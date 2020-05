Range Rover Autobiography P400 xăng lai điện hơn 10 tỷ ở Sài Gòn

Chiếc Range Rover Autobiography 2020 mới này thuộc sở hữu của một chủ nhân tại Sài Gòn. Theo chia sẻ, thay vì mua xe nhập chính hãng, lý do anh chọn mua xe nhập khẩu tư nhân vì có thể đặt thêm nhiều option cho xe, đưa về nước nhanh chóng và giá bán tốt hơn. Với mục đích làm chiếc xe phục vụ cho gia đình với độ an toàn cao, cung cấp nhiều tiện nghi sang trọng nên chủ xe đã chọn phiên bản Cao Cấp Autobiography có tùy chọn phiên bản trục cơ sở dài (LWB) để gia tăng sự thoải mái hơn cho hàng ghế thứ 2. Trong danh mục phiên bản của dòng xe sang Range Rover, phiên bản Autobiography được định vị cao hơn bản HSE và Vogue, nó chỉ xếp dưới phiên bản SVAutobiography. Là một người yêu thích công nghệ, chủ xe đã chọn phiên bản “P400” mới của dòng SUV hạng sang Range Rover, phiên bản này sử dụng động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng (I6) tích hợp công nghệ lai Mild-hybrid mạnh mẽ, tiết kiệm và thân thiện với môi trường, thay vì chọn phiên bản V8 5.0L SUPERCHARGED vốn “gánh” rất nhiều thuế. Land Rover Range Rover 3.0 P400 Autobiography sử dụng động cơ 6 cyl thẳng hàng (I6) dung tích 3.0L (2.996cc) tăng áp tích hợp công nghệ mild-hybrid “xăng lai điện” sử dụng mô-tơ điện kết hợp với pin 48V hỗ trợ động cơ đốt trong, đồng thời giúp thu hồi năng lượng khi xe phanh hay giảm tốc để sạc cho pin 48V. Động cơ này cho công suất tối đa 393 mã lực tại 5.500 – 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 550Nm từ 2.000 – 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8AT). Nhờ đó, P400 Autobiography có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 6,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 225 km/h. Bên cạnh phiên bản Mild-hybrid (MHEV) P400, Land Rover còn cung cấp phiên bản plug-in hybrid (PHEV) P400e cho Range Rover, nhưng dùng động cơ cỡ nhỏ 4cyl 2.0L tăng áp. Khác với phiên bản Tiêu Chuẩn Standard Wheelbase (SWB) có chiều dài cơ sở 2.922mm, phiên bản Trục cơ sở dài - Long Wheelbase (LWB) này có chiều dài sở sở 3.122mm, tức dài hơn 200mm so với phiên bản Tiêu chuẩn đem lại nội thất rộng rãi hơn. Dù ở bất kỳ phiên bản nào, Range Rover 2020 có góc tiếp cận trước sau lần lượt: 25,5 và 24,5 độ đối với chế độ thông thường, và chế độ off-road nâng gầm là: 34,7 và 20,9 độ. Ngoài ra, chiếc SUV hạng sang ngày còn có khả năng lội nước lên đến 900mm, tương đương với lượng nước ngập đỉnh bánh. Một thông số ấn tượng cho một chiếc SUV không phải khung rời như Range Rover. Thiết kế hình dáng hộp vuông vức có phần bảo thủ đặc trưng, dễ nhận biết của Range Rover vốn không đổi qua nhiều thập kỷ, kể từ khi ra mắt vào năm 1970. Ở dòng Range Rover phiên bản Autobiography, Land Rover cung cấp vô vàn những lựa chọn cá nhân hoá thông qua chương trình “Buildyour.Landrover” mà chủ nhân có thể ngồi tại nhà, tự tùy chỉnh chiếc xe theo nhiều cung cấp có sẵn như: Phiên bản; Chiều dài cơ sở; Lựa chọn động cơ... Bên cạnh nhiều trang trí như chọn cửa sổ trời, mâm (kiểu dáng và kích cỡ), màu sơn Nội/Ngoại thất, trang trí nội thất,... Nếu được cá nhân hoá, sẽ rất khó thể bắt gặp 2 chiếc Range Rover giống hệt nhau về trang bị. Giá xe Range Rover Autobiography P400 này khoảng hơn 10 tỷ ở Sài Gòn. Video: Chi tiết Range Rover Autobiography P400E 2020.

