗ ngồi, trong đó biến thể Range Rover LWB Mới mang đến sự thoải mái vượt trội dành cho hành khách ở hàng ghế sau. Mẫu xe Range Rover mới được phân phối với phiên bản Autobiography, cùng với phiên bản First Edition độc quyền để kỷ niệm năm đầu tiên sản xuất. Cả hai biến thể Trục cơ sở tiêu chuẩn (SWB) và Trục cơ sở kéo dài (LWB) có năm chỗ ngồi, trong đó biến thể Range Rover LWB Mới mang đến sự thoải mái vượt trội dành cho hành khách ở hàng ghế sau. Mark Turner, Giám đốc Thương mại, Trung tâm Chế tạo Phiên Bản Đặc biệt, cho biết: “Phiên bản Range Rover SV Mới đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với Trung tâm Chế tạo Phiên Bản Đặc biệt. Khách hàng chính là những người sẽ truyền đạt mọi cảm xúc và cảm nhận với phong cách rất riêng về sự sang trọng hiện đại, đồng thời cũng tận hưởng chung niềm đam mê với chúng tôi dành cho thiết kế tinh tế, kỹ nghệ chế tác khéo léo và chất lượng cao cấp.” Thừa hưởng hình ảnh từ gia đình SVAutobiography, mẫu xe SV đầu bảng tiếp tục nâng cấp lên từ sự hiện đại ngoạn mục, tinh tế vượt trội và khả năng vận hành vô song của Range Rover Mới, với các chi tiết thiết kế đặc biệt dành riêng cho phiên bản SV cùng các lựa chọn vật liệu xuyên suốt. Theo ước tính, có tới 1,6 triệu cấu hình khả thi dành cho phiên bản Range Rover SV Mới mà khách hàng có thể xây dựng2. Thiết kế cản trước độc đáo và lưới tản nhiệt năm thanh đặc trưng cho mẫu xe hàng đầu mới, cùng với huy hiệu SV đặc biệt được khắc laser trên mang hông xe, huy hiệu SV được thiết kế bằng vật liệu gốm màu trắng mới trên cửa hậu và tùy chọn bộ mâm xe ba tông màu kích thước 23 inch. Các vật liệu độc quyền bao gồm kim loại mạ bóng, gốm mài nhẵn, gỗ có nguồn gốc bền vững và da mềm near-aniline, cũng như các loại vải Ultrafabrics™ siêu bền. Các phiên bản chủ đề SV Serenity sang trọng tinh túy và SV Intrepid huyền bí là chìa khóa mở ra hành trình cá nhân hóa trên phiên bản Range Rover SV Mới. Mỗi chủ đề sẽ mang đến cho Range Rover SV một cá tính riêng biệt, có thể lựa chọn độc lập cho ngoại thất và nội thất, hoặc kết hợp với ngoại thất hay nội thất tiêu chuẩn của Range Rover SV, hoặc lựa chọn đồng bộ xuyên suốt trên chiếc xe. Các tùy chọn màu sắc nội thất hai tông màu tương phản tạo nên sự khác biệt ở hàng ghế trước và hàng ghế sau trong cabin. Phiên bản Range Rover SV có biến thể Trục cơ sở kéo dài (LWB), và lần đầu tiên có tùy chọn cấu hình năm chỗ ngồi. Lựa chọn động cơ V8 tăng áp kép mượt mà đạt công suất lên tới 530PS. Động cơ V8 mới giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 17% và tạo ra mô-men xoắn lớn hơn 50Nm so với động cơ V8 siêu nạp 5,0 lít trước đó, giúp Range Rover SV mới đạt đến tốc độ tối đa 261km/h. Khách hàng lựa chọn biến thể LWB cũng có tùy chọn SV Signature Suite bốn chỗ, đại diện cho thiết kế nội thất SV đỉnh cao. Thiết kế bệ trung tâm trang nhã và sang trọng xuyên suốt từ trước đến sau dọc theo chiều dài của cabin và tiện nghi hơn nhờ Bàn Làm Việc Thượng Hạng đóng mở bằng điện, khay đựng ly điều khiển bằng điện và tủ lạnh tích hợp với ly pha lê Dartington khắc chữ SV. Ngoài ra, các phiên bản Range Rover SV còn được trang bị Màn hình Giải trí cho hàng ghế sau 13,1 inch, đây là màn hình lớn nhất từng được thiết kế trên mẫu xe Range Rover và kích thước tối ưu để tạo sự thoải mái hơn bao giờ hết. Tai nghe có độ trung thực cao cũng được thiết kế dành riêng cho phiên bản Range Rover SV này, với độ êm và hiệu suất được nâng cao ở dải âm cao. Range Rover Mới sẽ trở thành mẫu xe đầu tiên trong gia đình Land Rover chạy hoàn toàn bằng điện khi phiên bản 100% chạy điện ra mắt vào năm 2024, và mỗi chiếc xe Land Rover cũng sẽ có tùy chọn hệ truyền động hoàn toàn bằng điện vào cuối thập kỷ này - giúp Jaguar Land Rover đạt được mục tiêu không khí thải trên toàn bộ dòng sản phẩm, vận hành và chuỗi cung ứng vào năm 2039 như một phần của chiến lược ‘Tái định nghĩa’.Giá xe Range Rover SV LWB P530 mới tiêu chuẩn dự kiến từ 23.859.000.000* đồng cho phiên bản trục cơ sở kéo dài (LWB) tại thị trường Việt Nam và sẵn sàng nhận đơn đặt hàng từ khách hàng kể từ hôm nay. Video: Giới thiệu Range Rover SV thế hệ hoàn toàn mới.

