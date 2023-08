Range Rover biển "ngũ quý 8" rao bán 2,3 tỷ của đại gia xứ Nghệ?

Mới đây, trên mạng xã hội đã khá xôn xao với thông tin rao bán lại chiếc SUV hạng sang Range Rover biển ngũ quý 8 đời cũ (37A–888.88) tại Nghệ An với mức giá chỉ 2,3 tỷ đồng. Thông tin chúng tôi tìm hiểu có được, chủ nhân của chiếc SUV hạng sang Range Rover này là 1 người cực đam mê và sở hữu dàn xe rất khủng, vài chiếc trong đó mang biển tứ quý và cá biệt, chiếc Range Rover sở hữu biển ngũ quý 8, chiếc xe này thuộc đời 2013, bản Autobiography 5.0 Tham khảo trên các trang mua bán xe trực tuyến, mức giá xe Range Rover Autobiography 5.0 đời 2013 hiện đang được rao bán từ 2,8 đến 4 tỷ đồng. Như vậy, mức giá mà chủ xe Range Rover đời 2013 mang biển số 37A-888.88 là khá tốt, thậm chí, có không ít người quan tâm và tìm hiểu muốn mua xe, vì chiếc biển số ngũ quý 8 này đã quá lời. Nhưng trên thực tế, chủ xe là 1 doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực y tế, có hẳn một bệnh viện to nhất nhì tại Nghệ An nên rất quan trọng biển đẹp, vì thế, giá 2,3 tỷ đồng kia chỉ là xác xe Range Rover Autobiography 5.0 đời 2013, còn chiếc biển số 37A–888.88 anh sẽ giữ lại để định danh, theo mình suốt đời. Chiếc xe SUV hạng sang Range Rover Autobiography 5.0 đời 2013 mang biển kiểm soát 37A-888.88 này đã từng gây xôn xao giới truyền thông vào năm 2014, lý do là thời điểm đó, biển số của xe được cho "nhảy cóc", các xe đều đang mang đầu số mới nhất là 3 nhưng không hiểu chủ xe Range Rover Autobiography 5.0 này đã bấm ra sao, nhảy hẳn lên đầu số 8, còn là ngũ quý 8. Hiện tại, chiếc SUV hạng sang Range Rover Autobiography 5.0 đời 2013 đã lăn bánh được hơn 18.000 km, xe được chủ nhân khẳng định là không ngập nước, máy móc còn nguyên vẹn, chỉ làm thủ tục bán xe từ ngày mai, cũng là ngày mở đầu cho việc cấp biển số định danh. Đại gia Nghệ An này chia sẻ đã đặt mua một chiếc xe SUV hạng sang Range Rover đời mới nhưng chưa rõ bản gì, nhiều khả năng, "vợ mới" này sẽ được anh lắp chiếc biển số 37A-888.88 của xe cũ sang. Video: Hiểu đúng về biển số xe định danh (Nguồn: ANTV).

