Ra mắt xe ga Honda SH350i 2021 sang chảnh hoàn toàn mới

Sau khi đăng tải video hé lộ mẫu xe ga Honda SH350i cách đây không lâu, Honda đã chính thức ra mắt mẫu xe ga cao cấp này tại thị trường châu Âu với ngoại hình và thiết kế khá giống với mẫu Honda SH150i hiện đang bán ra tại thị trường Việt nam. Được biết, Honda SH350i 2021 mới được xem là phiên bản nâng cấp của mẫu Honda SH300i với thiết kế và trang bị động cơ hoàn toàn mới. Theo đó, Honda SH350i sẽ được trang bị động cơ thừa hưởng từ mẫu Forza 350 với thiết kế xylanh đơn, dung tích 330cc, làm mát bằng dung dịch. Trang bị động cơ 330cc mới giúp Honda SH sản sinh công suất 29 mã lực tại tua máy 7.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 32 Nm tại tua máy 5.250 vòng/phút, tăng lên đáng kể so với hiệu năng động cơ xe Forza 350. Để có được sức mạnh vượt trội hơn so với SH300i, Honda đã tiến hành tăng đường kính xylanh từ 72 mm lên 77 mm, tăng hành trình pít-tông từ 68,5 mm lên 70,7 mm, tay biên của động cơ cũng nhẹ hơn 10% so với tay biên ở bản động cơ cũ. Bên cạnh đó, Honda cũng hiệu chỉnh lại trục cam và hệ thống van của động cơ, tăng kích thước họng ga lên 36 mm, van nạp lớn hơn và hiệu năng nạp xả tốt hơn. Theo Honda, khối động cơ này hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro5, có mức tiêu thụ nhiên liệu 2,8 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,1 lít, Honda SH350i có khả năng đi được 250 km đường. Trong khi khung sườn của SH350i không có gì khác so với thế hệ SH300i cũ, toàn bộ vỏ xe mang diện mạo ấn tượng nhờ thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, tương tự như Honda SH150i tại Việt Nam. Cụ thể, Honda SH350i thế hệ mới mang dáng vẻ sắc sảo, sang trọng và cao cấp. Đèn pha của xe được bố trí ở mặt nạ, trong khi đèn định vị được dời lên đầu xe, nơi đặt đèn pha của SH300i. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều ứng dụng công nghệ LED hiện đại. So với thế hệ xe cũ, Honda SH350i 2021 có trọng lượng nặng hơn 5kg, ở mức 174kg. Tuy nhiên trọng lượng nặng hơn sẽ không ảnh hưởng đến hiệu năng vận hành của xe do động cơ của xe đã được cải thiện đáng kể về công suất. Về trang bị và tiện ích, Honda SH350i được hãng xe Nhật trang bị đồng hồ kỹ thuật số LCD, hệ thống khóa thông minh Smart Key, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cổng sạc USB Type-C, cốp xe chứa được mũ bảo hiểm cả đầu. Nếu có nhu cầu, khách hàng có thể trang bị tehem cho xe các phụ kiện như kính chắn gió, ốp bảo vệ tay lái, nắm tay có tính năng sưởi. Video: Giới thiệu xe ga Honda SH350i 2021 hoàn toàn mới.