Kể từ khi ra mắt tại Nhà hát Opera Hoàng gia ở London, trước sự chứng kiến của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về nghệ thuật, văn hóa, kinh doanh và thể thao, Land Rover đã nhận được nhu cầu lớn chưa từng có dành cho mẫu xe Range Rover 2022 mới, tạo nên sức hấp dẫn vô cùng ấn tượng trên toàn cầu của mẫu SUV sang trọng nguyên bản. Hơn 2 triệu cấu hình riêng lẻ đã được khách hàng xây dựng tại trang web chính thức của Land Rover, tạo nên làn sóng đặc biệt về sức hút của mẫu SUV sang trọng nguyên bản này trên toàn cầu. Nick Collins, Giám đốc Điều hành các Chương trình Xe của Jaguar Land Rover, cho biết: “Range Rover mới là chiếc SUV hạng sang đáng mơ ước, thanh lịch và có khả năng vận hành tốt nhất trên thế giới”. Mẫu xe Range Rover thế hệ mới dễ dàng kết hợp sự hiện đại ngoạn mục với vẻ đẹp thẩm mỹ cùng sự tinh tế trong công nghệ và khả năng kết nối liền mạch – và lần đầu tiên đi cùng không gian nội thất rộng rãi cho tối đa 7 người lớn. Mẫu xe Range Rover Mới có các tùy chọn động cơ xăng sáu xi-lanh lai điện nhẹ (mild-hybrid) hiệu quả, và động cơ xăng V8 mạnh mẽ hoàn toàn mới. Khách hàng cũng có các lựa chọn tùy chọn nội thất với bốn, năm hoặc bảy chỗ ngồi trên các biến thể Trục cơ sở tiêu chuẩn (SWB) và Trục cơ sở kéo dài (LWB). Một phiên bản Range Rover chạy hoàn toàn bằng điện – đồng thời là chiếc Land Rover đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện – sẽ xuất hiện trong đại gia đình vào năm 2024. Mẫu xe Range Rover mới được phân phối với phiên bản Autobiography, cùng với phiên bản First Edition độc quyền để kỷ niệm năm đầu tiên sản xuất. Cả hai biến thể Trục cơ sở tiêu chuẩn (SWB) và Trục cơ sở kéo dài (LWB) có năm chỗ ngồi, trong đó biến thể Range Rover LWB Mới mang đến sự thoải mái vượt trội dành cho hành khách ở hàng ghế sau. Mẫu xe Range Rover mới được phân phối với phiên bản Autobiography, cùng với phiên bản First Edition độc quyền để kỷ niệm năm đầu tiên sản xuất. Cả hai biến thể Trục cơ sở tiêu chuẩn (SWB) và Trục cơ sở kéo dài (LWB) có năm chỗ ngồi, trong đó biến thể Range Rover LWB Mới mang đến sự thoải mái vượt trội dành cho hành khách ở hàng ghế sau. Mark Turner, Giám đốc Thương mại, Trung tâm Chế tạo Phiên Bản Đặc biệt, cho biết: “Phiên bản Range Rover SV Mới đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với Trung tâm Chế tạo Phiên Bản Đặc biệt. Khách hàng chính là những người sẽ truyền đạt mọi cảm xúc và cảm nhận với phong cách rất riêng về sự sang trọng hiện đại, đồng thời cũng tận hưởng chung niềm đam mê với chúng tôi dành cho thiết kế tinh tế, kỹ nghệ chế tác khéo léo và chất lượng cao cấp.” Thừa hưởng hình ảnh từ gia đình SVAutobiography, mẫu xe SV đầu bảng tiếp tục nâng cấp lên từ sự hiện đại ngoạn mục, tinh tế vượt trội và khả năng vận hành vô song của Range Rover Mới, với các chi tiết thiết kế đặc biệt dành riêng cho phiên bản SV cùng các lựa chọn vật liệu xuyên suốt. Theo