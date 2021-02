Ra mắt xe sang thể thao Lexus IS 500 F Sport Performance 2022

Điểm đặc biệt nhất trên mẫu Lexus IS 500 F Sport Performance 2021 này chính là khối động cơ V8 dung tích 5.0 lít. Thậm chí, phần nắp capo của mẫu xe này đã phải được thiết kế cao hơn nhằm chứa được khối động cơ mạnh mẽ này. Cho dù được trang bị khối động cơ mạnh mẽ giúp mạnh hơn 160 mã lực so với trang bị động cơ V6. Trọng lượng tổng thể của xe ở mức 1765 kg, nặng hơn 65 kg so với mẫu IS 350 trước đó. Chiếc xe thừa hưởng khối động cơ ấn tượng từ mẫu xe Lexus RC F. Mẫu xe sang thể thao Lexus IS 500 F Sport Performance có khả năng sản sinh công suất 472 mã lực tại 7100 vòng/phút, mô-men xoắn 535 Nm tại 4800 vòng/phút. Với sức mạnh này, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong vòng 4,5 giây. IS 500 sử dụng hộp số tự động Sport Direct Shift 8 cấp tương tự như trên các mẫu IS 300 và IS 350 RWD. IS 500 cũng có tính năng tùy chọn chế độ lái Sport S và Sport S +, cung cấp động cơ và truyền động tiên tiến để nâng cao hiệu suất. Sport S + cũng điều chỉnh lượng trợ lực lái EPS và lực giảm chấn để mang lại khả năng xử lý thể thao hơn để phù hợp với cài đặt hệ thống truyền động được cập nhật. Chế độ tùy chỉnh cũng có sẵn với nhiều sự kết hợp cho hệ thống truyền động (Bình thường/Eco/Power), khung gầm (Bình thường/Thể thao) và điều hòa không khí (Bình thường/Eco). Lexus IS 500 hoàn toàn mới được xây dựng dựa trên những cải tiến được thực hiện cho IS 2021 với trọng tâm là mang lại sự tự tin khi cầm lái và kết nối giữa người cầm lái và chiếc xe của minh. IS 500 sẽ được trang bị tiêu chuẩn với Gói xử lý động (DHP) của IS RWD F SPORT, bao gồm Hệ thống treo có thể thay đổi thích ứng (AVS) và bộ vi sai hạn chế trượt Torsen (LSD) giúp cải thiện khả năng xử lý và hiệu suất nhờ lực kéo nâng cao khi vào cua cũng như giúp duy trì sự ổn định của đường thẳng. Các kỹ sư cũng đã cải thiện khung gầm IS với việc bổ sung một van điều tiết hiệu suất phía sau của Yamaha. Van điều tiết này làm giảm sự biến dạng cấu trúc động, mang lại sự thoải mái hơn khi xe chạy ở tốc độ thấp, đồng thời bổ sung sự ổn định và nhanh nhẹn ở tốc độ cao. Các cải tiến về hệ thống làm mát phanh cũng đã được thực hiện trên IS 350 F SPORT tiêu chuẩn với khả năng làm mát khí động học bổ sung và các cánh quạt phía trước bằng nhôm hai mảnh có kích thước lớn hơn. IS 500 có những cải tiến bên ngoài tinh tế hơn giúp tao nên sự khác biệt với IS 350 F SPORT tiêu chuẩn. Phần nắp capo xe được nâng lên khoảng 50 mm và có các đường gân tạo hình nhằm, cản trước và ốp vè bánh trước được được kéo dài để giúp phù hợp với động cơ V8 hút khí tự nhiên của xe. IS 500 sẽ được trang bị tiêu chuẩn với bộ mâm xe hợp kim Enkei 19 inch chia 10 chấu với thiết kế dành riêng cho mẫu xe này. Bộ mâm này sẽ nhẹ hơn tổng cộng khoảng 3kg so với bộ mâm tiêu chuẩn so với bộ mâm F Sport 19 inch. Ngoài ra, bộ khuếch tán phía sau thấp hơn đã được sửa đổi để làm nổi bật hệ thống ống xả hiệu năng cao với các chi tiết chrome được trang bị theo dạng chrome tối màu. Phần sau của xe cũng được trang bị cánh gió sau IS F SPORT màu đen. Khoang nội thất của IS 500 cũng sở hữu một số chi tiết độc đáo như logo F SPORT Performance màu đen trên vô lăng bọc da có sưởi và tấm ốp bệ cửa với logo biểu thị phiên bản. Xe được trang bị tiêu chuẩn bàn đạp IS F SPORT, bàn đạp phanh và gác chân. Bảng đồng hồ hiển thị kĩ thuật được cài đặt hình ảnh khởi động cập nhật chỉ dành riêng cho IS 500. Nhằm đảm bảo an toàn cho người lái, hành khách cũng như những người xung quanh, Lexus đã bổ sung thêm tính năng Safety System+. Hệ thống này sử dụng radar và camera để đưa ra cảnh báo trước khi có va chạm sắp xảy ra, phanh khẩn cấp tự động khi nhận dạng được tình huống rủi và có chức năng cảnh báo người đi xe đạp và người đi bộ. Ngoài ra, IS 500 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái, hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar động ở mọi tốc độ. Hiện tại, các thông tin về bảng tùy chọn màu sắc, các tùy chọn bổ sung và giá xe Lexus IS 500 F Sport Performance vẫn chưa được công bố. Theo dự kiến của thương hiệu, mẫu xe này sẽ có mặt tại các đại lý của Lexus tại thị trường Bắc Mỹ vào mùa thu năm nay. Video: Giới thiệu Lexus IS 500 F Sport Performance hoàn toàn mới.

