Ra mắt Toyota Land Cruiser Prado 2021 mới từ 792 triệu đồng

Toyota Land Cruiser Prado 2021 mới phiên bản nâng cấp vừa chính thức được giới thiệu tại quê nhà Nhật Bản. Ở phiên bản mới, mẫu SUV này trở nên hấp dẫn hơn nhờ một số nâng cấp. Đầu tiên là nâng cấp ở động cơ. Land Cruiser Prado thế hệ mới vẫn sử dụng động cơ diesel 4 xy-lanh 2.8L nhưng bộ tăng áp trên phiên bản 2021 được làm to hơn. Nhờ vậy, công suất của động cơ được tăng từ 175 mã lực lên 201 mã lực. Rất có thể Land Cruiser Prado 2021 tại các thị trường khác cũng sẽ nhận được nâng cấp tương tự. Gói an toàn Toyota Safety Sense trên Land Cruiser Prado 2021 được bổ sung một số tính năng như cảnh báo trước va chạm với người đi bộ vào ban đêm, cảnh báo lệch làn đường với tính năng rung vô-lăng, hỗ trợ nhận diện biển báo và một số tính năng khác. Các phiên bản Land Cruiser Prado TZ-G và TX có thêm tùy chọn tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Một số trang bị tùy chọn bên trong xe bao gồm hệ thống thông tin giải trí với màn hình 9 inch kết nối điện thoại thông minh. Phiên bản TZ-G có thêm lẫy chuyển số, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Ngoài những nâng cấp về trang bị, Toyota Land Cruiser Prado 2021 còn được bổ sung phiên bản đặc biệt Black Edition. Được xây dựng trên nền tảng phiên bản TX, Land Cruiser Prado Black Edition sở hữu những chi tiết trang trí tối màu ở ngoại thất và nội thất. Ở bên ngoài, Land Cruiser Prado Black Edition có lưới tản nhiệt và baga mui sơn đen bóng, trong khi đèn pha và đèn hậu được phủ tối màu. Ngoài ra, viền hốc đèn sương mù và ốp gương chiếu hậu cũng được sơn đen. Xe đi kèm bộ mâm 18 inch hợp kim. Ở bên trong, toàn bộ khu vực điều khiển được phủ màu đen với điểm nhấn là một đường trang trí màu bạc. Tại Nhật, giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2021 từ 34.250 USD (khoảng 792 triệu đồng bản tiêu chuẩn) đến 40.300 USD (khoảng 936 triệu đồng) cho bản Black Edition. Trong khi đó, thị trường Việt Nam vừa đón nhận Toyota Land Cruiser Prado 2020 hồi tháng 6. Giữa 2 đời xe không có nhiều sự khác biệt ở kiểu dáng. Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser Prado 2020 đang được phân phối với mức giá 2,38 tỷ đồng. Xe sở hữu các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.825 x 1.885 x 1.850 (mm), chiều dài cơ sở 2.790 mm, khoảng sáng gầm 220 mm. Đầu xe của Land Cruiser Prado khá hầm hố với lưới tản nhiệt dạng 5 thanh to bản mạ chrome, viền lưới tản nhiệt cũng được mạ chrome. Cản va trước được làm cơ bắp. Hệ thống đèn pha LED đi kèm projector, đèn định vị ban ngày và đèn sương mù được làm sắc sảo. Nội thất của Land Cruiser Prado 2021 vẫn tương tự đời trước, gồm vô-lăng 4 chấu tích hợp các nút chức năng, màn hình thông tin giải trí cảm ứng, điều hòa 3 vùng, dàn âm thanh 9 loa, ghế lái chỉnh điện 10 hướng... Các tính năng an toàn trên Land Cruiser Prado 2021 gồm 7 túi khí, camera lùi, kiểm soát hành trình, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống cân bằng điện tử, phanh ABS/EBD. Video: Toyota Land Cruiser Prado 2021 thế hệ mới.