ước tính, có tới 1,6 triệu cấu hình khả thi dành cho phiên bản Range Rover SV Mới mà khách hàng có thể xây dựng2. Thiết kế cản trước độc đáo và lưới tản nhiệt năm thanh đặc trưng cho mẫu xe hàng đầu mới, cùng với huy hiệu SV đặc biệt được khắc laser trên mang hông xe, huy hiệu SV được thiết kế bằng vật liệu gốm màu trắng mới trên cửa hậu và tùy chọn bộ mâm xe ba tông màu kích thước 23 inch. Các vật liệu độc quyền bao gồm kim loại mạ bóng, gốm mài nhẵn, gỗ có nguồn gốc bền vững và da mềm near-aniline, cũng như các loại vải Ultrafabrics™ siêu bền. Các phiên bản chủ đề SV Serenity sang trọng tinh túy và SV Intrepid huyền bí là chìa khóa mở ra hành trình cá nhân hóa trên phiên bản Range Rover SV Mới. Mỗi chủ đề sẽ mang đến cho Range Rover SV một cá tính riêng biệt, có thể lựa chọn độc lập cho ngoại thất và nội thất, hoặc kết hợp với ngoại thất hay nội thất tiêu chuẩn của Range Rover SV, hoặc lựa chọn đồng bộ xuyên suốt trên chiếc xe. Các tùy chọn màu sắc nội thất hai tông màu tương phản tạo nên sự khác biệt ở hàng ghế trước và hàng ghế sau trong cabin. Phiên bản Range Rover SV có biến thể Trục cơ sở kéo dài (LWB), và lần đầu tiên có tùy chọn cấu hình năm chỗ ngồi. Lựa chọn động cơ V8 tăng áp kép mượt mà đạt công suất lên tới 530PS. Động cơ V8 mới giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 17% và tạo ra mô-men xoắn lớn hơn 50Nm so với động cơ V8 siêu nạp 5,0 lít trước đó, giúp Range Rover SV mới đạt đến tốc độ tối đa 261km/h. Khách hàng lựa chọn biến thể LWB cũng có tùy chọn SV Signature Suite bốn chỗ, đại diện cho thiết kế nội thất SV đỉnh cao. Thiết kế bệ trung tâm trang nhã và sang trọng xuyên suốt từ trước đến sau dọc theo chiều dài của cabin và tiện nghi hơn nhờ Bàn Làm Việc Thượng Hạng đóng mở bằng điện, khay đựng ly điều khiển bằng điện và tủ lạnh tích hợp với ly pha lê Dartington khắc chữ SV. Ngoài ra, các phiên bản Range Rover SV còn được trang bị Màn hình Giải trí cho hàng ghế sau 13,1 inch, đây là màn hình lớn nhất từng được thiết kế trên mẫu xe Range Rover và kích thước tối ưu để tạo sự thoải mái hơn bao giờ hết. Tai nghe có độ trung thực cao cũng được thiết kế dành riêng cho phiên bản Range Rover SV này, với độ êm và hiệu suất được nâng cao ở dải âm cao. Range Rover Mới sẽ trở thành mẫu xe đầu tiên trong gia đình Land Rover chạy hoàn toàn bằng điện khi phiên bản 100% chạy điện ra mắt vào năm 2024, và mỗi chiếc xe Land Rover cũng sẽ có tùy chọn hệ truyền động hoàn toàn bằng điện vào cuối thập kỷ này - giúp Jaguar Land Rover đạt được mục tiêu không khí thải trên toàn bộ dòng sản phẩm, vận hành và chuỗi cung ứng vào năm 2039 như một phần của chiến lược ‘Tái định nghĩa’. Giá xe Range Rover SV LWB P530 mới tiêu chuẩn dự kiến từ 23.859.000.000* đồng cho phiên bản trục cơ sở kéo dài (LWB) tại thị trường Việt Nam và sẵn sàng nhận đơn đặt hàng từ khách hàng kể từ hôm nay. Video: Giới thiệu Range Rover SV thế hệ hoàn toàn mới.