Điểm đặc biệt nhất trên mẫu Lexus IS 500 F Sport Performance 2021 này chính là khối động cơ V8 dung tích 5.0 lít. Thậm chí, phần nắp capo của mẫu xe này đã phải được thiết kế cao hơn nhằm chứa được khối động cơ mạnh mẽ này. Cho dù được trang bị khối động cơ mạnh mẽ giúp mạnh hơn 160 mã lực so với trang bị động cơ V6. Trọng lượng tổng thể của xe ở mức 1765 kg, nặng hơn 65 kg so với mẫu IS 350 trước đó. Chiếc xe thừa hưởng khối động cơ ấn tượng từ mẫu xe Lexus RC F. Mẫu xe sang thể thao Lexus IS 500 F Sport Performance có khả năng sản sinh công suất 472 mã lực tại 7100 vòng/phút, mô-men xoắn 535 Nm tại 4800 vòng/phút. Với sức mạnh này, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong vòng 4,5 giây. IS 500 sử dụng hộp số tự động Sport Direct Shift 8 cấp tương tự như trên các mẫu IS 300 và IS 350 RWD. IS 500 cũng có tính năng tùy chọn chế độ lái Sport S và Sport S +, cung cấp động cơ và truyền động tiên tiến để nâng cao hiệu suất. Sport S + cũng điều chỉnh lượng trợ lực lái EPS và lực giảm chấn để mang lại khả năng xử lý thể thao hơn để phù hợp với cài đặt hệ thống truyền động được cập nhật. Chế độ tùy chỉnh cũng có sẵn với nhiều sự kết hợp cho hệ thống truyền động (Bình thường/Eco/Power), khung gầm (Bình thường/Thể thao) và điều hòa không khí (Bình thường/Eco). Lexus IS 500 hoàn toàn mới được xây dựng dựa trên những cải tiến được thực hiện cho IS 2021 với trọng tâm là mang lại sự tự tin khi cầm lái và kết nối giữa người cầm lái và chiếc xe của minh. IS 500 sẽ được trang bị tiêu chuẩn với Gói xử lý động (DHP) của IS RWD F SPORT, bao gồm Hệ thống treo có thể thay đổi thích ứng (AVS) và bộ vi sai hạn chế trượt Torsen (LSD) giúp cải thiện khả năng xử lý và hiệu suất nhờ lực kéo nâng cao khi vào cua cũng như giúp duy trì sự ổn định của đường thẳng. Các kỹ sư cũng đã cải thiện khung gầm IS với việc bổ sung một van điều tiết hiệu suất phía sau của Yamaha. Van điều tiết này làm giảm sự biến dạng cấu trúc động, mang lại sự thoải mái hơn khi xe chạy ở tốc độ thấp, đồng thời bổ sung sự ổn định và nhanh nhẹn ở tốc độ cao. Các cải tiến về hệ thống làm mát phanh cũng đã được thực hiện trên IS 350 F SPORT tiêu chuẩn với khả năng làm mát khí động học bổ sung và các cánh quạt phía trước bằng nhôm hai mảnh có kích thước lớn hơn. IS 500 có những cải tiến bên ngoài tinh tế hơn giúp tao nên sự khác biệt với IS 350 F SPORT tiêu chuẩn. Phần nắp capo xe được nâng lên khoảng 50 mm và có các đường gân tạo hình nhằm, cản trước và ốp vè bánh trước được được kéo dài để giúp phù hợp với động cơ V8 hút khí tự nhiên của xe. IS 500 sẽ được trang bị tiêu chuẩn với bộ mâm xe hợp kim Enkei 19 inch chia 10 chấu với thiết kế dành riêng cho mẫu xe này. Bộ mâm này sẽ nhẹ hơn tổng cộng khoảng 3kg so với bộ mâm tiêu chuẩn so với bộ mâm F Sport 19 inch. Ngoài ra, bộ khuếch tán phía sau thấp hơn đã được sửa đổi để làm nổi bật hệ thống ống xả hiệu năng cao với các chi tiết chrome được trang bị theo dạng chrome tối màu. Phần sau của xe cũng được trang bị cánh gió sau IS F SPORT màu đen. Khoang nội thất của IS 500 cũng sở hữu một số chi tiết độc đáo như logo F SPORT Performance màu đen trên vô lăng bọc da có sưởi và tấm ốp bệ cửa với logo biểu thị phiên bản. Xe được trang bị tiêu chuẩn bàn đạp IS F SPORT, bàn đạp phanh và gác chân. Bảng đồng hồ hiển thị kĩ thuật được cài đặt hình ảnh khởi động cập nhật chỉ dành riêng cho IS 500. Nhằm đảm bảo an toàn cho người lái, hành khách cũng như những người xung quanh, Lexus đã bổ sung thêm tính năng Safety System+. Hệ thống này sử dụng radar và camera để đưa ra cảnh báo trước khi có va chạm sắp xảy ra, phanh khẩn cấp tự động khi nhận dạng được tình huống rủi và có chức năng cảnh báo người đi xe đạp và người đi bộ. Ngoài ra, IS 500 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái, hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar động ở mọi tốc độ. Hiện tại, các thông tin về bảng tùy chọn màu sắc, các tùy chọn bổ sung và giá xe Lexus IS 500 F Sport Performance vẫn chưa được công bố. Theo dự kiến của thương hiệu, mẫu xe này sẽ có mặt tại các đại lý của Lexus tại thị trường Bắc Mỹ vào mùa thu năm nay. Video: Giới thiệu Lexus IS 500 F Sport Performance hoàn toàn mới.